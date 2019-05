Araski Tania Pérez: «Soy una jugadora de carácter» La nueva jugadora del Araski Tania Pérez defiende a Romina Ciappina en un partido de la pasada temporada. / JESÚS ANDRADE La nueva escolta del Araski es una deportista comprometida, del estilo que quiere la técnico Made Urieta, y llega «con muchas ganas» para «seguir aprendiendo» OLGA JIMÉNEZ Viernes, 31 mayo 2019, 22:44

Tania Pérez (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, 1991) es la escolta elegida por Araski para reforzar su perímetro. Un anhelo desde hace años para Made Urieta, la catalana recala en Vitoria tras una buena temporada en Zaragoza y una anterior en Polonia donde disputó la Eurocup. Su físico privilegiado con 183 centímetros le permite ser versátil en defensa y ataque. Comprometida y con un plus de carácter, es el perfil perfecto para un club que sigue fiel a su filosofía de cantera alavesa y vasca y se está convirtiendo en el mejor escaparate para jugadoras nacionales.

-¿Qué le ha llevado a decidirse por Araski?

-Es una suma de muchos aspectos. Llevo muchos años en la Liga Dia y vas conociendo cómo trabajan los otros clubes, conoces a gente y todas las referencias sobre Araski eran positivas. Un club serio que siempre está luchando por todo, Copas de la Reina, play-off... Su filosofía de juego me gusta, cómo entrena y lleva los partidos Made, su carácter. Sin olvidar la ciudad de Vitoria que respira baloncesto y que eso se nota mucho y es un aliciente más.

-Es joven, pero con una trayectoria importante, incluido un año en Polonia disputando Eurocup. ¿Está en su mejor momento deportivo?

-Bueno, tan joven..tengo ya 27 años (risas). Estuve muchos años en La Seu, que es mi casa, y donde me convertí en la jugadora que soy porque confiaron en mí. Tenías ganas de vivir nuevas experiencias y me fui a Polonia. Una temporada en Eurocup que te da un plus para conocer otro baloncesto más físico. Y el año pasado en Zaragoza. Individualmente ha sido bueno, pero colectivamente sufrimos al principio. Nos faltó algo más de tiempo para consolidarnos como equipo. Pero muy contenta de la trayectoria y con ganas de seguir aprendiendo.

-¿Qué podrá sumar a este cuarto proyecto de Araski en Liga Femenina?

-Una de las cosas que más me caracteriza es el carácter que tengo jugando. Siempre intento darlo todo, no dejarme nada y ser fiel a mi equipo y estar a su servicio. No soy jugadora de hacer muchos puntos o rebotes, no soy de destacar, sino que puedo aportar en diferentes aspectos del juego. Quiero darle mucho carácter al equipo, conectar con la afición y trabajar con la cantera. Estoy con muchas ganas.

-Araski cuida mucho a las jugadoras nacionales. ¿Es atípico?

-Es una alegría y es verdad. A Made le gustan las jugadoras nacionales. Llevo años diciendo que la Liga Femenina se ha dejado escapar muchas jugadoras españolas muy buenas. Ahora los clubes y entrenadores, las propias jugadoras, nos damos cuenta que esta Liga Dia es una competición idónea para crecer y competir. Que Made confíe es súper importante. El bloque nacional es fundamental y forma parte de la filosofía. Y luego esperemos que los fichajes extranjeros se acoplen bien para hacer un buen grupo.

Reencuentro con María Asurmendi

-Volverá a encontrarse con María Asurmendi. ¿Qué le parece su fichaje?

-¡Qué te voy a decir! María es una grandísima jugadora. Coincidimos en La Seu hace muchos años. Tengo muy buenos recuerdos de ella, siendo ya muy jefa y muy líder. Para mí ha sido una grata sorpresa y estoy muy contenta de volver a compartir equipo con ella. Viene de Perfumerías, de ganar títulos, de jugar Europa, pero dice mucho de ella que se comprometa con tanta ilusión con el proyecto de Araski.

-Asumir que la prioridad es la permanencia, ¿sabe a poco en sus aspiraciones?

-Prefiero ir poco a poco. Los equipos se pueden reforzar muy bien, puede haber muchas sorpresas. Yo siempre voy a confiar en el equipo que hagamos, con los pies en el suelo. Debemos ser el equipo que más trabaje, para conseguir primero la permanencia. Luego la competición nos irá poniendo en nuestro sitio sin descartar mirar más hacia arriba.

-Es profesional desde hace años, pero no ha abandonado sus estudios. ¿El plan B siempre tiene que estar activado?

-Lo tenemos claro las jugadoras que nos dedicamos a esto. Vivimos unos años, pero no nos da para vivir toda la vida. Estoy estudiando Ciencias de la Actividad Física del deporte. Como en Vitoria hay facultad, podré continuar con mi formación académica.