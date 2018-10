Entrevista Isabel Fernández, ex jugadora de baloncesto «Volvería 20 años atrás por jugar la Copa de la Reina en Vitoria» Isabel Fernández «Moses» durante un partido con el Aros León / Sweet Basket Manu Isabel Fernández, más conocida como «Moses» (Vitoria, 1972), se marchó con 21 años para ser profesional del baloncesto. Lo consiguió en Oviedo y Burgos, proyectos de Primera División B, que cuajaron en los años 90 en esas ciudades. Después, su trayectoria se ha desarrollado en León, al frente del club Aros que preside con un equipo en Liga Femenina 2 y una cantera con más de 140 niñas. Desde la distancia, la celebración de la Copa de la Reina en Vitoria, afianza aún más «el baloncesto femenino de nivel que siempre ha habido en la ciudad». OLGA JIMÉNEZ Viernes, 26 octubre 2018, 00:05

-Hace 24 años decide marcharse de Vitoria buscando nuevos horizontes, ¿fue un sueño o una necesidad?

Bueno, en Oviedo ya me habían tentado con la oportunidad de jugar y finalmente con 21 años tomo la decisión y vivo mi primera experiencia fuera de casa. Allí estuve en Primera B y jugamos la fase de ascenso. Fue la primera vez que cobré del baloncesto, ¡con lo que se cobraba entonces! (risas). Después, estuve en Burgos, Salamanca, pero no Perfumerías sino otro club que había por entonces, hasta que aterrizo en León y aquí llevo 20 años.

-En aquellos años 90 habia varios equipos en Primera B, como el Gasteiz, Agurain o Divino Maestro ¿qué recuerdos tiene?

Yo era la más pequeña. Como el IVEF era de nueva creación había muchas jugadoras vizcaínas y guipuzcoanas. Recuerdo a Eneritz Arruabarrena, Idoia Ezkurza, Marijo Rubio que luego fue la única vitoriana del Eroski de Primera división, María José Bengoetxea, Montxi Caballero, Maite Viteri, Txus Cobo, Susana Pastor, Ana Mari García. Te hablo de la temporada 92-93. Mira tengo un calendario de aquella época y de entrenador estaba Carlos Antía. ¡Qué recuerdos!

-Se los ha llevado todos a León ¿contenta con la decisión?

Siempre digo que mis amigas de Vitoria tienen hijas jugando en Araski y yo tengo un club, el Aros León. Estoy contenta, pero hace un tiempo que me pica el gusanillo de marchar. No sé si un cambio en España o a Europa. Este año me he quedado por el patrocinador y se han portado muy bien. Aquí estamos con equipos flojos y llegando a fases de ascenso, pero sin lograr el ascenso. Hemos estado en cuatro de las últimas cinco fases. Luego llega Lugo y se gasta 65.000 euros en dos meses y asciende. Es casi el presupuesto que manejamos todo el año. Aun así, tiramos con lo que tenemos. Mira con Itsaso Conde, jugadora vitoriana que estuvo en Araski, que hemos trabajado mucho con ella para reconvertirla en una jugadora exterior muy importante a nivel nacional. Mi motivación es que vienen jugadoras nacionales porque quieren mejorar.

-Desde esa distancia ¿cómo ha recibido la elección de Vitoria como sede de la Copa de la Reina?

Estoy encantada de que el baloncesto femenino siga creciendo. Lo que está haciendo Araski tiene mucho mérito. Tengo una gran relación con Livia (López) y sé lo que significa llevar un club así. Pero no solo por Araski. Proyectos como Araba, San Viator, Araberri, dan un plus a la ciudad. De esa diversidad tienen que salir jugadoras alavesas porque han estado siempre. Sé que luego llegas a Liga Femenina y que no es sencillo contar con jugadoras de casa porque la exigencia es ganar y se fichan jugadoras extranjeras. El baloncesto femenino en Álava siempre ha gozado de buena salud. En nuestra época ya era, pero ahora es la confirmación.

-Pocos se acuerdan de que en su época había tres equipos en lo que hoy sería la Liga femenina 2

Es verdad. Estábamos el Gasteiz, Divino Maestro y Agurain. Y eso era una pasada. Añado el detalle importante de que el 80 por ciento de las jugadoras éramos alavesas, con lo que el mérito aún era mayor. Quiero decir con esto que el baloncesto femenino en la provincia siempre ha gozado de buena salud, y que ahora Araski lo ha puesto en el mapa nacional porque la Liga Dia tiene una repercusión importante. Pero insisto en que debe haber más jugadoras alavesas, lo que pasa que también entiendo lo difícil que es formar a una jugadora. Si tienes el dinero, lo más fácil es contratar de fuera.

-¿Retrocedería 20 años en su vida por poder jugar en Vitoria una Copa de la Reina?

Buff (risas). Soy entrenadora desde hace muchos años. Me gusta este trabajo de formación y ver cómo crecen desde los 7 a los más de 20 años, pero yo lo cambiaba todo por estar en la pista, cerrar a una jugadora más grande que yo, coger el rebote y soltar toda la adrenalina. Con el paso del tiempo, me doy cuenta de la suerte que tuve con los entrenadores que me tocaron, Carlos Antía o el fallecido Jose Luis Espizua «Fofo». Ellos me metieron esta pasión por el baloncesto. O Alonso en Hogar San José. Claro que cambiaría muchas cosas de mi vida por jugar una Copa de la Reina en Vitoria.

-¿Emociona el templo de Mendizorroza?

Pues, es que yo soy más de Landázuri. Pero me acuerdo de haber visto al Baskonia en Mendizorroza y era espectacular el ambiente que se creaba. Pero cuantos más pabellones veo por el mundo, más me gusta Landázuri. Y el sonido del balón ahí, creo que en ningún sitio.

-¿Volvería a Vitoria si Araski le abriera la puerta?

Bueno, la vida me irá llevando a Vitoria. Tengo a mi familia. d¿Araski? No lo sé. Hay mucho baloncesto en la ciudad. Está Baskonia, que soy una apasionada de entrenar a chicos y es algo que está ahí y es un reciclaje buenísimo. Entrené a un equipo de chicos en 2012 en la cárcel de Mansilla de las Mulas. Como experiencia de vida, la mejor.