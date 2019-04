El Alavés apela a la épica para la segunda parte Un momento del partido en El Sadar. / BLANCA CASTILLO Las vitorianas están obligadas a marcar dos tantos si no se quieren quedar fuera de la carrera por el playoff JON AROCA Domingo, 14 abril 2019, 13:13

Todo lo que podía haber salido mal en la primera parte ha salido mal. Al Alavés le bastaba con mantener el 0-0 inicial, pero ya desde el comienzo se ha visto obligado a remar para levantar el marcador.

Mirian Rivas ha aprovechado un despiste albiazul para marcar el primer gol en el minuto 3. El Alavés se ha levantado y ha cogido el balón, pero ni superar a una defensa navarra muy atenta a las marcas de las peligrosas delanteras de las Gloriosas.

El segundo infortunio, tras otro error no forzado, ha llegado en el 30, cuando Kay Spiazzi ha golpeado el balón con la mano dentro del área. Zugasti no ha perdonado desde los once metros. Tiene todavía medio partido el Alavés para marcar dos goles que supongan la primera derrota de la temporada en el peor momento posible.