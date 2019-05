Made Urieta «La Selección es una gran oportunidad» La entrenadora del Araski formará parte del cuerpo técnico del conjunto nacional femenino dos meses. / IGOR MARTÍN La entrenadora del Araski formará parte en el Eurobasket de Lituania y Serbia del cuerpo técnico de un combinado nacional que lo ha ganado todo OLGA JIMÉNEZ Jueves, 2 mayo 2019, 22:12

Made Urieta estará en el cuerpo técnico de la selección, bajo la batuta de Lucas Mondelo. Un sueño al alcance de pocos que la entrenadora de Araski logra por méritos propios, tras un gran trabajo al frente del club vitoriano y en categorías más jóvenes de la selección, con la U17, U18 y U20. La alavesa formará parte del grupo que afrontará el Eurobasket de Lituania y Serbia en el que defienden título. Con una selección que lo ha ganado todo, el plan de la alavesa es aprender al lado de las mejores. Es la guinda a otra temporada excelente.

–¿Qué significa llegar a la selección absoluta?

–Pues mucha emoción. Son palabras mayores. Ya no sólo estar en el cuerpo técnico de la selección española absoluta sino el palmarés que tiene, con el último éxito el pasado año con el bronce en el Mundial. Es un equipo que lo ha ganado todo, de la mano de un grandísimo cuerpo técnico que, además de Lucas Mondelo, tiene a entrenadores de altísimo nivel como César Rupérez, Isaac Fernández, además del preparador físico Jordi Aragonés, los fisioterapeutas, médico, delegada... Todos forman un grupo excelente. Es una gran oportunidad para continuar con mi aprendizaje. Tengo muchas ganas de seguir formándome y creciendo como entrenadora. El estar al lado de los mejores, me va a hacer mejorar.

–Ha pasado por las categorías U17, U18 y U20 con la que fue campeona de Europa. ¿Es el camino natural hasta llegar a la absoluta?

–Camino natural no lo creo porque de todos los entrenadores que hay en España sólo entran cuatro y que sea yo una de las elegidas me parece un premio increíble y algo a lo que agarrarme para sacarle el mayor provecho.

-Algo habrá hecho bien estos años ¿no?

–(Risas). Esta claro que el escaparate principal es Araski y más desde que estamos en Liga Femenina. Como club hemos hecho un trabajo increíble con dos Copas de la Reina y dos play-offs. Pero en la Federación también valoran el trabajo que he hecho en verano cuando me han dado oportunidades con selecciones. Es un premio no solo individual, me alegro por todo el club, por el resto de mi cuerpo técnico cuyo trabajo es fundamental. Yo soy la cara visible, pero ellos hacen una labor importantísima en un trabajo de equipo. Va por ellos y por mi entorno cercano.

–¿Qué significa el nombre de Lucas Mondelo en el baloncesto español?

–Hombre, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores, no solo de España sino de Europa y del mundo. Lo ha ganado todo, ha estado con las mejores jugadoras, en los mejores equipos de Europa. Es el nombre propio del baloncesto femenino español y viene de su tercera Final Four de Euroliga consecutiva con el Dynamo Kurs. Estar bajo sus órdenes, codo con codo con él y poder aprender e interiorizar todos los detalles de su método es una de las cosas que más me motiva.

–¿Conoce ya su rol dentro del cuerpo técnico para preparar el Europeo?

–Bueno, todavía es pronto. Debemos reunirnos y conocernos más para saber lo que quiere, cómo trabaja, saber lo que busca y adaptarme lo antes posible. Sí que él me ha dado unas pautas, pero son pequeñas pinceladas hasta concretar más en profundidad. Digamos que las tareas de 'scouting', trabajo de pista…

«Adelantando cosas»

–¿Le pedirá también mano femenina para manejar ese vestuario de estrellas?

–(Risas). Sabéis que a mi me gusta en Araski cuidar ese aspecto humano y personal. Tener a mis jugadoras contentas y entenderlas. Pero ahí será Lucas Mondelo quien mandará en un vestuario plagado de súper jugadoras de altísimo nivel. El ver cómo se comportan, cómo trabajan y cómo se gestiona el grupo será un gran aprendizaje.

–¿Dos meses con la selección pero sin perder de vista el nuevo proyecto de Araski en su cuarta temporada en Liga Femenina?

–Será un verano intenso de trabajo, pero ya sabes que cuando se vive con pasión tanto esto, siempre piensas que merece la pena todo el esfuerzo. Ya estamos adelantando cosas desde la dirección deportiva y espero que pronto haya noticias.

«Mi intención es seguir en el Araski, no veo nada que lo impida, es mi casa y donde me siento feliz»

–¿Eso quiere decir que no hay dudas con su continuidad en el banquillo?

–(Risas). Todavía no he recibido ninguna oferta, ni siquiera de Araski. Mi intención es seguir. No veo nada que lo impida. Es mi casa y donde me siento feliz.