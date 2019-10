Rosó Buch: «He pasado de pedirle un autógrafo a Laia Palau a jugar junto a ella» La capitana del Girona sonríe durante la concentración de su equipo en Vitoria. / JESÚS ANDRADE La capitana del Uni Girona cumple su cuarta temporada en el actual campeón de Liga, que se enfrenta este sábado al Araski en Mendizorroza OLGA JIMÉNEZ Viernes, 18 octubre 2019, 22:25

Rosó Buch, es la capitana del Uni Girona. A sus 27 años, cumple su cuarta temporada en el equipo que defiende este año el título liguero y disputa la Euroliga. Esta base-escolta es una jugadora de equipo, completa en todas las facetas del juego. Después de tres años en Bembibre y uno en Conquero donde conquistó la Copa de la Reina, llegó a Girona para convertirse en una pieza importante. Siempre risueña y amable, atiende en Vitoria recién aterrizada de Estambul, donde su equipo rozó la victoria ante Fenerbahce en el estreno europeo.

–Tan joven y capitana de un equipo ganador, ¿ni en sus mejores sueños lo pensaba?

–Es verdad que estoy cumpliendo muchísimos sueños. Primero debutar en Liga Femenina con Bembibre, luego con Conquero logré la Copa de la Reina. Y después llegar a Girona, ganar la Liga la temporada pasada y debutar en Euroliga. Estoy muy feliz.

–¿Es más fácil crecer al lado de jugadoras top como Laia Palau o Nuria Martínez, por mencionar españolas, por no hablar del fichaje estrella de Petrovic?

–Es un lujo. Hace poco rescaté una foto de mi niñez, cuando estaba en un campus y venían jugadoras conocidas. Y justo tengo la foto pidiéndole un autógrafo a Laia Palau y ahora jugando juntas. Con Nuria, Petrovic, cada día es un aprendizaje, porque me exijo como ellas y es una oportunidad.

–¿Qué queda de aquella niña de Mataró que jugaba en las canchas urbanas?

–Allí en el colegio empecé jugando a todo. Baloncesto, fútbol, balonmano. Se me daban bien todos los deportes. Recuerdo que vino el Mataró de fútbol y de basket a interesarse y me generó dudas, pero me decanté por el baloncesto. Estuve en Mataró de minibasket hasta senior en liga 2. Empecé a destacar, fui a selecciones catalanas, españolas en categorías de edad, pero me lo tomaba como un hobbie y ¡mira a dónde me ha llevado! Es verdad, en verano en las pistas de la calle de Mataró pasaba muchas horas.

–Es una base reconvertida en escolta. En su trayectoria, ha tenido la suerte de coincidir con grandes bases.

–Es verdad, en Bembibre con Ana Gómez, en Conquero con María Asurmendi, y cuando llegué a Girona fue el último año de Noemí Jordana, y después Laia Palau, Nuria Martínez... De todas he aprendido mucho. Ahora estoy entre el 1 y 2. Soy polivalente.

–Vienen de perder en Euroliga ante Fenerbahce, ¿qué objetivos se marcan?

–En mi caso aprender. Era mi debut en Euroliga, en Estambul. Todo a lo grande. Hay grandísimas jugadoras en Euroliga. Perdimos de cuatro, pero la sensación fue de llevarte media victoria por cómo lo jugamos. Tenemos mucho que decir en esta competición y la ilusión es muy grande.

«Nos lo hicieron pasar mal»

–¿La puerta de la selección está abierta o se lo preguntamos a Lucas Mondelo?

–(Risas). Lucas es el que manda. Está claro que me encantaría, sería otro sueño más. Hay muchas jugadoras con talento que pueden ser llamadas con la selección. Yo me centro en hacer las cosas bien en mi club y ojalá llegue esa recompensa. Tampoco creo que esté muy lejos de poder estar, pero es verdad que hay mucha competencia.

–Hábleme de Rpk Araski, porque es un equipo que no se les da bien.

–Es verdad, en el play off en Fontajau no los hicieron pasar mal. Pero recuerdo más, una semifinal de la Copa de la Reina, hace tres años en Girona, que nos costó ganar muchísimo y eso que jugábamos en nuestra casa. Reconozco que hemos coincido bastante y siempre ha sido un rival muy difícil. Este año han fichado muy bien, jugadoras nacionales buenas, lo que hace que exista un 'feeling' especial en el equipo. De Made Urieta también me gusta mucho su estilo de juego y lo sabe transmitir al equipo.

–Le tocará defender a María Asurmendi e Izaskun García, ¿la mejor pareja de bases de la liga?

–Como base, no me gusta defender a ninguna de las dos, porque son jugadoras muy rápidas y con mucho talento. Saben manejar el tempo del partido. Son una pareja extraordinaria. Sin ir más lejos, en Zamora, Izaskun logró la canasta de la victoria. Se le ve con mucha confianza. ¡Qué te voy a decir de María! Es una de las míticas de esta liga. Ella sabe cómo dirigir, como mover al equipo. Pero también destacaría a Tamara Seda, Tania Pérez que da un plus en defensa, Quevedo, Van den Adel o la joven Raquel Carrera. El equipo es muy completo.

–Es la jugadora de la sonrisa perenne.

–Me lo dice la gente. Es verdad, puede ser mi don. Soy feliz entrenando, jugando, haciendo lo que me gusta. Mi familia siempre me ha inculcado que hay que estar con una sonrisa, porque la gente lo valora mucho y no cuesta nada. Y en mi caso, cuando estás disfrutando de lo que haces, sale espontánea.

–Siempre les formulo la misma pregunta, ¿tiene activado el plan B para después del baloncesto?

–Si, sí. Cuando con 18 años fiché por Cáceres en Liga Femenina 2, mis padres me pusieron la condición de que debía seguir estudiando. Ha sido difícil, porque lo he hecho a distancia, pero me saqué la carrera de Administración y dirección de empresas y me planteo hacer un máster.

–Como catalana, ¿qué visión tiene del ambiente social y político que hay en su tierra?

–Es un tema delicado. Es una situación complicada, personalmente me parece injusta la sentencia del 'procés' y entiendo que el pueblo catalán quiera manifestar su disconformidad. Hay algunos radicales o violentos como en todas partes, y es inadmisible, pero las manifestaciones son multitudinarias, decenas de miles de personas de todas las edades se están movilizando de forma pacífica.