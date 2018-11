Baloncesto «Yo era una niña introvertida. El baloncesto me ha ayudado a relacionarme mejor» Ciappina posa para la sesión fotográfica de El Correo / Igor Martín La jugadora belga confiesa su amor por Euskadi. A sus 30 años, aporta su dilatada experiencia a Araski OLGA JIMÉNEZ Jueves, 22 noviembre 2018, 00:43

Romina Ciappina (Bruselas, 1988), cuando veía a su padre jugar en la segunda división de la Liga belga, supo desde bien niña que se dedicaría al baloncesto. Comenzó con 10 años y como profesional desde los 18 con su primer contrato con un equipo de Euroliga. Desde los 21 años, ha recorrido varios países, Eslovaquia, Italia, Alemania, Hungría, Francia, Estados Unidos y España. Primero Ibaizabal y ahora Araski, para confirmar que se siente identificada con Euskadi, «como una vasca más». Su pasión por el baloncesto, además de su modo de vida, es una forma de entenderla. Su ídolo siempre fue Michael Jordan. De ese sueño, surgió la posibilidad de vivir fugazmente la experiencia de la WNBA con Atlanta Dreams. En Europa y con 30 años, quiere ayudar con su experiencia. Tras una sesión de gimnasio atiende a EL CORREO. Prefiere un té para compartir la agradable charla.

-Dígame cuántos idiomas sabe

(Risas). Umm, francés, inglés, italiano, alemán, algo de húngaro, español y estoy aprendiendo palabras en euskera. Me encanta. Agur, egunon, arratsaldeon. Me gusta introducirme en la cultura y practicar la lengua de los países a los que me lleva el baloncesto. Supone para mí una gran riqueza personal.

-Repite que se siente muy identificada con la cultura vasca tras su paso por Ibaizabal y ahora por Araski

Sí, es verdad. Cuando estuve en Ibaizabal pasamos un año muy duro en lo deportivo, pero tuvimos una gran unión en el equipo e hice grandes amigas como Margaret Roundtree. Aquel año, por un accidente del entrenador, cambiamos a otro a mitad de temporada y provocó un descenso. Estábamos cuatro jugadoras en un piso, con un pequeño gato y éramos una familia. Con Margaret siempre hablaba de la vida, del futuro, del pasado. Somos como hermanas. Esto es lo mejor que te da el baloncesto. Y me gusta Euskadi y su gente. Sois especiales, diferentes, con una lengua propia, una cultura de la que os sentís orgullosos y sabéis compartir con la gente que viene de fuera. Eso hace que nos sintamos integrados y cómodos. Me siento una vasca más. Y trasladado al baloncesto, siempre he sentido muy de cerca el calor y el cariño de los aficionados. Eso motiva y emociona mucho.

-Se gana la vida con el baloncesto desde los 18 años, pero para usted es una experiencia vital que está aprovechando al máximo

Sí, estoy de acuerdo. Cuando era pequeña era muy introvertida y gracias a un deporte de equipo como el baloncesto, supe relacionarme. Para mí, es una experiencia humana, cultural. Lo es todo. Tengo grandes amigos, me gusta tener una visión de otros mundos. Lo analizo.

-¿Y qué mundo ve?

Es muy diferente y muy igual a la vez. Difícil de explicar. La gente que te encuentras por el mundo, siempre te aporta cosas. Tú les das, ellos también te dan. Y me cambia la perspectiva. Mi familia es conservadora y tradicional, y ellos tienen una visión más cerrada de la vida, por eso, conocer a gente te abre la mente. Y eso permite conocerte mucho más.

-¿Por qué vino a Araski?

Después de tres años en el Rutronik Stars Keltern de Alemania, precisamente en el equipo en el que está Marta Tudanca, necesitaba cambiar. El juego de allí es más individual, no hay un sentido colectivo del juego. Me siento identificada con Araski. Hace año y medio ya había hablado con Made. Me gusta cómo piensa y su filosofía de juego. Es un cambio maravilloso porque es una familia. Estoy en pleno proceso de adaptación y quiero dar mi mejor ataque y mi mejor defensa.

-Cuatro victorias, dos derrotas y viene Girona, un equipo difícil ¿qué balance hace por el momento?

Estamos contentas. Por ahora, hemos logrado las victorias que estaban previstas como nos decía Made. Ante Perfumerías fue complicado, y ante Gernika estuvimos en partido y pudimos ganar. Y contra Girona también podemos ganar. Si jugamos en equipo, podemos hacerlo. Somos cinco chicas contra otras cinco chicas (risas).

-¿Piensa en la Copa de la Reina que se celebrará en Vitoria?

¡Claro que lo pienso! Ya sólo jugar la Copa de la Reina para mí, es una enorme experiencia porque nunca lo he hecho. Y hacerlo en nuestra casa, en nuestro pabellón, es un gran honor. Será bueno para el club, un reconocimiento a todo el trabajo que hacer por el baloncesto femenino en Vitoria. Y para la ciudad será también un evento importante.

-En su cuenta de twiter, tiene un vídeo de su paso por la WNBA con Atlanta Dreams ¿cumplió su sueño?

Por supuesto. Desde que de niña veía a Michael Jordan, él era mi ídolo y yo soñaba con jugar en Estados Unidos. Él ha sido el mejor jugador de baloncesto de toda la historia. Siempre me fijaba en él, en sus movimientos, de pequeña intentaba imitarle. La experiencia con Atlanta fue fantástica. Te lo hacen todo muy cómodo y cualquier cosa que necesitas la tienes. Te sientes como una estrella. Lo único que tienes que hacer es entrenar y jugar. Fue la mejor experiencia de mi vida en el baloncesto. Estuve dos meses, en lo que se llama Training Camp. Inolvidable para mí.

-Ahora está muy motivada con la modalidad del 3x3 ¿qué tiene de especial?

He estado en el Europeo de 3x3 con Bélgica. Me gusta mucho porque es un juego más físico y rápido. No hay entrenadores, se trata de hablar con tus compañeras. El equipo está compuesto por cuatro jugadoras y existe un cambio. Es muy diferente. Es un juego que me puede ayudar para mi baloncesto de cinco contra cinco. Ahora es olímpico, pero no sé si la federación belga querrá contar conmigo para la selección y si podría llegar a Tokio. No lo pienso mucho.

-¿Piensa en su futuro sin baloncesto?

Forma parte de mi vida. Con 18 abandoné los estudios por dedicarme profesionalmente. Como los contratos en el baloncesto femenino son cortos, algunos veranos trabajo en el aeropuerto para Delta Airlines porque tener tantos idiomas ayuda mucho. No sé qué pasará con mi vida. No me he planteado retomar los estudios. Para mí, la vida es la mejor universidad.

-Pensaba que era una chica muy seria y ha sido una entrevista muy humana. Le doy las gracias me he sentido muy cómoda

(Risas). También me siento muy agradecida. Si me ves seria en pista es por mi forma de jugar. No me gusta perder. Me concentro mucho. Me gusta jugar con presión, lanzar los tiros difíciles. Es mi manera de ayudar. Pero en la vida, me gusta conversar, aprender de los demás. Analizo todo. Ha sido un placer compartir este rato.

Ciappina, un apellido siciliano

-¿Cómo se pronuncia correctamente su apellido?

«Chapina». Es apellido italiano, de Sicilia. Mi abuelo es siciliano. Vino a Bélgica a trabajar a la mina. Hay muchos belgas de origen italiano que emigraron a mi país. Charleroi es una ciudad llena de italianos, también Lieja.

-¿Fue casualidad que también haya jugado en Sicilia?

Un poco, la verdad. Mi etapa en el baloncesto italiano fue en Sicilia. Estuve cuatro meses. Me dio tiempo a conocer también a mis antepasados. Mi abuelo, fue el pequeño de 20 hermanos, pero algunos murieron en un terremoto. Intenté hacer el árbol genealógico, pero sólo pude rescatar a ocho, porque del resto se han perdido papeles.