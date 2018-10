Alavés Gloriosas y Aurrera persiguen su segunda victoria consecutiva

Tras el buen resultado de la semana pasada, Alavés Gloriosas y Aurrera afrontan la séptima jornada de la Segunda División femenina con el objetivo de sumar su segunda victoria consecutiva. Las vitorianas reciben el domingo al Añorga (Ibaia, 13.30 horas) y el Aurrera viaja a casa del Mulier navarro (16.00 horas).

Con sufrimiento, el Alavés derrotó al San Ignacio la última jornada. Athletic B, Eibar y Osasuna no pincharon, por lo que los cuatro siguen firmes en el bloque de cabeza. Sin embargo, las albiazules pueden aprovechar el enfrentamiento directo entre rojiblancas y armeras para distanciarse. Joseba Basarrate, entrenador albiazul, prefiere centrarse en el rendimiento de las suyas, aunque reconoce que sería conveniente que empatasen.

Pero, primero, tienen que batir al siempre combativo Añorga. El conjunto guipuzcoano es quinto con diez puntos. «Es un equipo que pelea y lucha. Si algo tienen es que nunca se rinden», explica Basarrate. La semana pasada superaron en casa al Pradejón. Es en su feudo, según el entrenador albiazul, donde optimizan sus virtudes. El campo de Rezola destaca por sus reducidas dimensiones. Así, en terrenos más grandes como Ibaia pueden sufrir.

El Alavés no tiene bajas para el choque. Neike y Elsa ya entrenan con el grupo, pero todavía lejos del ritmo de sus compañeras. A buen seguro Basarrate cambiará el once de la semana pasada. El técnico acostumbra a realizar varias rotaciones cada semana. El objetivo no es otro que adaptarse a las características del rival y «que estén las máximas jugadoras en dinámica».

El Aurrera, por su parte, viaja a casa del Mulier navarro. Las de Asier Santamaría derrotaron la semana pasada al Oiartzun y lograron su primera victoria de la temporada en casa. Con nueve puntos, persiguen vencer en el campo de un rival que empezó mal pero que ha ganado los dos últimos partidos. Una victoria permitiría al Aurrera consolidarse en la zona tranquila y poder escalar hasta el quinto puesto.