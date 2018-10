El compromiso de las diez jugadoras de Rpk Araski Presentacion del RPK Araski. / Igor Martín Una plantilla corta pero equilibrada. Las jugadoras de Urieta se muestran competitivas y ambiciosas OLGA JIMÉNEZ Sábado, 13 octubre 2018, 01:49

Cinco fichajes y cinco veteranas. El equilibrio es total en un número tan redondo como el diez. La decisión de presentar una plantilla corta y versátil la tenía tomada Made Urieta. Bien es cierto que las inesperadas ausencias de Ane Aldalur y Arrate Agirre, componente del Primera nacional, acabaron por cerrar el equipo esta temporada con la llegada de la californiana Briana Roberson. Más madera. Porque si algo caracteriza a este plantel es que tienen un perfil muy a imagen y semejanza de su entrenadora. El nivel físico ha subido, la verticalidad también. Los puntos desde el perímetro, un hándicap el pasado año, también están asegurados. La polivalencia marcará este estilo de juego, que seguro sorprenderá a más de un rival. Por dentro, un vestuario compacto, donde el buen ambiente parece haber ayudado a generar más ambición e ilusión.

Hablan las protagonistas:

Ariel Edwards

«Estamos muy emocionadas y con ganas de comenzar la liga. He venido a Araski porque la presencia de Made Urieta en el banquillo es importante. Me gusta jugar en España, este será mi cuarto año y creo que con este equipo podemos ganar y conseguir cosas. Intento ayudar a mis compañeras y lo mejor es que nos entendemos. No me considero líder, creo que cada una tiene cosas diferentes para aportar y ayudar. Queremos jugar como equipo y mejorar. Veremos a dónde llegamos. Si la Copa fuera en Vitoria, sería muy bonito».

Laura Pardo

«Hay mucha expectación por saber cómo va a funcionar Araski, con muchas incorporaciones, aunque seguimos varias del año pasado. Nuestro estilo de juego será muy identificable, intentando correr siempre que podamos. Tenemos jugadoras muy versátiles que pueden jugar en varias posiciones y eso nos dará un plus para plantear problemas a los rivales. Si la Copa se celebrara en Vitoria, sería lo máximo para una jugadora de aquí, que conoce el ambiente que se puede crear en esta ciudad. Jugar delante de tu gente, un evento tan importante. Sería un sueño y un orgullo. Ojalá se haga realidad».

Briana Roberson

«Me siento muy feliz en Araski. Pienso que va a ser un buen año para todo el equipo. Tengo aquí mi sitio y sé que puedo ayudar mucho desde mi versatilidad. Siento responsabilidad porque me la está dando Made Urieta tanto en el puesto de base como escolta. Sobre todo, debo mejorar en defensa. Me encantaría ganar muchos partidos. Veremos qué sale del sacrifico y del trabajo. Seremos ambiciosas».

Romina Ciappina

«Estoy optimista y con ganas de empezar. Hemos hecho una pretemporada dura para estar preparadas. Me encantaría poder llegar a lo máximo, Copa de la Reina o Play off por el título. No sé el nivel del resto de equipos, pero nada es imposible. Como equipo queremos ganar, pero no tenemos esa obligación como otros, caso de Perfumerías Avenida. Salir sin esa presión nos ayudara a encontrar nuestro lugar en la liga».

Natalie Van Den Adel

«Tenía muy claro que quería continuar otro año en Araski. Aquí me siento muy feliz. Made Urieta es una entrenadora increíble porque además de aprender con ella baloncesto, el trato humano es espectacular. Estoy muy comprometida con el equipo. Queremos ser ambiciosas y me encantaría jugar la Copa de la Reina y a entrar en el play off por el título. Es mi objetivo y es posible».

Maja Vucurovic

«Estoy con muchas ganas de jugar. Me ha pasado la pretemporada lesionada y necesito algo más de tiempo y paciencia. Con unos partidos, estaré lista. Voy a dar lo mejor y ayudar con el equipo. Soy ganadora y ambiciosa y tengo ese carácter de que nunca damos nada por perdido. Se dice de nosotros, los balcánicos que nos gusta la presión para dar lo mejor de nosotros. Por eso, quiero aspirar a lo más alto con Araski».

Umi Diallo

«Este año me toca asumir muchísima responsabilidad en el poste bajo. Creo que la liga tiene pívot muy buenas y competitivas y eso es una dificultad añadida, pero asumo el resto porque me ayudará a mejor mi juego y a madurar. No dudé en renovar, porque aquí sigo creciendo y como jugadora joven tengo mucha confianza por parte de Made Urieta. Aspiramos a lo que nos propongamos porque este año es un grupo muy humano, trabajamos mucho y se verán en la cancha los frutos de todo ese esfuerzo. Si la Copa fuera en Vitoria, sería un sueño cumplido».

Izaskun García

«Estoy muy contenta. En lo personal he dado un paso que se ha visto en pretemporada y quiero mantenerlo ahora en la liga. El equipo es perfecto tanto en la pista como en el vestuario. Estoy cómoda con este estilo de juego tan físico y veloz. Nos hemos acoplado con el resto de compañeras y todas hemos interiorizado el rol que debemos desempeñar. Sinceramente, creo que aspirar a la Copa de la Reina, además con este nuevo formato de ocho equipos, debe ser un objetivo. Debemos intentarlo, sin obsesionarnos, pero con ambición. Y si es Vitoria, poder disfrutarla al máximo con nuestra gente».

Paula Estebas

«Juego al baloncesto para divertirme y en Araski me siento identificada con la filosofía del club. Esta liga se presenta muy igualada porque hay muchos equipos que se han reforzado y no parece fácil hacer un diagnóstico. Somos un equipo muy trabajador y competitivo. Siempre dispuestas a correr, a defender. Ganaremos o perderemos, pero por delante todo el esfuerzo y trabajo».

Cristina Molinuevo

«Asumo de nuevo el reto. Volverá a compatibilizarlo con mi carrera de Medicina. Mi vida se centrará casi exclusivamente en baloncesto y universidad, pero merece la pena, aunque es duro. El proyecto de este año es muy ilusionante. Tenemos un equipo muy compensado y versátil. Ayudaré desde el tiro exterior y defender a tope. Me encantaría que la Copa pudiera ser en Vitoria. Sería un sueño».