Pardo: «Tras lograr la permanencia, todo lo que venga será un regalo» La capitana del Araski antes de que de comienzo una sesión de entrenamiento. / Igor Aizpuru La vitoriana es la capitana de un Araski que ha cumplido su objetivo de seguir entre las mejores y espera la opción de jugar el play-off por el título «sin nada que perder» OLGA JIMÉNEZ Vitoria Sábado, 6 abril 2019, 18:35

Laura Pardo (Vitoria, 1989) es la capitana del Rpk Araski. Tras lograr la permanencia de forma solvente, el equipo busca su clasificación para el play-off que pasa por vencer este domingo al Cadí La Seu o esperar otras combinaciones que darían el pasaporte a las vitorianas. Pase lo que pase, el balance para la gasteiztarra es más que positivo, consciente del potencial de esta Liga DIA. En su tercera temporada en la élite, Pardo ha sumado protagonismo adquiriendo un rol relevante. Su primera experiencia como profesional se salda de manera sobresaliente.

–¿Son optimistas en cuanto a su clasificación para el play-off?

–¡Claro! Sobre todo, porque dependemos de nosotras y está en nuestras manos. Si ganamos estamos dentro y si perdemos, habrá que mirar el resto de opciones. Pero en nuestra cabeza está ganar al Cadí La Seu y no depender de nadie. Vamos a por ello y eso implica controlar lo que podemos que es nuestro partido y salir a ganar.

–¿Cuánto ha dolido la derrota ante Al Qázeres? ¿Se ha hecho un trabajo mental especial esta semana?

–Fue un golpe bastante duro porque es verdad que tuvimos la victoria en la mano y con ello, la clasificación matemática para el play-off. Teníamos el partido ganado, pero así es este deporte y esta liga tan competida, te relajas dos minutos y pierdes un partido que ganas por 10 puntos como fue nuestro caso. Ha sido una semana dura, sobre todo, al principio, pero conforme han pasado los días, nos hemos centrado ya en esta oportunidad que tenemos por delante contra el Cadí La Seu. Estamos ya concentradas.

–Han perdido ante Cadí en Liga y en la Copa de la Reina, ¿qué guión de partido han preparado?

–Es cierto que, en la derrota en liga, entramos muy mal en el partido y eso nos condenó y en la Copa, después de ir ganando por 17 puntos, dejamos escapar la ventaja. Está claro que ellas tienen un equipo muy compacto. Les podemos hacer daño en el juego, pero muy centradas y sin desconectarnos durante los 40 minutos.

–¿Es prematuro preguntarle por el rival de cuartos en el play-off?

–Uff. No nos gusta anticiparnos. Primero, hay que lograr la clasificación. Es cierto que tenemos muchas opciones de cruzarnos con Girona, un rival siempre muy difícil, aunque en Fontajau las tuvimos contra las cuerdas durante 35 minutos. No tenemos nada que perder. La presión sería para ellas. Ya veremos, primero ganar al Cadí La Seu.

–¿Considera que se ha perdido la perspectiva del valor de la permanencia que han logrado con solvencia?

–Quizás un poco. Lo repito con frecuencia. No debemos perder la perspectiva. Es nuestro tercer año en Liga Femenina y el primer objetivo siempre es la permanencia que hemos vuelto a lograr con margen y de manera muy solvente. Creo que el primer año de nuestro debut en la máxima categoría fue espectacular pero algo irreal, disputando la Copa de la Reina y los play-off. Como club estamos aún asentándonos en esta categoría, cada vez más competitiva y con unos presupuestos que se escapan a nuestra realidad. Todo lo que venga más allá de la permanencia es un regalo para el Araski y así lo tomamos. Si disputamos el play-off por el título lo haremos con mucha ilusión y como la mejor guinda a la temporada.

–¿Pesa el cansancio en una plantilla tan corta?

–Sinceramente, las piernas empiezan a pesar y el cuerpo a doler. Puede ser también porque este año no hemos tenido vacaciones en Navidad y son muchas semanas de entrenamientos y competición seguidas sin descanso y eso se va acumulando. Pero vamos a vaciarnos para dar todo lo que tenemos en este tramo final.

Jugadoras más atléticas

–Les ha faltado continuidad en el juego para ganar más partidos. ¿La victoria ante el Lointek Gernika en Mendizorroza ha sido el mejor choque de esta temporada?

–Creo que sí. Fueron 40 minutos muy completos y no dimos ninguna opción. En otros partidos hemos tenido minutos muy brillantes de baloncesto, en defensa y ataque, pero nos han condenado bajones en el juego o malos cuartos que han metido a los rivales en partido. Los 35 minutos de Fontajau ante Girona fueron muy buenos, pero nos faltó gasolina para rematar y llevarnos el partido. Fue una pena.

–A nivel personal, es su primera temporada como jugadora profesional y la mejor. ¿Está de acuerdo?

–(Sonríe). Gracias, aunque creo que puedo dar más. Sabes que siempre estoy para aportar lo que el equipo necesita, según lo que demande cada partido. Siempre intento sumar y que las compañeras también lo hagan. No es mi rol anotar 20 puntos por partido, pero sí evitar que las rivales lo hagan, y en ese apartado, ha habido momentos que lo he logrado y otros que no. Soy exigente con mi trabajo. La experiencia como profesional ha sido muy positiva. Vivir toda la dinámica del equipo me ha hecho sentirme profesional, divertirme y disfrutar. Ha sido una experiencia muy bonita y no me arrepiento de la decisión que tomé de aparcar mi vida laboral para centrarme en el baloncesto.

–Siempre suple su falta de físico con esa cabeza privilegiada para leer el baloncesto. ¿Con qué jugadora ha sufrido más?

–Buff (sonríe). Te diría que prácticamente con todas, porque la mayoría son más grandes y pesan más que yo. Pero especialmente con Erika de Souza y Coulibaly, lo he pasado francamente mal porque son como dos rocas. Imposible moverlas (risas). Son postes muy físicas que cuesta defenderlas.

–¿Se ha incrementado el poderío físico en esta Liga?

–Sí, creo que es una tendencia y esta temporada se ha notado, con presencia de jugadoras más atléticas. Eso ofrece más espectáculo y marca también más diferencias. Para jugadoras como yo, ese tipo de juego me perjudica, pero siempre hay herramientas para suplir las carencias.

–¿Piensa ya en el futuro y en su continuidad?

–Prefiero pensar en presente. Ya veremos qué va sucediendo. Luego en verano tendré tiempo de pensar y estudiar, porque nuestra liga es corta y debemos enfocarnos en otras cosas.