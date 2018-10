«Intuyo una liga muy competitiva en la que puede haber sorpresas» Elisa Aguilar Elisa Aguilar. Directora de la Oficina Permanente de las LIGAS FEB La ex jugadora y directiva de la Federación considera que formatos como el Open Day o la renovada Copa de la Reina, sumados a los éxitos de la selección española aportan espectáculo y visibilidad al baloncesto femenino M. VARGAS Miércoles, 10 octubre 2018, 00:09

Elisa Aguilar, una de las jugadoras más respetadas de la selección española de baloncesto, ocupa en la actualidad la dirección de competiciones de la Federación Española de Baloncesto, que preside Jorge Garbajosa. Con más de 222 partidos como internacional y medalla de oro en el Europeo de Francia de 2013, Elisa Aguilar es licenciada en Económicas por la Universidad de George Washington y master en gestión deportiva en la politécnica de Valencia. Aguilar está expectante ante el inicio de la Liga DIA en el Open Day, que congregará a los 14 equipos este próximo fin de semana. Y también con el nuevo formato de la Copa de la Reina en su edición de 2019, en la que participarán los 7 primeros clasificados de la primera vuelta más el anfitrión, a partir del próximo 28 de febrero, en una sede aún por determinar.

- La pasada Liga comenzó tras el Oro del Europeo de Praga (2017) y esta llega con una medalla de Bronce del Mundial recién finalizado. ¿Estos triunfos suponen un extra de motivación para jugadoras y afición?

- El hecho de que nuestra selección femenina acumule estos éxitos está ayudando mucho a la visibilidad del baloncesto femenino y, evidentemente, a la Liga. Es un impulso fuerte porque la selección es un equipo ganador, que engancha y eso hace que se empiece a tener mucho más conocimiento de las jugadoras.

«Nuestra Liga Dia está en muy buena forma con las jugadoras nacionales, que son importantísimas»

- Pero muchas de esas jugadoras no van a competir en la Liga DIA. ¿Es un orgullo que jueguen fuera o una lástima que no se disfrute aquí de su talento?

- Me gustaría que todas estuvieran jugando en nuestra liga, pero son grandísimas jugadoras y los equipos más importantes de Europa las quieren. Entiendo a la jugadora que elige una oferta, que a nivel económico es mayor que la que pueda tener en España, porque es una oportunidad vivir otra cultura, otro baloncesto, en equipos que van a estar luchando por la Euroliga y por sus campeonatos domésticos. Creo que el hecho de que estén fuera, les hace crecer a nivel personal y profesional, lo que repercute de forma muy positiva en la selección.

- ¿Y cuál va a ser el rol de las jugadoras nacionales esta temporada?

- Nuestra Liga Dia está en muy buena forma con las jugadoras nacionales, que son importantísimas. Es una inversión muy bien hecha, porque se sienten más identificadas con su equipo, con la ciudad. Cuando surgen esos pequeños problemas, que tiene todo equipo a lo largo de la temporada, si tienes a muchas jugadoras nacionales siempre es más fácil hacerle frente. No porque sean mejores personas, sino porque están en casa y tienen una mayor obligación de sacar el proyecto a flote. Desde la federación, año a año estamos intentando crecer en visibilidad, en fans, en asistencia de público a los partidos y, sobre todo, en licencias. Y eso pasa por la jugadora nacional.

- 150 jugadoras forman la plantilla de los 14 equipos. ¿Los favoritos son los de siempre Perfumerías Avenida y Spar Citylift Girona o puede haber sorpresas?

- Está claro que sobre el papel, Salamanca y Girona van a estar en lo más alto de la clasificación. Son dos grandes equipos y va a ser difícil darles un susto. Todo puede pasar porque intuyo que va a ser una liga muy competitiva y atractiva y puede ser que haya alguna sorpresa. Afortunadamente esto es deporte y no siempre ganan los mismos, aunque últimamente sí.

- La jornada inaugural de la liga concentra a todos los equipos en el Open Day que se desarrollará este fin de semana en Torrejón de Ardoz. ¿Repiten este arranque de temporada por la buena acogida del año pasado?

- Era una idea que se llevaba barajando tiempo y que ya se hacía en Italia, Alemania y Francia, siempre con buenos resultados. Es el único momento del año en que puedes juntar a todos los equipos, con sus aficiones y medios de comunicación. En el baloncesto femenino también tenemos que ser pioneras y estos nuevos formatos son importantes para conseguir visibilidad.

- ¿Por ello también se cambia el formato de la Copa de la Reina?

- Se ha cambiado por petición de los clubes. Probablemente es el formato más atractivo, porque en el torneo del K.O no tienen cabida los errores. El hecho de que haya ocho equipos en una misma ciudad durante cuatro días, con los fans, hace más atractiva la competición. Y también damos opción a más equipos a luchar por el título, porque antes eran cuatro, luego seis, y ahora ocho. No obstante, este formato ya se había probado en la federación. Yo he ganado alguna Copa de la Reina y, aún jugando con el Ros, algún sustillo nos hemos pegado.

«Las mujeres estamos en puestos que eran inimaginables hace años»

- Estos formatos también son más atractivos para las televisiones. ¿Se aumenta la retransmisión de partidos de la Liga Femenina?

- Desde que Jorge Garbajosa y José Montero llegaron a la presidencia de la federación, se decidió apostar por darle al baloncesto femenino la mayor visibilidad posible. Cada semana se ofrecerá un partido por Teledeporte, uno por Twitter y el resto por el canal FEB. El coste de la producción es asumible por la federación, y también tenemos a DIA que está empujando fuerte.

- Tras los buenos datos de audiencia del Mundial de Tenerife, ¿se confirma que el baloncesto femenino también interesa?

- Sí. Tenemos audiencias muy buenas, incluso superando a la ACB en muchos partidos, tanto en la televisión convencional como en las redes sociales, porque hay que pensar en la gente joven que está más acostumbrada a los dispositivos móviles.

«Nosotras vendemos éxito y afortunadamente el baloncesto femenino lo está teniendo»

- El baloncesto es quizás uno de los deportes donde más se ha avanzado en igualdad, ¿pero creen que faltan más mujeres en los equipos técnicos o en el arbitraje?

Estamos avanzando mucho. Hay que darse cuenta de que estamos en puestos que eran inimaginables hace años. Evidentemente queda un largo camino por recorrer, pero los pasos son importantes. Las mujeres nunca bajamos los brazos y vamos a luchar por nuestros objetivos. Pero este no es un tema feminista, tenemos a hombres que nos apoyan mucho para seguir creciendo. Los cupos ayudan, porque si no en algunos ámbitos no habría mujeres, pero hay que darle naturalidad. Lo que queremos es que haya mujeres y hombres, y que estén los buenos.

- Su generación abrió el camino del éxito con el oro en el Europeo de Francia. ¿La visibilidad del deporte femenino solo se consigue a base de victorias?

En el deporte femenino necesitamos los éxitos para ser visibles. Nosotras vendemos éxito y afortunadamente el baloncesto femenino lo está teniendo gracias a los clubes, a las jugadoras y a las federaciones. Aún nos falta ese sentimiento de pertenencia de masa social grande, aunque sí hay aficiones que lo tienen como la del Salamanca, Girona o Araski. Evidentemente, ayuda mucha que tu equipo gane.

- ¿

Creo que van a ser de los que estén arriba luchando por quitarle la hegemonía a los dos primeros. Siempre se quiere más, pero espero que consigan sus objetivos.