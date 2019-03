Alavés Gloriosas Dafne Triviño: «Es un premio para todo el fútbol femenino alavés» Dafne Triviño, coordinadora del fútbol femenino del Alavés. / Blanca Castillo La coordinadora albiazul, Dafne Triviño, ve como «un sueño» cumplido que las Gloriosas jueguen en Mendizorroza IÑIGO MIÑÓN Jueves, 7 marzo 2019, 11:25

«Jugar en Mendizorroza es un sueño, esa es la definición perfecta». Habla la coordinadora del fútbol femenino albiazul, Dafne Triviño (Vitoria, 1983). «Es el premio a muchos años remando por y para este deporte». Palabras desde la experiencia que da media vida entregada a la práctica y la promoción de este deporte entre las chicas. Desde sus inicios como jugadora y entrenadora en el Gasteizko Neskak –15 años en total– hasta la impecable gestión que lleva a cabo en el Deportivo Alavés desde hace dos. Ahora disfruta de ese sueño, ver a las jugadoras albiazules competir en el estadio del Paseo de Cervantes. Será el domingo 31 de marzo ante el Athletic B (12.00 horas). «He vivido en primera persona muchísimos momentos, pero éste es espectacular», reconoce.

«Siempre he valorado jugar en la ciudad deportiva como lo hacemos siempre, porque las instalaciones son de primer nivel y estamos perfectamente. Y siempre he tenido esa ilusión, pero nunca he estado obsesionada con jugar en 'Mendi'. Sabía que, si tenía que llegar, llegaría», explica Triviño, aunque no puede dejar de estar «emocionada» por un acontecimiento que será histórico en la capital alavesa. Llega, además, «en un momento especial», con el objetivo del ascenso a Primera B asegurado y en plena pelea por alcanzar la promoción para subir a la Liga Iberdrola, el escalón más alto a nivel nacional. El premio a un líder invicto que, con Joseba Basarrate en el banquillo, «ha superado todas las expectativas a nivel personal».

«Un premio» global

«Es un premio para todo el fútbol femenino alavés», en realidad. «Lógicamente, será nuestro equipo el que viva esta experiencia de primera mano, pero todas las personas que de una u otra manera han participado en fomentar el fútbol femenino durante tantos años deben sentirse partícipes de este momento», subraya Triviño, que tiene «plena confianza» en la respuesta positiva de la afición albiazul el 31 de marzo. «Siempre nos han llegado muestras de interés para que el equipo jugara en 'Mendi'. Equipo, club y afición lo merecemos, será un día para el recuerdo».