Araski Made Urieta da por cerrada la plantilla La entrenadora del Araski dirigiendo un partido en la pasada temporada. / JESÚS ANDRADE El cuarto proyecto en la Liga Femenina es el que «más esencia Araski» desprende, con siete jugadoras nacionales OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 17 julio 2019, 00:17

«Este año hemos conseguido que todo el plan A diga que sí, por eso estoy muy contenta con la plantilla que hemos conformado». Made Urieta no podía ocultar su alegría por el equipo que competirá en el cuarto proyecto en Liga Femenina. Quizás, el que más «esencia Araski» despliega, a tenor de la apuesta firme por jugadoras nacionales, tantas como siete. «Su grado de compromiso da un plus y lo sabemos», afirma.

Este año, el nivel de exigencia ha subido, pero en la mano de la alavesa está exprimir al máximo un plantel donde «hemos subido el nivel físico con la presencia de Tamara Seda y la americana Caliya Robinson». A pesar de reconocer algún «pequeño déficit» en la posición 2-1, Urieta da por cerrada la plantilla para abrir la puerta a sus jugadoras canteranas, «tanto Irene Murua como Izar Bedia nos ayudarán, pero no descarto otras jugadoras con proyección».

El trabajo de pretemporada se iniciará el 22 y 23 de agosto con los habituales reconocimientos médicos para iniciar ya el trabajo físico y en pista el 24 de agosto, en principio, con la plantilla al completo. El club ya ha cerrado seis partidos amistosos ante equipos nacionales como el recién ascendido Clarinos Tenerife o contra alguna escuadra Eurocup, caso del francés Tarbes. Será una preparación exigente para un inicio liguero «muy exigente», con el debut ante el Bembibre en el Open Day que se celebrará en Zaragoza los días 28 y 29 de septiembre. Las vitorianas tendrán que esperar a la tercera jornada para presentarse ante su afición en Mendizorroza frente al complicado Valencia Basket.

Urieta no pudo reprimir las lágrimas al recordar el oro conquistado en el Eurobasket como entrenadora-ayudante del cuerpo técnico de la selección española. «Me siento muy afortunada de haber podido vivir lo que he vivido. Sé que hay gente que trabaja duro y no puede llegar y yo sí que he podido conseguirlo. Ha sido un privilegio haber podido trabajar con ese cuerpo técnico».