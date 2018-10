Roselis Silva, jugadora del Bembibre «Nunca he cerrado la puerta a volver a jugar en Araski» Rosalis Silva durante su etapa en Araski. / EFE OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 17 octubre 2018, 00:21

Roselis Silva (Caracas, 1991) vuelve a Vitoria tras dos temporadas en Araski. La pequeña base venezolana de 166 centímetros, demostró que, en el baloncesto, la altura no lo es todo. Habilidosa, rápida, con buen tiro de tres y buena visión de juego, creció al lado de la entrenadora Made Urieta para, desde este año, emprender nuevos horizontes embarcada en el proyecto del club de El Bierzo. El Embutidos Pajariel Bembibre, un equipo totalmente remodelado, ha confiado la dirección de juego en ella, con la confianza de que el equipo dará un salto de calidad. Será su regreso a Mendizorroza, donde «la fanaticada» que tanto la aplaudió volverá a mostrarle su cariño y afecto.

-Bembibre ha hecho una apuesta importante esta temporada ¿qué le atrajo del proyecto?

- Me gustan los retos y pienso que era una buena oportunidad para mí para jugar, tener minutos en la cancha y poder aportar cosas nuevas desde mi juego. Es verdad, es un proyecto bonito y esperamos corresponder con completar un buen año y que la gente puede disfrutarlo con nosotras para seguir creciendo como club. Me siento orgullosa de formar parte de este cambio de filosofía y quiero dar lo mejor de mí.

-¿A qué aspiran esta temporada? ¿Copa de la Reina, Play off o la permanencia como única prioridad?

- Vamos paso a paso. Debemos asegurar la permanencia como objetivo principal y, después, ya veremos si eso nos lleva a la Copa de la Reina o al play off por el título. Acabamos de empezar.

-Vienen de perder en el último suspiro ante IDK Gipuzkoa ¿una derrota así duele aún más?

- Un poco, lo reconozco. Nosotras dominamos casi todo el partido, pero IDK Gipuzkoa es un bloque muy duro, muy físico y nos cogieron al final para darle la vuelta y llevarse la victoria. Gestionaron mejor sus tiros al final y les dio el triunfo, pero me quedo con las cosas buenas que hicimos, que son muchas.

-¿Cree que ha subido en interés esta Liga Día?

- Creo que sí. Se ha visto en el Open Day. Creo que esta liga va a dar mucho de qué hablar, con muchas sorpresas ya que el nivel de todos los equipos ha subido mucho y va a haber mucha gente que va a apostar por el baloncesto femenino. La competición es muy atractiva con equipos como Perfumerías Avenida o Girona como grandes favoritos, pero luego habrá mucha igualdad y eso dará emoción.

-Llegó a Araski coincidiendo con los primeros pasos del club en la élite ¿cómo vivió esas dos temporadas?

- (Risas). Dos años muy bonitos, no sólo por todo lo que rodeaba al baloncesto sino porque me sentía como en familia, estaba feliz. No los olvidaré jamás, porque también crecí deportivamente de la mano de Made (Urieta). Todos saben que es una gran entrenadora, crecí como jugadora y persona y le agradezco toda la confianza que depositó en mí.

-¿Volvería a Vitoria?

- Yo nunca he cerrado la puerta. Se cerró un ciclo, pero se puede abrir otro. Por mi parte, así lo siento. Espero que Araski tampoco haya cerrado esa opción. En la vida hay momentos de cambios, de ver otras perspectivas, de conocer a otras jugadoras o entrenadoras. Araski para mí es especial.

-De hecho, se despidió en sus redes sociales con un mensaje en euskera

- (Risas). Sí, es verdad. Quise despedirme de «la fanaticada» y del club como se merecían. Siempre he dicho que uno siempre juega donde es feliz. Y la gente que te hizo sentir bien, que te dio su cariño, tiene que saberlo. Por eso quise despedirme con ese mensaje en euskera, como un gesto cómplice y de corazón. Yo he sido muy feliz en Vitoria.

-¿Cómo ve a este nuevo Araski?

- Veo que mantienen la filosofía de estos dos años anteriores, con jugadoras guerreras, con carácter y muy implicadas. Con un baloncesto muy rápido fiel al estilo de Made (Urieta). Estoy convencida de que harán una gran temporada. Así lo deseo de corazón.

-¿Sigue teniendo la ilusión de jugar alguna vez en su vida en la WNBA?

- Por supuesto (risas). Es una de las metas que tengo en mi vida y sueño con que se presente esa oportunidad. Yo sé que ese baloncesto lo tengo que probar.