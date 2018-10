La Diputación alavesa lanza la campaña 'Referentes' IGOR MARTÍN El departamento de cultura y deporte apuesta por la visibilización del deporte femenino con diferentes acciones protagonizadas por destacadas deportistas alavesas OLGA JIMÉNEZ Lunes, 1 octubre 2018, 13:39

El Museo Artium ha sido el escenario elegido para presentar la campaña «Referentes», una apuesta por el deporte femenino por parte de una institución como la Diputación foral de Álava que pretende impulsar práctica deportiva y visibilizar a mujeres que a través de sus disciplinas se han convertido en espejos para las más jóvenes.

Durante el acto de presentación, nueve deportistas de diferentes generaciones han querido mostrar su apoyo a esta iniciativa. Las atletas Elena Loyo y Blanca Lacambra, la capitana del Aurrera Nagore Rueda, la triatleta Nerea Gambra, la ex gimnasta oro en Atlanta Estíbaliz Martínez, la presidenta del club de bádminton Just Badminton Dina Abouzeid, la deportista adaptada de Zuzenak, Begoña Gago, la tirado de esgrima María Ascasso y la capitana del Rpk Araski, Laura Pardo, han tomado la palabra, esta última como portavoz, expresando que «los avances se van dando, pero siempre reiteramos que la igualdad de oportunidades es el objetivo. Ser profesionales para muchas mujeres supone peajes personales y profesionales. Porque es conocido que del deporte no viviremos en nuestro futuro cuando abandonemos nuestras disciplinas deportivas y encauzar ese futuro ha formado parte también de nuestro presente deportivo, estudiando o formándonos académicamente».

La diputada de cultura y deporte, Igone Martínez de Luna, ha tomado la palabra en este acto de presentación, explicando que «la campaña Referentes-Erreferenteak es una invitación a la práctica deportiva, una llamada a la sociedad y a las mujeres para que hagan deporte sin complejos. Es una reflexión sobre el vacío existente en determinadas franjas de edad, donde las niñas de entre 13 y 15 años abandonan la práctica deportiva». Además, la política jeltzale ha añadido que esta campaña «nace de la necesidad de seguir sumando fuerzas, para seguir rompiendo esos techos de cristal que no han permitido a muchas mujeres tener las mismas oportunidades».

Desde el ámbito de actuación, se desarrollarán diferentes encuentros en colegios de Vitoria y la provincia trasladando la práctica de diferentes deportes como sokatira, bádminton, fútbol, baloncesto, rugby, atletismo, entre otros. La primera 'topaketa' será el próximo 9 de octubre en el centro educativo Paula Montal.

Durante el mes de noviembre se celebrarán varias jornadas con temáticas relacionadas con la mujer y el deporte, donde profesionales y deportistas expondrán sus experiencias. Por su parte, la Diputación, a través de su campaña escolar, y con el objetivo de poder cubrir el vacío que existe en edades tempranas entre los 13 y 15 años donde las chicas abandonan en un alto porcentaje el deporte, ha lanzado una oferta de actividades de carácter rítmico con base musical dirigidas fundamentalmente a las categorías infantil y cadete, con un ideario puramente recreativo y no competitivo. Ejemplos de este tipo de actividades serían las siguientes: zumba, gymbike-spining, body power-body pump,aerobic, aerofit total, step o body Step.