eL BALONCESTO FEMENINO ESTÁ DE MODA «Me ha servido la ventana FiBA para comprobar que la selección española goza de una excelente salud» La selección española calienta antes de un partido disputado en Melilla / FEB SANTIAGO ABAD Sábado, 24 noviembre 2018, 00:11

El baloncesto femenino está de moda. No descubro nada. Me ha servido la ventana FiBA para comprobar que la selección española goza de una excelente salud, que su clasificación para el Eurobasket 2019, donde defenderá título ha sido impecable, con seis de seis, de noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Solo Rusia ha logrado estos registros. Laura Nicholls, Marta Xargay y Leticia Romero han jugado todos los partidos, y Nicholls (175 minutos), Xargay (156), Ndour (125) y Silvia Domínguez (117), las que más minutos han jugado. Lucas Mondelo ha utilizado a 18 jugadoras, y me fijo en las jóvenes, en las que protagonizarán el futuro más cercano relevando a las veteranas Laia Palau, Nichols..ya aprientan Paula Ginzo, María Araujo, Belén Arrojo, María Conde, Nogaye Lo. Son muy buenas, porque estas nuevas generaciones vienen aún mejor preparadas física y técnicamente. Tenemos selección española de alto nivel para rato.

Y después de una buena ración de selecciones, retomamos la Liga Dia, con mucha expectación por saber hasta dónde puede llegar la excelente racha del Lointek Gernika, que mantiene el pulso del coliderato con Perfumerías Avenida, ambos invictos. Las vizcaínas, que viajan a Lugo para enfrentarse a un peligroso Durán Maquinaria Ensino, tienen un equipo tan completo como equilibrado, quizás uno de los mejores de la liga, con jugadoras grandes que garantizan el rebote, con artilleras como la exWNBA Dietrick imparable. De lo mejor que he visto en esta Liga Dia junto con Jazmon Gwathmey. El termómetro es Margaret Roundtree. Yo siempre la tendría en mi equipo. Bien lo saben en Vitoria, pero a la americana al Eurocup le atrajo demasiado aparcando ese sentimiento de tanto apego que siente por Araski. Las de Urieta vienen de caer en el derbi vasco y anteriormente frente a Perfumerías Avenida. Lo esperado. Insisto en que al equipo le hace falta una cinco. Esta temporada los equipos son más físicos y mas altos. Y aun así, este estilo «tan Araski» es muy molesto para todos los equipos. Veremos si son capaces de poner en apuros al gran Girona en Mendizorroza. Solo por ver a la eterna Laia Palau merece la pena ver uno de los partidos más interesantes de esta séptima jornada. Apuesto a que hay más de una sorpresa. Los parones Fiba no sientan bien a todos los equipos.