«Si ganamos al Eibar no será definitivo, pero tendremos un comodín para fallar» Joseba Basarrate posa ayer en Ibaia antes de la entrevista. / Blanca Castillo El técnico albiazulinsiste en la importanciade mantener la «tranquilidad» en el decisivo partido de hoy JON AROCA Sábado, 16 febrero 2019, 20:14

Joseba Basarrate afronta hoy el que muchos calificarían como el partido decisivo en Segunda Femenina. El Alavés Gloriosas, equipo que dirige desde este verano, disputa en Eibar un choque en el que se dirimirán buena parte de las opciones de acceder al play off de ascenso a la Liga Iberdrola, la máxima competición nacional.

-Llega el partido más importante de la temporada.

-Es el más importante más que nada por el valor de los puntos, tres más el average (en la ida empataron a un tanto, por lo que el que gane se adjudicaría esta estadística). Sabemos que no se gana la liga, pero sí un comodín para fallar. Te permite fallar contra Athletic, Osasuna, Añorga, San Ignacio…, rivales contra los que juegas partidos complicados, y te da margen de maniobra. Si ganamos va a haber ocho finales difíciles todavía, visto lo visto. Si perdemos, el margen de maniobra se reduce a cero porque tendríamos que remontar.

-¿Los entrenamientos son diferentes para preparar un partido de esta magnitud?

-Se analiza más. Detalles, perfiles de rivales, puntos fuertes y débiles… Se mima más que con un equipo respecto al que eres netamente superior porque en esos casos te fijas más en ti. Aquí también intentas reducir sus puntos fuertes. También se prepara con más precaución física para evitar lesiones.

-¿Cuánto hay de trabajo mental?

-Mucho. El trabajo mental consiste en intentarle dar normalidad a la semana. No podemos centrarnos en lo emocional, en que lo dan por la televisión y que irá mucha gente porque eso te saca del partido. Sabemos de la repercusión, pero intentamos centrarnos en lo futbolístico. Si lo hacemos bien y perdemos, mala suerte. Pero si lo hacemos bien tenemos más opciones de ganar.

-Que sea motivación y no presión.

-Eso es. Aunque en estos partidos no hace falta motivar, está todo el mundo extramotivado. Hace falta tranquilizar. Contra equipos de la parte de abajo sí que hay que pinchar para que no se relajen. Aquí es lo contrario, olvídate de lo de fuera. Eres buena futbolista, haces las cosas bien, ¿por qué no lo vas a hacer bien el domingo en Eibar?

-A ambos equipos les ha costado sacar adelante los últimos partidos. ¿Por qué?

-Un poco de todo. Los equipos nos empiezan a conocer y juegan contra uno que es invicto, y eso a todo el mundo le motiva. Un conjunto que no se juega nada viene aquí a intentar dar la campanada. Nosotros también sabemos que el margen de error es mínimo y sólo nos vale ganar. No es presión, pero queremos ganar.

-Una victoria que puede que no sea definitiva, pero sí un impulso muy potente.

-Te da un impulso a ti de confianza, aparte de puntos, y seguro que al equipo que pierda le pasa lo contrario. Aparte de tener que ganar todo lo que queda, te mina y te quita confianza. Todo depende de cómo. Yo les decía en broma que tengo unas ganas de jugar mal y ganar… Es importante ganar. ¿El cómo? Si juegas de maravilla, mejor todavía porque te multiplica. Si juegas un partido malo y ganas ya analizaremos después, porque desde la victoria se analiza mejor.

Promoción en Mendizorroza

-¿Qué tiene que hacer el Gloriosas para llevarse esa victoria?

-Intentar también saber que el Eibar es un equipo igual de fuerte que nosotras que en momentos del partido nos va a quitar el balón, cosa a la que no estamos acostumbradas. Tenemos que estar preparadas física y psicológicamente para momentos en los que no tengamos el balón y el Eibar te pueda dominar territorialmente. En la ida veníamos de cuatro victorias holgadas y parecía que nos entraban las dudas. Debemos mantener la calma e intentar jugar ordenadas y buscar la velocidad y la pegada. Y el que esté acertado de cara al gol tiene mucho hecho.

-A nivel general, ¿cuál es la clave de la brillante temporada que está realizando su equipo?

-Las jugadoras tienen mucho talento. Tenemos una plantilla de una calidad técnica superior a la media. Hay que saber gestionar el grupo y el muy buen ambiente que tienen entre ellas. La que no está jugando sigue aportando y se llevan bien entre sí, aunque sean competencia. Siguen creyendo y tienen claro que el equipo está por encima de ellas. Si ganamos lo hacemos los 32 que estamos en el staff.

-Usted ya ha disputado un play off de ascenso (con el San Ignacio en 2017) y sabe lo que es aguantar la presión de mantenerse arriba hasta el final.

-Son casos diferentes. Con el San Ignacio nada era presión y todo era un regalo porque no era lo esperado. Aquí, al ser favoritos, sabemos que tenemos recursos. No hay necesidad pero queremos estar por encima. Es diferente perspectiva, aquí puede costar algo más el tema mental.

-¿Cree que se podrá ver esa hipotética fase de promoción en Mendizorroza?

-Es una decisión del club. No es una cosa que me preocupe a corto plazo. Quizás no es el mejor momento, quizás haya que buscar la normalidad. No tenemos que hacer de ese partido un tema emocional porque parece que nos centramos más en el tema mediático y social que en el futbolístico. ¿Abrir Mendizorroza? Cuando el club lo considere oportuno y estemos preparadas, se abrirá. Todos lo queremos y el club también, pero cuando sea la ocasión. Si en el play off mucha gente quiere venir será una opción. Bendito problema que tengamos que decidir si abrimos o no Mendi, eso será porque estamos en el play off.