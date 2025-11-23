Las Gloriosas se afianzan en el liderato tras aplastar a domicilio al Betis

ADG Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:58 Comenta Compartir

El Deportivo Alavés Gloriosas no afloja en su misión de ascender a la Liga F. Después de agarrar el liderato la pasada jornada tras ganar (2-0) al Europa en Ibaia y aprovechar los pinchazos del Barcelona B y del Villarreal, las vitorianas se dieron un festín goleador este domingo en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Endosaron una 'manita' (0-5) al Betis con la que se mantienen en la cima con dos puntos de ventaja sobre las blaugranas (segundas) y seis sobre el Valencia (terceras).

Guallar (doblete), Sobrón (doblete) y León anotaron los goles del combinado de Andrea Esteban, que se marchó al descanso 0-2 y que antes de la hora ya había puesto el 0-4 en el marcador. Una victoria contundente que da continuidad a la racha imperial de las Gloriosas en este mes de noviembre. En los últimos cuatro partidos entre todos los torneos han logrado cuatro triunfos, anotando 12 goles y encajando 0. Están de dulce.

