Alavés Gloriosas-Eibar, un duelo directo con el liderato en juego Imagen del anterior duelo en Ibaia ante el Oliver. / Jesús Andrade El técnico del club vitoriano, Joseba Basarrate, subraya que el partido servirá para «medir donde estamos realmente» JON AROCA Domingo, 14 octubre 2018, 01:45

Vuelve la Segunda División femenina tras el parón de la semana pasada. Lo hace, además, por la puerta grande. El Alavés Gloriosas recibe este domingo en casa (Ibaia, 17:00 horas) al Eibar en la quinta jornada. El liderato está en juego. Ninguno de los dos conjuntos ha dejado escapar juntos y comandan con firmeza la clasificación.

Es, por tanto, el duelo más difícil para el Alavés esta temporada. Así, podrán analizar el nivel del renovado proyecto albiazul. «Nos va a servir para medir realmente donde estamos. Si muy arriba o simplemente arriba», asegura el entrenador albiazul, Joseba Basarrate. Las Gloriosas disputaron el pasado fin de semana un partido amistoso en Madrid contra el Tacón, que lidera su grupo. Cayeron por 1-0 con un tanto en la primera mitad. Antes, su bagaje en liga ha sido arrollador.

Superaron por 7-0 al Mulier en el estreno y se llevaron el derbi contra el Aurrera por 0-5. En la tercera jornada la víctima fue el Oliver (3-0). Antes del parón derrotaron al Berriozar por 1-6, en un duelo en el que encajaron su primer gol de la temporada. Basarrate reconoce que esa semana sin competición puede ser un arma de doble filo para las suyas, aunque cree que ha sido positivo para «recuperar jugadoras».

Sólo Neike, portera, y Elsa, defensa, son baja para el partido. A buen seguro Basarrate repetirá el habitual 4-3-3, aunque cuenta con varias posibilidades de ensamblar las piezas. En las cuatro primeras jornadas no ha repetido ninguna vez el once titular. La capitana Mery, que ya disputó sus primeros minutos la pasada jornada, podría ser de la partida en ataque. También puede disputar sus primeros minutos la japonesa Tomi.

Delante tendrá un Eibar que ha seguido una trayectoria similar a las Gloriosas. Cuentan todos sus partidos por victorias y, salvo en su estreno, han goleado a sus rivales. Antes del parón endosaron un 5-1 al Pradejón. En esa facilidad anotadora tiene un papel protagonista la delantera Idoia. En esos cuatro encuentros ha marcado ya diez goles. Anotó dos goles en la primera jornada y otros tantos en la segunda. En la tercera, contra el Añorga, logró cuatro de las cinco dianas. Contra el Pradejón marcó otros dos.

Para Basarrate, la clave del encuentro está en que sus jugadoras estén «bien plantadas. Si planteamos un partido serio, que no sea de ida y vuelta y si estamos organizadas podemos sacar buen rendimiento. No queremos un partido loco», explica. El entrenador del Eibar, Jordi Telletxea, ha avisado que no será fácil que su equipo repita sus buenas cifras goleadoras. «Va a ser un partido difícil. Nos va a exigir otras cosas que no nos han exigido hasta ahora», analiza.

Derrota del Aurrera

Al ser un fin de semana con un día 'extra', la jornada comenzó el mismo viernes. Osasuna y Aurrera se enfrentaron en el encuentro inaugural en Tajonar. Las vitorianas viajaron a Pamplona con la mente puesta en volver a la senda de la victoria tras la dura derrota de la jornada anterior contra el Athletic. Las de Santamarían han sumado sus dos victorias lejos de casa.

Pese a la teórica diferencia de nivel (Osasuna es uno de los más claros aspirantes al ascenso) el Aurrerá aguantó y no fue hasta la segunda parte cuando encajó el único tanto del partido. Sara Carillo batió a Andrea en el minuto 56 del encuentro. Los tres puntos colocaron a Osasuna como líder provisional y al Aurrera octavo con seis puntos.