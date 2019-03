La mujer, protagonista el 8-M en el Buesa Arena para celebrar el récord de abonadas del Baskonia Unas aficionadas animan al Baskonia durante un encuentro de la última Copa del Rey. / Rafa Gutiérrez El 37,7% de los más de 10.000 socios de la entidad azulgrana son mujeres NURIA NUÑO Martes, 5 marzo 2019, 13:45

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no sólo se hará notar en las calles y en los centros de trabajo. El Buesa Arena albergará también diversas acciones en favor de la igualdad de género. Así lo ha decidido el Kirolbet Baskonia que aprovechará el partido de Euroliga que este viernes (20.30 horas) disputa ante el Khimki para convertir a las mujeres en protagonistas. Motivos no le faltan. Según ha anunciado este martes la entidad azulgrana, el club vitoriano ha alcanzado su récord de abonadas. Más de 10.000 personas tienen el carné de socio baskonista para disfrutar en directo de los encuentros del actual en que la entidad celebra su 60 aniversario y en el que el Buesa Arena acogerá la Final Four de la Euroliga en mayo.

De ellos, el 37,7% son mujeres, «lo que supone la mayor cifra de abonadas femeninas de la historia de la entidad baskonista», ha subrayado en un comunicado.

Desde la campaña 2009-2010, el número de mujeres ha crecido un 6%, con un aumento progresivo anual. «Cabe destacar que en el rango de edad entre 51 y 60 años la cifra de mujeres es porcentualmente superior a la de hombres, con un porcentaje del 20,11% de público femenino en lugar del 15.74% masculino», detalla el club. Este año, será además la primera vez en la historia que la Fundación 5+11 cuente con tres equipos femeninos de escuela en categoría alevín, infantil y cadete.

Camiseta con la que el Baskonia conmemorará el 8-M.

El 8-M se conmemorará bajo el lema 'Berdintasuna, guztion ardura'. Las jugadoras de la escuela participarán de manera activa en la previa de partido, «haciendo pasillo a los jugadores del primer equipo a la hora de saltar a la cancha antes de medirse al Khimki de Moscú». Además, la actuación antes de que arranque el encuentro correrá a cargo de las gimnastas del club Rítmica Vitoria. Además, los integrantes del Baskonia se enfundarán la camiseta de color morado, diseñada en exclusiva para conmemorar la efeméride en los prolegómenos de partido y se tomarán una foto «en símbolo de su apoyo a la igualdad de género».