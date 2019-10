El Valencia pone a prueba al Araski

«Es bueno e inteligente apostar por jugadoras nacionales»

El Valencia Basket ha decidido dar otro paso más en la construcción de un proyecto de elite que sea una alternativa real al reinado de Perfumerías Avenida y Girona. De Liga Femenina 2 a Eurocup en apenas tres años. El regreso de Queralt Casas a la Liga española ha sido una de las grandes apuestas. La escolta catalana, en cinco años fuera, ha pasado por Francia, Turquía o Hungría, donde la temporada pasada disputó con el Soprón la Final Four de la Euroliga. Entre sus experiencias inolvidables, se queda con su breve paso por la WNBA.

«Fueron tres semanas, pero se puede decir que fue de las experiencias más bonitas de mi carrera deportiva. Tenía 19 años y lo viví con mucha ilusión. Es algo que podré contar a mis hijos», comenta la gerundense, que se marchó hace cinco años, desvinculándose del Rivas Ecópolis, cuando la crisis se hizo notar en el baloncesto femenino español. La recuperación económica y los excelentes resultados como selección, sin ir más lejos el último título europeo, han revalorizado aún más a la jugadora nacional.

«Es muy bueno y es una apuesta interesante e inteligente por el talento nacional. Tenemos un carácter que muchas veces va más allá del talento. Valencia y Araski lo han hecho», recuerda. Respecto al equipo vitoriano, no duda en colocar a las alavesas en puestos de play off. «Acabarán arriba seguro. Ver a tantas jugadoras españolas juntas con ese nivel me da mucho respeto. Van a hacer un buen papel».

También destaca la labor de Made Urieta como preparadora ayudante de Lucas Mondelo en la selección española durante el último verano. «Estaba como tercera entrenadora y quizás no tenía tanta voz, pero fuera nos ayudó mucho. Las mujeres nos entendemos mejor. Fue un apoyo importante para hacer grupo y lograr el éxito», reconoce la catalana.