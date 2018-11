Vitoria o la mejor Copa de la Reina de la historia 03:46 Maider Etxebarria, Livia López, Igone Martínez de Luna y Estíbaliz Canto muestran su satisfacción por traer la Copa de la Reina a Vitoria / IGOR AIZPURU La edición 57 marca una cifra y un camino. El trazado por cuatro mujeres que, desde su ámbito de responsabilidad, han logrado que la Copa de la Reina aterrice en Vitoria OLGA JIMÉNEZ Domingo, 11 noviembre 2018, 01:14

Araski como anfitrión y las tres instituciones, Ayuntamiento de Vitoria, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco, con el apoyo incondicional de la federación vasca de baloncesto a través de su presidente German Monje, se felicitan por poder traer un trofeo copero en alza que apunta a marcar un antes y un después entre el 28 de febrero y el 3 de marzo.

El templo gasteiztarra aguarda su momento. En esa espera, nuestras invitadas acuden puntuales al encuentro con EL CORREO. Es un día de lluvia y frío, muy vitoriano. Como ellas. La cordialidad y el buen ambiente dan paso a una intensa entrevista con la Copa del Reina y el deporte femenino como gran argumento. Antes de las preguntas, les pedimos un titular, un ejercicio muy periodístico que trasladamos a Igone Martínez de Luna, diputada de cultura, euskera y deporte, Estíbaliz Canto, concejala de cultura y deporte, Maider Etxebarria, directora de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco y Livia López, presidenta de Araski.

- M: Lo tengo claro: «Lo vamos a bordar entre todas»

-E: «Queremos la mejor Copa de la historia»

-I: «Será la mejor Copa de la historia»

-L: Yo no soy muy de soñar, soy más de vivir. Nunca he soñado organizar la Copa. Me cuesta idealizar. No tengo un titular.

-¿Era este el momento adecuado para organizar la Copa de la Reina en Vitoria?

L: Pienso que sí. Hace dos años, a todos se nos abrieron los ojos en Girona cuando participamos en aquella primera experiencia inesperada en el año de nuestro debut en Liga femenina. Todos nos volvimos a casa con un buen sabor de boca y, con ese deseo, de poder traer el evento a Vitoria.

I: El proyecto vino de origen de una propuesta de Livia y de Germán Monje, presidente de la federación vasca de baloncesto. Desde ese momento en que Araski lo avala y lo quiere, no pudimos decir que no y nos pusimos a trabajar. Nos contagió las ganas e ilusión para traerla en el mejor momento.

E: Vitoria no ha tenido un evento femenino de este nivel y no queríamos dejarlo escapar. Ha habido un trabajo de muchos meses, cuando la posibilidad fue real. Ese trabajo entre bambalinas ha sido muy efectivo.

M: Desde Gobierno Vasco siempre estamos buscando elementos y eventos que puedan potenciar que los flujos de turismo se vayan repartiendo por todo el territorio, sobre todo, fuera de las épocas de temporada alta. Siempre que haya eventos que puedan atraer visitantes, bienvenido sea. Es una apuesta muy importante y siempre es buen momento.

-¿Ha habido una parte de empeño personal en esta Copa de la Reina por el hecho de que sean cuatro mujeres representando sus diferentes ámbitos?

I: Yo creo que es casualidad. No creo que por ser mujer haya habido más interés. Trabajamos por igual. Te lo digo con toda sinceridad.

E: Creo que lo justo sería decir que independientemente de quién hubiese estado en el cargo, el empeño habría sido el mismo porque el proyecto lo merece y traer la Copa es una buena oportunidad por muchos motivos. Si varios motivos convergen en una misma acción, eso quiere decir que esa acción es muy buena y la Copa lo es por lo que supone: deporte femenino, visibilización o turismo. Pero debo ser honesta y reconocer que hay un empeño personal en hacer crecer el deporte femenino en Vitoria y Álava, aunque con los últimos movimientos personales estoy convencida de que dejará de ser un empeño personal para convertirse en una parte normal de cualquier agenda política.

L: Siempre he dicho que estas cosas dependen mucho de las implicaciones personales, sean de hombre o mujeres. Pero es cierto que tener una interlocución con personas como Estíbaliz o Igone, ha facilitado mucho las cosas, sobre todo, porque no ha sido necesario explicar algunas cosas, lo que significa que ya vas por un terreno ganado.

Unanimidad política

-¿Subrayamos que al margen del partido político que representan, la Copa de la Reina ha provocado una inusual unanimidad?

I: Pienso que no hay que politizarlo absolutamente todo. Cuando viene un buen proyecto, todos somos inteligentes y nos damos cuenta de que es un buen proyecto y merece la pena, con lo cual, la ideología política queda al margen.

E: Creo que queda demostrado que cuando se trabaja juntos y en la misma dirección, los resultados suelen ser mejores que cada uno por su lado.

L: Por la experiencia que tengo, hasta la fecha, la coordinación que ha habido entre ambos departamentos desde Diputación y Ayuntamiento no la ha habido antes. Y no solo con Araski, entiendo que también se tiene que estar notando con otras disciplinas y deportistas.

-Se han generado unas altas expectativas ¿qué hay que hacer para que esta Copa sea la mejor de la historia ?

M: Por nuestra parte como responsables de turismo, enfocar la Fan Zone viendo la capacidad que se le pueda dar respecto a la gente que nos pueda visitar. Estamos estudiando las posibilidades. Nuestra intención es dar la mayor difusión turística del territorio de Euskadi, de Álava y Vitoria.

I: Como Diputación se hace una aportación económica pero otras cuestiones a ejecutar no competen a la institución.

E: Es tarea del Ayuntamiento la adecuación del pabellón de Mendizorroza. No una reforma integral, pero sí necesita mejorar algunas cosas a las que nos hemos comprometido. Dentro del proyecto, lo más visible será los marcadores nuevos. Haremos esa inversión, además de otras adecuaciones técnicas como una nueva sala de prensa o internet en el pabellón. Es positivo porque es una inversión que se hace para la Copa de la Reina pero que, después, aprovecharán nuestros equipos, Araski, Araberri y Baskonia en Leb Plata.

-Les formulo la pregunta de otro modo ¿qué puede ocurrir si el pabellón de Mendizorroza se llena? ¿Tienen plan B?

I: ¡Ojalá sea ese el problema! Porque significará que hemos logrado el éxito que esperamos y el interés que queremos que genere el evento.

E: Una de las virtudes de este pabellón es que actúa de bombonera, es decir, que no cabe la posibilidad de colocar lonas para disimular un vacío en la grada. Pero si se llena, porque puede ocurrir que Araski llegue a la final y lo haga contra otro equipo vasco (risas), pues, será una gran noticia

M: Hay soluciones. Siempre las hay. Pero creo que no hay que esperar a la Copa de la Reina para llenar Mendizorroza. Hay que llenarlo en cada partido.

L: No tengo ninguna duda de que Mendizorroza se va a llenar. Hay un subidón general entre la gente que ha recibido la noticia con muchas ganas. Además, es que estamos resucitando a mucha gente del entorno del propio baloncesto que sabes que te siguen, y ahora ya están preguntando por cómo comprar los abonos y entradas. Evidentemente la implicación de IDK Gipuzkoa y Lointek Gernika es directamente proporcional al éxito y unas aficiones tan cercanas y con tan buen ambiente, más allá de la rivalidad deportivo. Incluso Perfumerías Avenida que arrastrará mucha gente o el propio Uni Girona que son clubes que mueven gente. Es uno de los deseos de la propia federación española, la sensación de haber conseguido que las gradas estén llenas y Mendizorroza es el pabellón idóneo porque, además, estás cerca de la pista y las emociones más a flor de piel.

-¿Barajaron trasladar el evento al Buesa Arena?

I: Sí se habló de esa posibilidad, pero yo creo que tanto Livia como Germán son realistas. El Buesa Arena tiene un aforo muy grande y veíamos que era muy complicado tener un número apropiado para que el pabellón presentara una imagen acorde al evento.

L: Creo que es a lo que deberíamos aspirar. Que llegue un día en que podamos competir en una plaza como el Buesa Arena. Creo que nos falta un test previo y que esta Copa puede serlo. Incluso planteándonos otras posibilidades como el Iradier Arena también había otro hándicap, y es que si se van a hacer mejoras es mejor que después las puedan aprovechar los equipos que utilizamos Mendizorroza.

Diferentes generaciones, misma lucha por la igualdad

-¿Ven con optimismo que se pueda profesionalizar de manera real el deporte femenino?

I: Depende de las disciplinas. En algunas, la profesionalización de las mujeres está mejor y otra peor. No creo que el baloncesto sea el deporte en el que peor están, aunque desde luego, el trabajo por hacer es amplio.

L: Parece que se están dando pasos de gigante, y realmente los pasos que se están dando son mucho más pequeños. Vamos hacia adelante, no hay marcha atrás, como ocurre en general con el movimiento feminista. Va al hilo, el deporte no deja de ser un espejo de la situación y todavía con mucho que trabajar. Habrá otros deportes en lo que no solo no cobren, sino que paguen por jugar, pero sí es cierto que la diferencia con los hombres es aún abismal. Me atrevería a decir que es el ámbito en el que más diferencias existen, con brechas salariales que asustan.

-E: No hay que perder la mirada al frente. Saber cuál es el objetivo, pero hay que reconocer lo que se ha hecho. Creo que la situación, comparada con hace 5 años, ha cambiado por completo. Hay referentes femeninos, hay repercusión mediática, las niñas quieren hacer deporte. La sociedad avanza y evoluciona y hay camino por recorrer, pero estoy segura de que la Copa será un hito y que dentro de unos años miraremos atrás y lo valoraremos más considerándolo como un espaldarazo para el deporte femenino.

-Cuatro mujeres de cuatro generaciones diferentes con vivencias diferentes respecto a la lucha por la igualdad de oportunidades

E: Yo tengo la sensación de que me he encontrado muchos techos rotos cuando llegué a la política hace dos años. Ojalá mi generación rompa los que quedan para las que vienen por detrás compitan en igualdad de condiciones que los hombres. Lo que yo he vivido quizás no ha sido representativo de lo que ha sido.

I: Tanto en mi trayectoria profesional como política no me he encontrado con situaciones de discriminación por el hecho de ser mujer pero comprendo que hay otros ámbitos en los que evidentemente hay mucho trabajo por hacer. Por eso,desde las responsabilidades que tengo asumidas, haré lo posible para que las condiciones de igualdad sean para todos y todas.

L: Yo más que sentirme discriminada, destacaría la sensación de esfuerzo. Es decir, para conseguir llegar a donde llegamos, lo que hay que dejar por el camino. Y ahí sufrimos mucho. Es duro y triste tener esa sensación de que siempre tienes que demostrar el doble por el hecho de ser mujer. Intento huir de las etiquetas y del victimismo.

M: Llevo bastantes años como profesional y comparto lo del esfuerzo. Sí que he vivido circunstancias adversas en las que he tenido que esforzarme doblemente. Por suerte, he tenido a gente a mi alrededor que han sabido valorar a la mujer como es debido. Y tengo la gran suerte de tener un padre que ha sido un feminista de pleno en Vitoria.

-¿Es la revolución definitiva de las mujeres y del deporte femenino avalado por el movimiento «mee too» o el último 8 de marzo?

E: Nuestra apuesta por Araski viene un poco antes de lo que ha venido después del 8 de marzo. Todo ayuda y empuja. Queríamos que se visibilizara todo el trabajo que hay detrás, no solo de Araski sino de otros equipos y deportistas, y modalidades. Esta Copa de la Reina servirá para aunar y poner el foco en el deporte femenino

I: Desde Diputación hemos impulsado la campaña «Referentes» con el propósito de visibilizar el deporte femenino pero, además, poner el foco en una franja de edad de niñas entre 13 y 16 años que abandonan la práctica deportiva. Nuestro objetivo es impulsar a esas chicas a que sigan activas.

L: Claro que vivimos en un momento de despertar de conciencias. Yo sí que reconozco que además del apoyo instituciones y mediático, a nivel social, sentimos que Araski tiene un peso social en la ciudad. El deporte femenino alavés es mucho más que Araski. Nosotras ponemos nuestro granito de arena.

M: Está claro que los resultados deportivos femeninos han ayudado a impulsar y poner en valor el esfuerzo de las mujeres. Yo diría que, a nivel turístico, cualquier evento, sea masculino o femenino, tendrá mucha repercusión porque cualquier seguidor que venga será un buen prescriptor del destino. Es el «boca a boca» que tanto nos ayuda para promocionar nuestra tierra.

Estíbaliz Canto: 27 años. Licenciada en Filología clásica. Dos años y medio como concejala de cultura y deporte

Igone Martínez de Luna: 52 años, Licenciada en Derecho. 14 años en política. 3 años como diputadas de euskera, cultura y deporte

Livia López: 39 años. Estudió Filología Hispánica y Comunicación audiovisual. Presidente de Araski desde 2010

Maider Etxebarria: 42 años. Graduada en turismo y Filología alemana. Directora de turismo y hostelería.