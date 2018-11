Baloncesto/Liga Femenina «Nací en Estados Unidos, pero me siento muy vasca» Margaret Roundtree en un partido de liga con Lointek Gernika / EL CORREO Margaret Roundtree vivirá este sábado un derbi vasco muy especial ante su ex equipo Araski. La norteamericana es pieza clave en el Lointek Gernika OLGA JIMÉNEZ Viernes, 9 noviembre 2018, 01:29

Margaret Roundtree (Carolina del Norte, 1988) se inició en Ibaizabal, pasó por Gernika, recalé en Araski y regresó a Gernika. Han sido los clubes que le han acogido y con los que ha echado raíces en Euskadi. Con el Araski en su corazón siempre, pero en las filas del Lointek Gernika atraída por el proyecto en Eurocup, vivirá un derbi especial en Maloste, donde su equipo defiende el liderato y la imbatibilidad que las vitorianas perdieron la pasada semana ante Perfumerías Avenida. Tras venir de Las Azores, un viaje de más 2.000 kilómetros pero con la segunda victoria continental, atiende amable la llamada de EL CORREO

-Invictas y colíderes en la liga, dos victorias consecutivas en Eurocup ¿puede ser el año de confirmación del Lointek Gernika?

-Estamos jugando muy bien. Todavía estamos aprendiendo y asentándonos en nuestro juego, pero está claro que en la Liga nos sentimos muy confiadas y en Europa, aunque pagamos la inexperiencia en el debut, después, hemos logrado dos buenas victorias. Es una temporada muy buena para el club.

-Sólo quedan dos equipos invictos, Perfumerías Avenida y ustedes

Bueno, la semana pasada Araski, que sabes que tengo un sentimiento muy grande hacia Vitoria, también estaba con cuatro victorias, pero fue difícil el choque ante Perfumerías. Ellas son las favoritas. No es fácil ganar todos los partidos, pero por ahora, nosotras estamos contentas. Creo que estamos a un nivel alto para poder competir con las mejores. Todas las jugadoras nos sentimos capaces para jugar nuestro mejor baloncesto.

-¿Tiene algún secreto este Lointek Gernika?

(Risas) No creo que tengamos ningún secreto. Tenemos más experiencia, con jugadoras más veteranas que se nota en el juego. Tenemos un gran vestuario, donde todos tenemos nuestro rol y la relación es muy buena. Eso se refleja en la cancha.

-¿Qué le llevó a decidir no regresar a Araski y recalar en Gernika?

Bueno, como sabes, después de recuperarme de la rotura del tendón de Aquiles y esperar el pasaporte comunitario que no llegó decidimos que debía seguir jugando y estuve en Lugo donde logramos el ascenso a Liga Femenina. En el verano, quise volver a Vitoria y Araski era la prioridad, pero en la vida de una profesional hay que tomar decisiones y la idea de jugar Eurocup me atrajo mucho. Me costó mucho tomar la decisión, pero consideré que era lo mejor para mi carrera. Es mi primera experiencia europea, con viajes, más entrenamientos, dos partidos por semana, pero a mí me gusta esto, porque mi vida es el baloncesto.

-Después de la grave lesión, su regreso a las canchas ha sido mejor ¿está en su mejor momento?

Me siento muy bien. La verdad es que soy una afortunada porque me pude recuperar y sin secuelas. Se lo debo a Araski y así lo siento porque fue el club que me ayudó en mi recuperación y tuvo paciencia. Siempre será mi equipo. Por eso estoy así, fuerte y muy bien físicamente. No sé si mejor que antes.

-¿Ve equilibrado el derbi ante Araski en Maloste?

Será muy complicado. Debemos aprovechar la ventaja de jugar en casa. Pero Araski ha hecho un equipo muy potente esta temporada. Son 10 jugadoras que aportan, muy versátiles y luchadoras. El equipo juega como Made quiere, y pararlas va a ser muy difícil. Además, los últimos derbis, todos los ha ganado Araski.

-¿Le hace ilusión jugar la Copa de la Reina en Vitoria?

Claro. Bueno, primero tenemos que clasificarnos. Pero Mendizorroza ha sido mi pabellón. Me siento muy feliz. Para mí no podría haber mejor sitio, desde luego. Para mí, será como jugar en casa. Ojalá pudiera disputarla con Araski, pero la realidad es que lo haré con Lointek Gernika, en el que he elegido jugar y estoy feliz.

-¿Le siguen llamando «la vasca»?

(Risas). Sí. A mí me gusta porque aunque nací en Estados Unidos, me siento vasca. Me encanta el País Vasco. Soy así, soy vasca (risas). La gente, la forma de vida, la gastronomía, los paisajes, las playas. Todo lo que necesito para ser feliz lo tengo aquí.