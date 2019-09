Alavés Gloriosas El Alavés también sabe remontar Miriam pelea el balón con una visitante ante la presencia de Cube. / Rafa Gutiérrez Las de Basarrate, que se adelantaron, deben remontar dos goles del peligroso Atlético para dejar en Ibaia la primera victoria JON AROCA Lunes, 16 septiembre 2019, 09:26

Se suele decir que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero hay algunas veces, las menos, en las que ese primer trompazo sirve como aprendizaje. Un aviso de que algo hay que cambiar. En el caso del Alavés Gloriosas, esa primera piedra llegó en forma de inesperada derrota en Lugo. Para un equipo que llegaba acostumbrado a ganar siempre, caer en la primera jornada era algo que de ninguna manera entraba en los planes.

Ayer, no sin mucho sufrimiento, consiguieron saltar la piedra y anotarse la primera victoria de la temporada. Un triunfo agónico tras un encuentro repleto de giros de guion. De nuevo, un contundente aviso de que esta nueva categoría, Reto Iberdrola, va a mostrar su fiereza jornada tras jornada. El 3-2 de ayer contra un Atlético de Madrid B plagado de talento reconduce al equipo de Basarrate y lo coloca en la buena senda.

Fue un partido extraño. Igualado en muchas fases, pero desequilibrado cuando uno u otro equipo, según el momento, encimaba la meta rival. La primera parte ese acierto cayó del lado de un filial colchonero que encontró por la vía rápida la forma de remontar a las albiazules. En la segunda, la moneda cambió de cara y fueron las vitorianas las que transformaron casi todo lo que se les puso por delante.

3 Alavés Gloriosas Cris; Maitane (Gaste, m.67), Spiazzi, Vera, Padilla; Cube, Miriam, Emma (Hartard, m.78); Urbani (Alexia Jr, m.75), Ane Miren, Mery (Ibra, m.57). 2 Atlético de Madrid B Vizoso; Ángela (Candela, m.83), Ana, Sonia, García (Sara, m.69); Leire (Isabel, m.75), Noelia, Andrea (Claudia, m.62); Rincón, Laura, Elena. goles. 1-0, m. 14, Mery. 1-1, m. 17, Laura. 1-2, m.21, Rincón. 2-2, m.53, Mery. 2-3, m. 63, Urbani. árbitro. Asla. Amonestó a las locales Cube, Spiazzi, Padilla y Ane Miren; también a las visitantes Laire y Noelia.

Dos tantos que revirtieron el doble e inesperado zarpazo colchonero. Porque cuando en el minuto 17 Laura Ortega marcó el primero de su equipo con un tiro ajustado al palo, el Alavés marchaba ya por delante en el marcador y gozaba de buenas sensaciones. El partido estaba abierto, con la posesión muy disputada, pero el tanto de Mery tras una excelente recuperación de Miriam había allanado sobremanera el camino.

El viento, aliado

En tres minutos, el Atlético ya había empatado, y en siete, estaba por delante. De nuevo una jugada al borde del área, ahora transformada por Cristina Rincón. Incrédulo, el Alavés, al que le costó despertarse de la embestida y que vivió replegado muchos metros por detrás de donde hace más daño. Se veía obligado, incluso, a buscar la salida en largo. Pocas veces el cielo de Ibaia había tenido tanta compañía como ayer.

Pero poco a poco las Gloriosas se rehicieron. No es fácil hacer olvidar a un equipo así su idiosincrasia. Hacerle claudicar, casi imposible. Se aflojó las cadenas antes del descanso y se liberó poco después. Todo, con una eficacia que en partidos de este tipo ejerce de llave maestra. Bastaron ocho minutos de la segunda mitad para que llegasen las tablas. El tiempo justo para que Mery volviese a remachar otra buena recuperación.

La capitana se marchó lesionada poco después –un golpe en el hombro con no debería revestir gravedad– y en su lugar entró Ibra. La delantera, llegada este verano, aporta con su poderío físico un perfil diferente que profundiza en las opciones del técnico. Para este largo viaje hacen falta mayores alforjas.

Amancay Urbani intenta controlar el balón. / Rafa Gutiérrez

Pero no fue así como llegó el definitivo 3-2. A veces, cuando todo está igualado, aparecen los aliados más inesperados para desequilibrar la balanza. Ibaia está abierto a todo. El sol pega en todos sus costados y la lluvia moja en cada esquina. Y el viento no perdona. Por eso, un balón aéreo en el 63 que parecía que no iba a ningún sitio acabó en los pies de Urbani. La argentina, sin demasiado acierto hasta entonces, aprovechó su extraordinaria velocidad para adelantarse a la portera y marcar el gol definitivo.

El Atlético buscó recuperar el mando y duplicó la carga ofensiva. Pero la victoria era ya local. Ibra pudo certificarla antes, pero mandó el balón a la cruceta. Tuvo que aguantar el Alavés, que cerró líneas, y sin agonía logró un triunfo que por la forma y el fondo carga de moral a la escuadra vitoriana.