Baloncesto «Estoy cumpliendo mi sueño americano» La jugadora vitoriana posa con la camiseta de la universidad de San José en California / EL CORREO Nefer León no dudó en marcharse a San José (California) para vivir la experiencia que siempre había soñado, jugar en la Liga Universitaria NCAA OLGA JIMÉNEZ Sábado, 17 noviembre 2018, 01:14

. Esta niña nacida en Vitoria en el año 2000 y formada en la cantera del colegio San Viator para ir posteriormente a Araski, pudo debutar con solo 16 años en Liga Femenina. Decidida y constante, afrontará cuatro años de universidad y de baloncesto en la liga NCAA, la segunda categoría femenina. Con solo 1,65 y 18 años, tiene el potencial suficiente para triunfar en este deporte. Enrolada en las Spartans, es una de las más de 60 jugadoras europeas que buscan su sitio en Estados Unidos. Desde el 6 de noviembre disputa la competición en la que su equipo ha perdido tres parridos. El viaje por ahora es de ida, pero la vitoriana es consciente de que volverá, más jugadora, con más experiencias y con un título universitario enfocado en la salud.

-¿Cómo se gestó todo hasta decidir marcharse a Estados Unidos?

Normalmente es un proceso que suele durar dos años, pero en mi caso fue bastante rápido. Contactaron conmigo en diciembre y todo fue rápido porque tenía que hacer los exámenes, una prueba de inglés y selectividad americana. No tuve mucho tiempo para pensar qué quería hacer. Mi sueño siempre ha sido jugar en una liga americana como la NCAA y tenía claro que no podía dejar pasar esta oportunidad.

-Está en División 1 de la Liga universitaria y eso quiere decir que el siguiente paso sería la WNBA ¿Palabras mayores?

(Risas) Uff. Yo de momento acabo de empezar. Habría que trabajar muchísimo. Yo tengo la cabeza en hacerlo lo mejor posible con mi universidad y luego, ya veremos.

De Primera Nacional a la NCAA

-Un caso curioso, porque ha pasado de jugar en Primera Nacional con Araski a la NCAA americana

Pues, es verdad. Debuté con 16 años en Araski en Liga Femenina. Recuerdo aquel estreno en Gernika que me tiré tres triples y porque no me dejaron un cuarto (risas). Estuve ayudando al primer equipo, pero mi sitio estaba en el Primera Nacional. Y he pasado de eso a estar aquí. Sé que es un salto grande. Al principio piensas que esto que me está pasando es imposible. Llevo 9 años jugando a baloncesto, he estado haciendo mucha técnica individual, trabajando por mi cuenta todos los veranos, y llego a la conclusión que he llegado hasta aquí porque lo he luchado. Es un salto muy grande y tienes que estar muy preparada porque esta liga es muy dura. Si he llegado hasta aquí es porque soy capaz de jugar y estoy perfectamente capacitada.

-Aun con la fascia plantar rota hace un mes y medio, se va ganando los minutos

Si. Me llegó una lesión inoportuna que me tuvo seis semanas parada. Pero con rehabilitación y tratamiento de fisioterapia, va mejor y voy teniendo minutos. Como parada no puedo estar mucho tiempo, me vendo el pie y salgo a la cancha para dar el máximo. Mi entrenadora tiene claro que según vaya avanzando la temporada tendré más minutos. De momento, solo pienso en trabajar para el equipo. Mi rol es mandar en el campo, organizar a las jugadoras y ser una base muy rápida. Eso es lo que quiere mi entrenadora.

-La jugadora europea en Estados Unidos está muy valorada ¿por qué?

Es verdad, en la NCAA estamos más de 60 jugadoras europeas y algunas españolas como Esther Castedo, María Torreblanca, Carmen Grande, Maite Cazorla, Iris Junio. Aquí es todo muy físico y lo único que hago es correr y correr. El contraataque y la transición muy rápida son característicos del juego americano. Estamos valoradas porque estamos más acostumbradas a jugar con sistemas, a tener un mayor control y organización del juego. En el rol de base, por esa parte estoy bastante cómoda como organizadora del juego.

Beca y remuneración de 400 dólares

-¿Cuánto hay de baloncesto y cuanto de show en las canchas?

Es una mezcla. En cuanto te presentan en el quinteto inicial seapagan las luces, empiezan los tambores, la música es increíble, animadoras, shows en los tiempos muertos. Luego vas por la Universidad y la gente te felicita por el partido que has hecho, te preguntan. Es un espectáculo y los pabellones son increíbles. Fíjate, vengo de jugar en Landázuri a campos tan grandes como el Buesa Arena.

-No es extraño ver a mujeres en los banquillos americanos ¿no?

Para nada. En Spartans tenemos a nuestra coach y otras tres asistentes mujeres que se encargan del trabajo diferente con bases, aleros y pívots. Normalmente, en los equipos femeninos, la entrenadora principal es siempre mujer.

-¿Su vida es baloncesto exclusivamente?

(Risas). Casi, la verdad. Hacemos cinco entrenamientos a la semana de unas dos horas y media y luego tenemos tres días de gimnasio por las mañanas, antes de entrenar. Cuando solo jugamos un partido a la semana entrenamos más, pero hay semanas que venimos de jugar tres partidos.

-Es una jugadora becada, pero además tiene una retribución. Será la primera vez que cobra por jugar…

Es verdad. La beca incluye pagarme todos los estudios y estancia, además de una mensualidad de unos 400 dólares para gastos personales. Es increíble.

-¿Se ha adaptado bien a la vida americana?

Perfectamente. Yo estoy encantada. El primer mes que llegué, en Julio, estaba un poco perdida pero tuve una buena compañera de equipo y me lo enseñó todo. Por el idioma ningún problema, aunque al principio tuve que hacerme al inglés americano, pero me desenvuelvo sin problema. Fíjate que me dices que se me ha pegado algo el acento (risas). Pienso en inglés, con eso, te digo todo. En las clases ya estoy perfectamente adaptada. Lo peor es la comida porque aquí si te descuidas un poco, engordas (jeje). Echo mucho de menos la comida de casa, sobre todo, la tortilla de patata y las croquetas.

-¿Se siente como si estuviera dentro de una película?

Un poco sí, la verdad. Quién me iba a decir que estuviera aquí. En lugares que he visto a través de películas, con estas playas, este clima. Es tal cual lo hemos visto a través del cine. Particularmente, es verdad, estoy viviendo mi sueño americano porque yo desde niña quería jugar en Estados Unidos.

-¿Sigue algo el baloncesto en España?

Por supuesto, siempre que puedo, veo partidos por streaming de la Liga Dia y estoy al tanto de todo lo que hace Araski, que siempre será mi club y al que estoy muy agradecida.

-¿Qué me dice de la Copa de la Reina en Vitoria?

Pues que es maravilloso y que me da mucha pena no estar para vivirla en Mendizorroza. Pero la intentaré seguir como pueda porque con el cambio horario, hay muchas horas de diferencia

-Con todas las facilidades que le dan en Estados Unidos, ¿de verdad que volvería a España a jugar a baloncesto?

Voy paso a paso. En principio, voy a seguir aprendiendo y formándome en estos cuatro años de Universidad que tengo en San José. Después, supongo que sí me apetecerá regresar. No sé si a Araski, a España, al baloncesto europeo, seguir en Estados Unidos. Prefiero ir día a día. Soy una privilegiada por vivir esto y quiero aprovecharlo al máximo. Me siento muy feliz haciendo lo que más me gusta y mi gran pasión que es el baloncesto.