El Sant Adriá, rival del Araski, se asoma al precipicio del descenso El Sant Adriá y el Araski se enfrentarán este sábado. / S. R. El club catalán destituye por sorpresa a su entrenadora Gloria Estopa para intentar salvarse del descenso a falta de cuatro jornadas para el final OLGA JIMÉNEZ Viernes, 15 marzo 2019, 00:06

Lo que fueron parabienes la pasada temporada se han convertido en todo lo contrario en el club que se ubica en Sant Adriá, una localidad que se asoma a la desembocadura del río Besós, entre Barcelona y Badalona. El próximo rival del Araski ascendió de la nada a la Liga Femenina 2 en la temporada 2016-17 y un año después llegaba a la elite para ser la revelación la pasada temporada, colándose en la Copa de la Reina disputada en Zaragoza.

En aquel equipo, jugadoras como Belén Arrojo, ahora en el Perfumerías Avenida o Julia Reisingerova, fichada por el Spar Citylift Girona fueron la punta de lanza, aunque el 'label de casa' fue clave en la columna vertebral de un equipo entrenado por Fabián Téllez, actual técnico del Mann Filter. Itziar Llobet, Marta Claret y Olga Ruano decidieron emigrar a Mataró, lo que obligó a una profunda reconstrucción de la plantilla esta temporada, con el fichaje de Gloria Estopa en el banquillo como continuidad en el cuerpo técnico.

El pasado martes, a través de un comunicado en twitter, el club barcelonés anunciada su destitución, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la liga. Una apuesta, decía el citado comunicado que «fue fruto de la continuidad tanto de la filosofía de formación como promoción de jugadoras y técnicos que el club ha implementado desde su fundación». Estopa, de hecho, no se desvincula de la entidad y continuará dirigiendo al equipo cadete. En su lugar, la difícil papeleta de la salvación recae en César Aneas, curiosamente hermano del presidente José Aneas, que ya formaba parte de staff técnico. Por delante cuatro jornadas y un milagro.

El próximo rival de Rpk Araski no puede fallar y, además, debe esperar. En zona de descenso, penúltimo con cinco victorias, está a un triunfo del Quesos El Zamarat, contra el que viene de caer derrotado en su feudo, perdiendo además el average. El calendario que tiene el conjunto lila no es sencillo. Para empezar la visita este sábado a Mendizorroza, donde las de Urieta quieren certificar la permanencia de manera matemática como objetivo y después soñar con el play off. Después recibirán al Durán Ensino, Perfumerías Avenida y tendrán que visitar al Baxi Ferrol en un encuentro que puede ser dramático, dada la delicada situación de ambos equipos.

La inestabilidad ha sido la tónica general de una temporada donde las decisiones se han ido tomando a la par que los malos resultados. Con la reducida presencia de jugadoras formadas en el club, Helena López, Laura Peña, Mireia Vila y la capitana Cristina Hurtado, lesionada de gravedad en una rodilla y que esta campaña en blanco hace de delegada del equipo, el carrusel de jugadoras extranjeras no ha dado resultado, y cuando lo ha dado, quizás ha sido tarde. Entre tantos fichajes de inicio de temporada, Aina Ayuso, María Jespersen, Minata Keita, Monica Lázaro, Imani Wright, Hailey Dunham, estas dos últimas fueron cortadas en octubre y enero respectivamente por bajo rendimiento. En octubre llegó Simmons y en enero, la montenegrina Milika Jovanovic, en principio para sustituir a la lesionada Jespersen que ya se ha recuperado y la americana Robyn Parks.

La estrella y referente ofensiva sigue siendo la pívot de Mali Marian Coulibaly en su segunda temporada en el club, una jugadora que se ha ido haciendo cartel y a la que no le faltarán ofertas en el futuro. El salto al vacío y sin red del Sant Adriá ha sido una constante esta campaña. Los resultados lo dicen todo, solo tres victorias en la primera vuelta, una de ellas precisamente ante Rpk Araski en su feudo por 78-64, además de Ferrol y Embutidos Pajariel en Bembibre y otros dos triunfos en esta segunda, ante Mann Filter y Nissan Al-Qázeres en el pabellón Marina Besós.

El conjunto de Made Urieta no sabe lo que es vencer a este equipo en los tres enfrentamientos que han tenido en Liga Femenina. Un conjunto que se le atraganta y contra el que este sábado,debe dar lo mejor de sí para situarse en una posición más que privilegiada para afrontar el play off. Todo depende de las vitorianas.