Fútbol Cómoda victoria de las Gloriosas en Ibaia IGOR MARÍN Tres goles en la primera parte encadenan el partido para las locales contra un débil Revellín JON AROCA Lunes, 26 noviembre 2018, 01:51

Como un rodillo. Pocas pegas se pueden poner a la temporada que hasta el momento está cuajando el Alavés Gloriosas. La victoria del domingo contra el Atlético Revellín (4-0) refuerza su buena dinámica y las consolida en el liderato, que comparte con el Eibar.

Las de Basarrate no han dejado ninguna opción al conjunto riojano, que llegaba al choque en una dinámica negativa, especialmente lejos de su feudo. El Alavés ha agarrado la manija del encuentro desde el comienzo y ha dejado el encuentro visto para sentencia antes del descanso. Sólo el gran partido de la guardameta visitante y la falta de acierto del ataque albiazul han impedido que el marcador haya sido más abultado.

El técnico local, como acostumbra, ha realizado varias modificaciones en el once. La venezolana Ea Tovar ha vuelto a la portería. En defensa Laura Berezo se ha quedado en el banquillo para dar paso a Naia Vallejo. Además, Elsa ha debutado con la camiseta albiazul en el eje de la zaga. Cube y Maia han acompañado a Emma en el centro del campo. Arriba, Urbani, de vuelta tras jugar con su selección, jugó con Ane Miren y Mery, protagonista contra el Revellín.

4 Alavés Alavés Gloriosas: Tovar; Maitane (Berezo, min. 63), Elsa, Vera, Naia; Cube, Emma (Sofía, min. 58), Maia (Sara Tazo, min. 67); Ane Miren (Alexia, min. 58), Urbani, Mery. 0 Revellín Atlético Revellín: María Pinillos; Leire, María Hernani (Elena, min. 46), Laura Jiménez, Estrella (Sara, min. 78); Paula, Laura Muro (Saray, min. 84), Nerea, Alejandra, Noemí (Bárbara, min. 63); Raquel. Goles 1-0, Mery, min. 14. 2-0, Mery, min. 19. 3-0, 3-0, Ane Miren, min. 47. 4-0, Alexia, min. 73.

Conscientes de su superioridad, las albiazul han saltado al campo con el objetivo de monopolizar la pelota y abrir el marcador lo antes posible. El Revellín ha aguantado y ha intentado entorpecer la salida de balón local en los primeros compases. A medida que el Alavés se ha asentado sobre el verde las visitantes han ido reculando. Así, en el 10 Mery ha estado cerca de abrir el marcador tras una jugada desde la banda. La velocidad en los costados ha vuelto a ser determinante ayer.

La capitana albiazul sí que ha aprovechado su segunda oportunidad para abrir el marcador cuatro minutos después. Ha recibido un gran pase en profundidad de Maia y, tras rechazar la portera, ah mandado el balón al fondo de la portería. Con el gol las Gloriosas han apretado y han vuelto a encontrar el gol, otra vez en las botas de Mery. La delantera ha transformado un centro lateral con un acrobático remate desde el pico del área.

Falta de ritmo

El escenario antes de la mitad de la primera mitad era casi inmejorable. Los goles han sentado bien a las vitorianas, que han buscado sentenciar el partido, pero no han llegado a convertir. Con el paso de los minutos las llegadas se han reducido y el ritmo del partido ha bajado. Algo que se ha repetido en la segunda parte y que no ha gustado al entrenador albiazul, como ha explicado tras el choque. «El ritmo de juego no ha sido el que queríamos. Nos hemos acomodado con el marcador a favor», ha desgranado.

Sin embargo, la diferencia de calidad entre ambos conjuntos ha permitido a las locales acercarse con facilidad al área rival. La portera visitante ha sacado antes del descanso una doble ocasión local. Ni Urbani ni Vera han conseguido marcar en el rechace de un saque de esquina. Más afortunada ha estado Ane Miren, que en el tiempo de descuento ha mandado el rechace de un córner a la red.

Con el 3-0 y muchos minutos por delante Basarrate ha aprovechado para introducir varias modificaciones. Así, antes del minuto 70 ya había realizado los cuatro cambios. «Buscábamos darle más ritmo al partido y algo de descanso a algunas jugadoras que juegan mucho», ha explicado tras el partido. Una de las sustitutas, Alexia, ha cerrado el marcador tras aprovechar un buen balón largo desde la defensa. En los minutos finales Mery ha estado cerca de redondear su 'hat-trick', pero no ha conseguido alterar el marcador.

Tras el triunfo del Eibar, las Gloriosas siguen colíderes junto a las armeras. La semana que viene tendrán una difícil cita en Bilbao contra el filial del Athletic (domingo, 11:30). Será un encuentro en el que podrán medir su nivel contra un adversario peligroso.