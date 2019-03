Zaragoza, un destino maldito para el Araski Drammeh busca el pase en el partido de este domingo. / Carlos Gil El equipo vitoriano muestra su cara más gris y desaprovecha la oportunidad de certificar la permanencia y acercarse al play off tras caer de manera justa OLGA JIMÉNEZ Domingo, 10 marzo 2019, 18:25

Todo estaba de cara para adelantar posiciones en la liga y matar varios pájaros de un tiro. Quizás, el empacho previo a pensar en todo lo que significaba el partido ante el Mann Filter significó una indigestión que se proyectó en una pista maldita como es el polideportivo Eduardo Lastrada. En cada cita matinal, con viaje en el día de las vitorianas, los cuerpos de las jugadoras se desperezan lentamente.

El Rpk Araski entró tarde y mal al partido, y eso volvió a ser clave en el capítulo de intangibles, porque el Mann Filter se sintió dueño, capaz de tensar y destensar la cuerda a su antojo. El 9-3 de inicio fue un pequeño estropicio que solucionó por la vía rápida la capitana Laura Pardo con siete puntos casi consecutivos. Su salida del banquillo despertó también a Van den Adel para apagar el primer fuego al cierre del primer acto (16-12). El aviso no pareció alarmar al conjunto fucsia que volvió a dejarse en sus ataques, espesos, sin voluntad de dar más de tres pases seguidos, sin buscar a la compañera liberada.

70 Mann Filter Lahuerta (3), Gimeno (21), Dornstauder (5), Brown (4), Tania Pérez (13) -quinteto inicial-, Montoliu (2), Navarro, Flores (4), Hersler (2) y Knight (16). 56 Rpk Araski Drammeh (9), Izaskun García (3), Diallo, Edwards (19), Roberson (5)-quinteto inicial-, Molinuevo (2), Estebas (5), Van den Adel (6) y Pardo (7). Parciales: 16-12, 15-18 (31-30 al descanso), 23-15 y 16-11 (70-56 final).

El cinco contra cinco se le atraganta tanto a las vitorianas, que sufren de pánico en pista cuando las cosas no salen. Hasta 18 pérdidas acumularon las de Urieta, para desvanecerse a medida que pasaban los minutos. Ariel Edwards, de nuevo la mejor con 19 puntos, desaparecida de inicio, rescató a sus compañeras. O lo intentó con un triple (21-18) para estrechar diferencias. Las zaragozanas volvieron a la carga, con una inspirada Vega Gimeno que tras recibir un golpe en el rostro, salió con más energía para llevarse el partido a su terreno, y ser la líder de su equipo con 21 puntos. Una desventaja de 11 puntos (29-18) volvía a encender la luz roja de alarma. El nuevo fuego fue sofocado por Edwards y una impetuosa Roberson, que sumaban un parcial 0-9 para equilibrar el tanteador. No fue el día de Binta Drammeh, demasiado ansiosa en hacer la guerra por su cuenta. La improvisación y las soluciones individuales no llevan a buen puerto en una filosofía tan colectiva y coral como la de las gasteiztarras. El error de bulto fue no cambiar nada en la segunda mitad. Jugar a lo mismo, pero con la salvedad de que el Mann Filter supo reajustarse y encontrar las debilidades de su rival.

Más de lo mismo

Dos triples de Gimeno y las aportaciones de la contundente pívot canadiense Dornstauder devolvían una renta de 10 puntos a las locales (42-32). Cada vez que el objetivo estaba cerca, se alejaba. La riojana Paula Estebas tiró de carácter para con cinco puntos consecutivos volver a hacer la goma y poner a punto el partido. Sin contundencia en la reacción y casi sin fe, el terreno conquistado volvía a quedarse en nada ante el repertorio local.

La americana Knight fue un agudo dolor en el corazón araskizale. Una y otra vez, la jugadora interior hizo del poste bajo su fortín para martillear bajo el aro (16 puntos). Al tercer cuarto la distancia empezaba a ser insalvable, no ya por lo abultado, sí por lo poco convincente del juego visitante (54-45). El dejar los deberes para última hora es un riesgo que lleva al límite. Asumirlo en Zaragoza para el Araski es remar siempre a contracorriente con el mismo resultado. Desnortado el equipo, sin dirección clara en el puesto de base, la deriva parecía más cerca. Un pequeño destello de la vitoriana Cristina Molinuevo para iniciar el último periodo auguraba pelea sin cuartel, pero el festival triplista de un desacertado Mann Filter en esa distancia durante los primeros 30 minutos remató el ánimo vitoriano. Gimeno, Tania Pérez y Lahuerta pusieron la guinda a su obra de aliño.

Sin ser un juego brillante, las de Fabián Téllez comprendieron que su juego en equipo, con mejor movimiento de balón, era el camino. El atajo del Rpk Araski solo le sirvió para parchear un mal partido, del que solo se salvó un average con las aragonesas, tras vencer en Mendizorroza por 16 puntos de ventaja. El suspense e indefinición marca el futuro de las de Urieta en las cuatro jornadas que quedan. Permanencia y play off por ese orden, son las prioridades.

«Sin opciones»

La entrenadora Made Urieta fue sincera al concluir el duelo. «En ningún momento estuvimos cómodas en la cancha. Ellas estaban muy cerradas en una defensa individual, pero con cuatro jugadoras muy metidas en la pintura. No hemos compartido el balón para generar opciones de tiros liberados sobre esa defensa. Con muchas individualidades y 18 pérdidas que es nuestro récord esta temporada, no hemos tenido opciones».