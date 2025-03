Manoly Baquerizo (Guayaquil, 1998) sabía desde muy pequeña que se dedicaría al fútbol. Empezó a jugar a los cinco años gracias a su hermano mayor, ... con el que jugaba de portera. Pensó ser guardameta, pero sabía que sobre el verde destacaría más. Tras lograr entrar en academias de fútbol, e influenciada por grandes jugadoras como Marta Vieira Da Silva, Alex Morgan o Carly Lloyd, Baquerizo logró su sueño. La ecuatoriana inició su carrera en Estados Unidos y jugó cuatro campañas en el Cacereño, antes de desembarcar en el Alavés con el que espera conseguir el ansiado ascenso a Primera.

- Defina su primer curso en el Alavés.

- De locos. Estamos haciendo una temporada de ensueño en lo colectivo. He marcado seis goles, más que ninguna otra temporada en España, así que lograr llegar a esta cifra con todavía varios partidos por jugar para mí es increíble.

- ¿Quizás vive la mejor temporada de su carrera?

- Sin duda. El trabajo que hacemos aquí todos los días lo noto a nivel personal y profesional. Me siento muy bien tanto física como mentalmente. Me siento al cien por cien y lo estoy demostrando en el campo cada jornada.

- Son seis goles, comparte con Tere Morató el sello de máxima goleadora de las Gloriosas. ¿Siempre ha tenido esa facilidad para marcar?

- Siempre he sido una jugadora que ha tenido gol. No sé si es suerte o estar en el lugar en el que tengo que estar, pero todas las temporadas, juegue de lateral o de extrema, siempre he marcado alguno. Soy muy guerrillera a la hora de meter la cabeza y llegar al área. Siempre saco goles por ahí.

- El pasado sábado lograron el triunfo contra el Dux Logroño gracias a un gol suyo en un córner. ¿Cómo vivió ese momento?

- Tenemos muy buenas rematadoras y sabíamos que con un buen balón al área podíamos conseguirlo. Como fui yo podía haber sido cualquiera de mis otras compañeras, pero tengo ahora el 'bichillo' del gol y me están entrando. Teníamos esa sensación de que lo íbamos a sacar y es algo que nos está haciendo salir adelante en todos los partidos. Fue increíble, la mejor victoria de la temporada.

- Gracias a ese triunfo siguen a solo dos puntos del liderato a falta de seis jornadas para el final. ¿Siguen creyendo en el ascenso?

- Sí. Sabemos que hay muchos factores de los que dependemos, pero si nosotras seguimos haciendo las cosas bien y sin errores podemos lograrlo. Hay que seguir con la mentalidad que tenemos.

- ¿Cuáles cree que van a ser las claves para conseguirlo?

- Mucha confianza y seguridad. Lo que nos está costando un poco ahora son las porterías a cero, que al comienzo de temporada logramos un montón. Intentamos enfocarnos en que no nos marquen. Esta liga es muy impredecible, puede pasar cualquier cosa. La jornada pasada jugó el Sporting de Huelva contra el Alhama y solo ganaron por 1-0. Alguno puede pensar que el primero le debería meter cinco al último y no es así. Está todo muy apretado y un error o una jugada mágica de alguna jugadora te puede cambiar la temporada.

Planificación

- ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la manera de trabajar de Andrea Esteban?

- Lo organizada que es. Tengo todo muy claro antes de un partido, mientras que en otros equipos y momentos de mi vida iba un poco más a lo que saliese. Da mucha seguridad afrontar un partido sabiendo lo que tengo que hacer y lo que no. Además, la preparación que hace el cuerpo técnico durante la semana es increíble de cara a conocer cómo juegan nuestros rivales. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para estar ahí arriba.

- Es internacional con Ecuador desde los 16 años. ¿Qué diferencias encuentra entre su rol con su selección y el Alavés?

- Con la selección llevo ya mucho tiempo y estoy cogiendo un rol un poco más de líder que aquí no tengo. Estoy aprendiendo mucho de las capitanas o de compañeras que tienen más experiencia, mientras que en mi selección soy una de las jugadoras más veteranas.

- ¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre?

- Me gusta ir al gimnasio y leer. Leo un montón, tanto que puedo llegar a leer tres libros en un mes. Ahora estoy leyendo varios libros de Matt Haig que me recomendó la delegada del equipo. También me gusta tocar el ukelele de vez en cuando para relajarme y salir con las colegas del equipo cuando sale el sol a comer un pintxo. Me gusta mucho el terraceo.

- Cuando deje el fútbol, ¿Qué le gustaría hacer?

- Al principio no quería relacionarme con el fútbol, pero ahora me estoy picando un poco. Creo que me va a costar muchísimo separarme de ello cuando me retire. No sé si seré o no entrenadora. Es una posibilidad que tengo abierta, aunque también quiero hacer otra carrera en nutrición. Siempre me ha gustado estudiar y ahora no lo estoy haciendo porque lo tengo complicado. Pero lo que tengo claro es que quiero dedicarme a algo que esté relacionado con el deporte.