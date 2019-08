Una perla para el Araski llamada Raquel Carrera Tania Pérez y Raquel Carrera flanquean a su nueva entrenadora, Made Urieta. / Ainhoa Górriz La joven pívot gallega cedida por el Valencia y la catalana Tania Pérez coinciden en su «total compromiso como jugadoras de equipo» OLGA JIMÉNEZ Viernes, 30 agosto 2019, 01:17

Esta vez fue en la sede de Euromex, un nuevo patrocinador del Rpk Araski. Ese fue el escenario elegido para presentar otras dos de las novedades de la plantilla vitoriana. Una oportunidad de conocer las primeras sensaciones de Raquel Carrera y Tania Pérez en la capital alavesa.

La primera, joven promesa del baloncesto nacional, salió de su club Celta Zorka en Liga Femenina 2 para firmar un contrato con Valencia Basket hasta 2024. Viene de disputar el Europeo en la República Checa con la selección sub'20, donde se lastimó un tobillo. Ese esguince no le ha permitido aún integrarse a la dinámica de grupo. La ala-pívot gallega debutará en Liga Femenina con Araski, el club que ella eligió para continuar su progresión.

«Desde Valencia me dieron total libertad para elegir destino como cedida y me decidí por Araski por ser un club humilde, trabajador y que da oportunidades a las jóvenes». Solo tiene 17 años, pero no ha pasado desapercibida para ojeadores y clubes importantes. Tampoco para Made Urieta, enamorada del baloncesto de cantera y con un don para ver el talento en edades tempranas.

«Lo que más me gusta es que ya tiene lo que no se puede enseñar, es decir, actitud, humildad, compromiso y sacrificio», enfatiza la preparadora de Amurrio. «En lo deportivo, tiene muchas cosas que aprender. Hay que tener paciencia, meterle caña y darle oportunidades».

Con 188 centímetros, exhibe una coordinación extraordinaria y buenos fundamentos. La ourensana impone en la pintura, su hábitat natural. Junto con Laura Pardo, Tamara Seda y la americana Caliya Robinson, pondrá centímetros y fortaleza al mejorado juego interior del equipo gasteiztarra.

Polivalencia y «trabajo»

En el perímetro, será Tania Pérez la encargada de subir la temperatura. Esta catalana de 27 años, con bagaje en España (Cadí La Seu, Mann Filter) y en Polonia con el Sleza Wroclaw, con el que disputó la Eurocup, pondrá experiencia, polivalencia y carácter.

«Mi papel o el que intento siempre hacer es sumar y sumar. Soy jugadora de equipo y en lo que me necesite el equipo, ahí estaré. No creo que sea jugadora de números sino de trabajo sucio y me encanta hacerlo. Estoy orgullosa», comentó durante su presentación.

Otro de los anhelos cumplidos para Urieta, al igual que el de María Azurmendi. La entrenadora destacó de Pérez «su capacidad para traspasar la barrera de la cancha al público y cómo te llega. Es una jugadora que la primera vez que la vi dije que quería tenerla en mi equipo», confesó la preparadora alavesa.

Con nueve de las diez integrantes del primer equipo ya en Vitoria solo falta por incorporarse Natalie Van Den Adel. La holandesa disputará este fin de semana en Hungría el Europeo 3x3 defendiendo la plata lograda el pasado año.

A ellas se sumarán cuatro canteranas -Izar Bedia, Irene Murua, Sonia Pereda e Isa Mbomio- que ayudarán en los entrenamientos. No se descarta que participen en algunos de los encuentros en Mendizorroza durante la temporada.