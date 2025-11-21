Las Gloriosas jugarán contra el Barcelona en Ibaia y no en Mendizorroza

El Deportivo Alavés Gloriosas afrontará en las próximas semanas uno de sus partidos más ilusionantes de la temporada. Las albiazules se enfrentarán al gran ... gigante del fútbol nacional, el FC Barcelona, en la cuarta ronda de la Copa de la Reina tras haber apeado en las fases anteriores al Bizkerre, el Racing y el Levante.

Dada la relevancia del choque -si bien es cierto que la superioridad culé es palpable- cabía la pregunta de si el encuentro era una de esas citas señaladas para disputarse en Mendizorroza y no en un recinto con las limitaciones de Ibaia. Sin embargo, no habrá cambio de planes. El club confirmó el jueves que el partido será en la ciudad deportiva.

De esta forma, la cita se celebrará el domingo 21 de diciembre a las 19.00 horas. Una novedad respecto a las fases anteriores, ya que esta vez será en fin de semana. Señal de que el torneo ha entrado ya en rondas avanzadas. No en vano, en el bombo ya entraron los ocho mejores equipos de la pasada Liga F. Solo quedan dieciséis conjuntos en liza y las Gloriosas son, junto al Europa, uno de los dos equipos del segundo peldaño aún vivos.

El gran motivo que explica la decisión de mantener el choque en Ibaia es la inusual situación que vive este curso Mendizorroza. Al Alavés le toca compartir el campo con el Mirandés mientras el club jabato realiza las obras de Anduva. Los trabajos estaban llamados a finalizar este mes de noviembre, pero es un hecho que su regreso no se dará al menos hasta enero.

El primer equipo masculino albiazul jugará ese fin de semana de diciembre como visitante en el campo de Osasuna (sábado 20 a las 18.30 horas). Sin embargo, al Mirandés sí que le tocará jugar en 'casa'. La Liga aún debe comunicar los horarios de la jornada 19 de Segunda, pero es un hecho que el conjunto rojillo recibirá al Córdoba entre el viernes 19 y el lunes 22. Un margen insuficiente para la recuperación del césped de Mendizorroza, más aun cuando el frío del invierno ya supone una carga de estrés adicional para el tapete.

Televisado

En el mejor de los casos -con el choque rojillo el viernes por la noche-, el margen sería de algo menos de 48 horas. Un calendario demasiado ajustado. De esta forma y salvo improbable giro de guion, las Gloriosas buscarán la heroica en su terreno de juego habitual, Ibaia. El encuentro, eso sí, será retransmitido en directo por el canal Teledeporte de RTVE.

Aunque hasta entonces las albiazules deben afrontar tres encuentros más. El primero será este domingo en casa de un club con solera como el Betis (13.00 horas). Eso sí, la entidad verdiblanca ocupa zona de descenso pese a ser una recién descendida. La semana que viene llegará el derbi en casa ante Osasuna (sábado 6 de diciembre a las 12.00 horas) y el último choque liguero del año será uno entre aspirantes al ascenso, en casa del Valencia (sábado 13 de diciembre a las 18.00 horas). Las Gloriosas defienden el liderato con dos puntos de ventaja respecto al segundo, el Barcelona B, y cuatro sobre el tercero. El margen con el primer equipo fuera del play off que no sea un filial es de nueve puntos.