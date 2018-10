Marta Tudanca: «Sentí que tenía que aprovechar esta oportunidad» Marta Tudanca durante su estancia en Araski. / JESÚS ANDRADE OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 3 octubre 2018, 01:55

Marta Tudanca (Vitoria, 1990), ya está sumergida en su nueva vida en Alemania, a donde decidió marchar para emprender una nueva aventura deportiva, enrolada en el actual campeón de la liga germana, el Rutronik Stars Keltern. A pesar de vencer en la Supercopa alemana, el debut en la Bundesliga no fue el soñado, con una dura derrota ante el subcampeón Wasserburg y donde la alero alavesa, apenas tuvo protagonismo con tan solo dos puntos. Con un calendario frenético, afronta esta noche su segundo partido liguero, ante el Hannover, mientras sueña ya con su debut europeo el próximo 25 de octubre ante el VBW CEKK Ceglèd. La vitoriana hace un alto en camino para atender a la llamada de EL CORREO.

-¿Cómo va su nueva vida en Alemania?

- Estoy contenta. Llevo casi un mes, y voy cogiendo el ritmo la vida aquí, los horarios, el idioma. Me comunico en inglés, y lo hablan muy rápido. Con decirte que sueño en inglés (risas). Tengo que estar siempre concentrada, pensando lo que me dicen. Y en el equipo, voy entendiendo poco a poco lo que el entrenador quiere de mí. Al final, cuando todo es nuevo, se necesita un tiempo.

-Entre los detalles que le han llamado la atención ¿la alta exigencia física?

- En pretemporada lógicamente hay una mayor carga física. Pero por lo que he podido ver hasta ahora en la primera jornada, el ritmo de juego es muchísimo más alto comparado con el de España. No deja de ser baloncesto, así que estoy subiendo mi intensidad, trabajando duro a nivel individual, pero también con esa adaptación al colectivo. Después de cada sesión de entrenamiento, te duele todo el cuerpo, pero como cada inicio de temporada. Eso pasa siempre. Siempre digo que con trabajo todo llega, y que para que haya resultados, hay que darlo todo.

-¿Está preparada para la exigencia de jugar en dos competiciones, Liga y Eurocup?

- Será la primera vez en mi carrera profesional que jugaré dos competiciones. Estoy muy ilusionada con la Eurocup, porque es una experiencia que siempre he querido vivir. Soy una afortunada por poder dedicarme al baloncesto y vivir de ello. Aportaré todo lo que tengo, y seguro que creceremos mucho a nivel individual y como equipo.

-¿Qué rol tiene en su nuevo equipo?

- La competición irá marcando los roles de cada una. El entrenador está haciendo muchas rotaciones, con diferentes quintetos titulares. Lo importante es que nadie se sienta desubicada de inicio y que todas seamos importantes. Veremos según cómo avanza la temporada.

-¿Se adapta más a sus cualidades el baloncesto alemán?

- Bueno, es pronto para saberlo. Lo que he visto es que se juega más rápido, que no es un baloncesto tan táctico, con más transiciones. Más por juego de espacios. Es verdad que estoy en el equipo campeón, pero hemos empezado perdiendo en la liga, así que tenemos que centrarnos en mejorar y pensar más en el equipo que en las individuales. Ya se irá viendo. Como siempre, intentaré aportar todo para que mi equipo gane. Os iré contando.

-¿Tiene la sensación que era ahora o nunca tomar la decisión de jugar fuera de España?

- Como jugadora profesional siempre quieres vivir nuevas experiencias. Para mí ha sido un sueño hecho realidad el haber podido jugar en el equipo de mi ciudad, rodeada de tu gente y esa oportunidad me llegó de la mano de Araski durante dos grandes temporadas en Liga Femenina. Me quedo con muchas cosas bonitas y siempre les desearé lo mejor porque el club me ha aportado muchísimo y es el equipo referente de mi ciudad. En cuanto a la oportunidad, me llegó la opción de poder jugar en el equipo campeón de Alemania, el atractivo de Eurocup, y no me lo pensé. El año pasado también tuve la oportunidad de hacerlo, pero preferí quedarme otro año en Araski porque consideré que no era el momento. Sentí que tenía que aprovechar esta oportunidad y no lo pensé demasiado. Hay que hacer lo que el corazón te pide.

-¿Regresará a Araski?

- (Risas). Seguro que nos volvemos a encontrar en el camino. En la vida hay etapas. Cumplí una en Araski, pero puede que no fuera la definitiva. El aspecto emocional de jugar en el club de tu ciudad, tira mucho. Me ha alegrado un montó que se hayan vuelto a llevar el título de la Euskal Kopa. Empezar con confianza es positivo. Ojalá volvamos a unir nuestros caminos, pero ahora quiero vivir el presente.