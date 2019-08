Naiara Rodríguez, la benjamina del Zuzenak Naiara Rodríguez, en una cancha callejera del vitoriano barrio de El Pilar. / jesús andrade Campeonas Ni la escoliosis ha frenado a la nueva jugadora del equipo vitoriano con 15 años EL CORREO Miércoles, 28 agosto 2019, 01:13

Naiara Rodríguez es la nueva perla de la cantera de Zuzenak. Con solo 15 años, es la benjamina de la plantilla de baloncesto en silla de ruedas que esta temporada volverá a competir en la máxima categoría nacional. Junto con la internacional Agurtzane Egiluz, el club vuelve a apostar por la juventud y las mujeres, aún pocas en el deporte adaptado.

La historia de Naiara tiene tintes de mala suerte, casualidades y caminos en otra dirección. Una operación de escoliosis le cambió la vida. Era una niña sana que se inició en la gimnasia rítmica, primero en el colegio y posteriormente en el club Itzal donde empezó a apuntar maneras. De una manera inocente y entre amigas, el juego se convirtió en algo más, con competiciones donde empezó a destacar. «Empecé con 7 años en el colegio y luego marché al club Itzal, donde ganamos algunas competiciones. Después, empezamos con aparatos, pelota, aro... A las mazas ya no llegué porque me operaron de la columna vertebral. He pasado de la pasión por la gimnasia rítmica al baloncesto en silla de ruedas», confiesa la joven alavesa.

Las complicaciones en una operación de escoliosis, derivaron en problemas físicos irreversibles, que se manifestaron con dolores e insensibilidad en una de sus piernas. Naiara camina por sí sola. Su umbral de dolor es alto, pero le ha limitado para una vida totalmente normal. «La escoliosis me ha cambiado mucho la vida. Al principio, tras la operación, me dijeron que al tercer día iba a estar en la calle. Pasaron tres meses y aún seguía en el hospital. Ahora, con el tiempo, ya va a mejor. Una pierna me da bastantes problemas, pero quiero pensar que irá mejorando todo. Espero que los dolores vayan remitiendo» explica con una madurez insólita.

«He pasado de la pasión por la gimnasia rítmica a la del baloncesto en silla de ruedas»

Egiluz, su referente

La curiosidad por el baloncesto en silla de ruedas le empujó a practicarlo, tras un día de gimnasio en las instalaciones de Zuzenak. Jugadores emblemáticos del primer equipo y grandes embajadores de la entidad como los vitorianos Igarki Pascual y la internacional Agurtzane Egiluz la animaron a que probara. Naiara pasó de perder la ilusión a llenarse de razones para aprender y adaptarse a un nuevo deporte que le ha servido como tabla de salvación. «Agurtzane es un gran ejemplo para mí. Ella es internacional y me encantaría llegar a la selección española. Es un objetivo». De la mano de Iñaki Ibarreta, exjugador paralímpico en Barcelona y Seúl, ha ido adquiriendo conocimientos, una base con la que ir destacando en una progresión meteórica. En mayo, Naiara formó parte del combinado vasco, subcampeón de España de Escuelas junto con otros miembros de la entidad alavesa. Todo ha servido para que el técnico Sergio Moreno y su ayudante, Ainhoa Rodríguez, consideren que su presencia en la primera plantilla del Fundación Vital Zuzenak será satisfactoria para seguir creciendo como jugadora. «Me sorprendió bastante que me subieran al primer equipo. Llevo muy poco tiempo. Me falta mucha experiencia. Ellos son muy rápidos sobre la silla. A mí me cuesta darle porque no muevo bien un pie. Además, tengo que mejorar mucho mi tiro. Sé que tendré un rol de aprendizaje. Sin minutos. Pero no me importa. Estoy para aprender, para observar cómo juegan. Solo tengo 15 años».

En plena efervescencia juvenil, la frescura de Naiara contagia. En el equipo de Zuzenak ha sido bien acogida. «El ambiente es muy bueno y sé que soy bien recibida. Tengo ganas de empezar a entrenar ya».

Una escoliosis no ha torcido los sueños de esta joven vitoriana. A lo sumo, los ha cambiado de dirección. Estudiante de 4º de ESO, otra de sus grandes pasiones son los animales, hacia donde quiere dirigir su vida académica. «Me encantaría ser veterinaria. Es otra de mis grandes pasiones».

Naiara Rodríguez multiplica sus dedicaciones. Solo de esta manera ha sido capaz de esquivar el infortunio y reconvertir su vida. Es otra perla más del club que dirige Julio Roca, un visionario que, con el tiempo, está viendo realizado su empeño de dar calidad de vida y devolver la ilusión a cualquier persona con una discapacidad física.