La púgil vasca Naia Garmendia, de rojo, lucha contra la madrileña Daniela Burgos en la categoría 54 kilos de la Copa Iberdrola. Rafa Gutiérrez

El boxeo femenino pega fuerte en Vitoria

Las púgiles vascas Naia Garmendia y Leonor Osifo caen en la Copa Iberdrola, la gran velada del boxeo que convirtió Mendizorroza en un ring

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:04

Comenta

Su cara era fiel reflejo del dolor. Por la ajustada derrota (138-147) y por la lesión que desequilibró la balanza en su contra. Unas ... molestias en el brazo privaron ayer sábado a Naia Garmendia de repetir un título nacional, en esta ocasión la Copa Iberdrola que transformó Mendizorroza en un ring para acoger una apasionante velada de boxeo. De hecho, el siguiente combate se retrasó porque los doctores tuvieron que atenderle en el vestuario. «Ha sido tras un golpe al aire. Pensaba que se me había salido», confesó. La púgil vasca cambió los guantes por una bolsa de hielo para rebajar la inflamación. Aunque nada conseguía calmar su rabia.

