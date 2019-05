Araski Tani Pérez: «Lo doy todo en la pista y espero conectar con la afición» Tania Pérez, nueva jugadora del Araski, defiende con la camiseta del Mann Filter a Romina Ciappina. / JESÚS ANDRADE La escolta catalana Tania Pérez ficha por el Araski y promete «carácter» dentro de una filosofía de equipo que se adapta a su estilo OLGA JIMÉNEZ Martes, 21 mayo 2019, 22:52

El mercado de la Liga Femenina sigue moviendo ficha. El Araski no se ha quedado atrás y ha confirmado su segundo fichaje, la escolta Tania Pérez. La jugadora catalana, de 27 años y 183 centímetros, se formó en La Seu donde militó durante seis temporadas. Un cambio de rumbo le llevó a probar nuevas experiencias en Polonia donde disputó la Eurocup con el Sleza Wroclaw para regresar a la Liga Femenina de la mano del Mann Filter donde ha cuajado una gran temporada anotando 7 puntos, 3,3 rebotes y 2 asistencias.

Campeona de Europa con la U20 en 2011 de la mano de Lucas Mondelo, también ha sido internacional con el combinado 3x3. Ilusionada con su nuevo club, Pérez confiesa que es de esas jugadoras «con mucho carácter que no me dejo nada. Lo doy todo en la pista y espero conectar pronto con la afición». Sobre las razones que le han llevado a decidirse por Vitoria, ha confesado que «todas las referencias que me han dado han sido muy buenas. El Araski es un club muy serio», ha reconocido en declaraciones a EL CORREO.

La técnica del equipo vitoriano Made Urieta consigue un anhelo personal que perseguía desde hace tiempo. «Ya quisimos ficharla en nuestro primer año en Liga Femenina. Es ese tipo de jugadoras que me gustan porque engancha, porque tiene ese carácter que es seña de identidad del Araski», reconoce la entrenadora alavesa que esta semana se incorporará al staff técnico de la selección española absoluta que emprenderá una gira preparatoria del Eurobasket de Letonia y Serbia, que se disputará entre el 27 de junio y el 7 de julio.

Con la llegada de Tania Pérez, ya son dos las caras nuevas en el cuarto proyecto en Liga Femenina, tras la confirmación la pasada semana de María Asurmendi, la base navarra procedente de Perfumerías Avenida, y la renovación de la capitana Laura Pardo en su octava campaña en el club. «Es el mejor fichaje. Laura Pardo es inteligencia en pista. Ella no suma, multiplica y siempre aporta», apuntó Urieta sobre su pupila.

La conformación de la plantilla sigue su curso. A la espera de la decisión que tome la vitoriana Cristina Molinuevo sobre su continuidad que dependerá de la compatibilidad con sus estudios de Medicina, el club también espera la decisión de la base vizcaína Izaskun García y la alero holandesa Natalie Van Den Adel, jugadoras a las que se les ha presentado una oferta de renovación. Lo mismo que por Binta Drammeh, aunque la sueca ha confirmado que no continuará en Vitoria, al igual que Ariel Edwards, que desde hace unos días ya es oficialmente jugadora de IDK Gipuzkoa después de la gran temporada realizada en el club alavés, convirtiéndose en la máxima anotadora de la liga regular.

En busca de una pívot

En cuanto a los refuerzos que necesita el equipo, está claro que el caballo de batalla seguirá siendo una pívot de garantías en el puesto de 'cinco'. «No tenemos dinero para fichar a una cinco de gran nivel», aseguró Urieta, quien consideró que «tendremos que reinventarnos en ese aspecto».

A la espera de confirmar el cuerpo técnico que no parece que vaya a sufrir grandes cambios, la estructura del club se ha reforzado con la contratación de Rubén Salazar como director del área de márketing y patrocinios. Con 49 años y experiencia en el Baskonia y Basket Zaragoza, en la organización de grandes eventos, aportará su experiencia para «reforzar la marca Araski» y dinamizar los partidos de Liga DIA en Mendizorroza

El club hará oficial en dos semanas su nueva campaña de abonados que quiere conectar desde la parte más emocional con el objetivo de seguir sumando una masa social como uno de los pilares fundamentales para la consolidación y crecimiento de la entidad.