Urieta: «Es una victoria del equipo y es loque más me gusta de estas jugadoras» Laura Quevedo intenta un pase en la zona del Bembibre.

Este Rpk Araski mostró ayer, en su debut en la liga en Zatagoza, la mejor versión de lo que quiere la entrenadora alavesa, Made Urieta. Si el rebote y el contraataque son innegociables, lo sorprendente fue la mejora en sus ataques estáticos, con una fluidez de balón inusual.

Conjuntadas y conjuradas, la maquinaria parece por el momento estar suficientemente engrasada. «Las sensaciones del partido han sido muy positivas. He visto a mi equipo muy centrado en los dos lados de la pista y eso se ha visto reflejado en el marcador de inicio. Salvo el comienzo del tercer cuarto, que no me ha gustado nada, tengo que felicitar a mis jugadoras por el trabajo que han hecho. Es una victoria de equipo y es lo que más me gusta de estas jugadoras, que trabajan siempre pensando en el aspecto colectivo», apuntó.

Urieta reconoció, en este sentido, que «esta temporada no vamos a tener tantas dificultades para generar ofensivamente porque disponemos de más recursos tanto en nuestra línea exterior como en la pintura».

El club vitoriano tiene previsto incorporar a una décima jugadora que completará de manera definitiva la plantilla y que ayudará en el juego interior a la mozambiqueña Tamara Seda, quien ayer protagonizó un pequeño susto tras un golpe recibido en la rodilla. «Se le cayó una jugadora y nos asustamos un poco, pero ya está bien. Ha tenido lesiones en sus rodillas y es normal que nos preocupemos, pero está en perfectas condiciones», aclaró la entrenadora del Araski.

Reconocimiento

La preparadora alavesa recibió ayer, por segunda vez en su particular palmarés, el premio a la mejor entrenadora de la temporada pasada que otorga la Asociación de Entrenadores Españoles de Baloncesto (AEEB). Urieta recibió la distinción momentos antes de comenzar la disputa del duelo ante el Bembibre.

Cabe destacar, asimismo, que otro alavés, Pablo Laso, técnico del Real Madrid, también fue elegido como mejor entrenador de la pasada campaña.