Natalie Van Den Adel, jugadora de Araski «Si llegamos a nuestro mejor nivel, Araski puede ganar a cualquiera» Van Den Adel se muestra feliz en su segunda temporada en Araski / Jesús Andrade Natalie Van Den Adel (Holanda, 1990) cumple su segunda temporada en las filas del Rpk Araski. En su quinto año en España, Vitoria es el sitio que la internacional holandesa ha elegido para sacar su mejor baloncesto OLGA JIMÉNEZ Sábado, 27 octubre 2018, 07:19

Emocionada con la celebración de la Copa de la Reina en Mendizorroza, otro de sus grandes objetivos es «ser olímpica». Tras lograr la plata en el Europeo del 3x3, sus esfuerzos se centran en estar con la selección holandesa en Tokio 2020. Identificada con la filosofía Araski, feliz por poder transmitir su experiencia a un equipo de niñas, se siente motivada por ese inicio de temporada y optimista con el crecimiento del club vitoriano. La holandesa, una adicta al café, comparte charla con EL CORREO.

-¿Está cumpliendo su sueño de niñez?

Sin duda. Desde pequeña siempre quise dedicarme al baloncesto. Empecé con 8 años y siempre quise ir a Estados Unidos y me formé académicamente, aunque volví a Holanda y continué con estudios de estética, aunque no creo que siga por ahí tras el baloncesto. Allí estuve dos años y el siguiente paso fue estar en Europa como profesional porque en Holanda no existe una liga de alto nivel. Es amateur, con solo siete equipos y las jugadoras trabajan y no cobran.

-El hecho de estar desde los 17 años fuera de casa ¿le ha hecho madurar más rápido?

Claro, por supuesto. Mi primera experiencia sola fue en Estados Unidos y allí estuve sola. La gente ayuda. Pero siempre he tenido a mi familia como mi gran apoyo, mi hermana y hermano y mis dos padres. Todos están unidos al baloncesto y eso ha sido muy positivo. Mi madre es entrenadora, mi padre fue presidente de mi club en Holanda, jugué con mi hermana y mi hermano también juega en un equipo. Como ves toda mi vida es baloncesto, aunque de niña también probé el tenis y la gimnasia rítmica pero no era lo mío (risas). Están muy satisfechos de que sea profesional. Me siguen por internet y cuando pueden me vienen a visitar.

-¿En España es donde mejor se siente como profesional?

He estado en Francia y Australia, pero reconozco que me siento muy feliz aquí. Me gusta esta liga y me he acostumbrado a esta cultura, a la gente y cada vez hablo mejor español ¿no crees? (risas). Estoy cómoda, es una liga muy potente, aunque no sé si probaré en otro país.

-Dígame por qué no dudo en renovar con Araski

Buff (risas). Porque cuando estás feliz en un sitio y lo sientes como tu casa, no hay ningún motivo para marcharse. Me siento muy identificada con este club porque se parece mucho a mi club holandés. Es muy familiar, muy cercano. Somos jugadoras de baloncesto pero sobre todo personas y en ese aspecto, el trato humano es increíble.

-Lo dice por Made Urieta…

Por todos, pero es verdad que Made es una entrenadora genial que saca lo mejor de nosotras y como persona es espectacular. Es como una madre. El año pasado tuve problemas de salud y estuve varios días en el hospital. Made se quedó alguna noche para cuidarme, como si fuera mi familia. Son cosas que no se olvidan nunca. Me siento muy agradecida.

-Y está devolviendo esta gratitud con un inicio de temporada espectacular

Me siento muy bien. Con confianza. Tú lo ves en los partidos (risas). Me siento feliz en la pista, con un juego como el que quiere Made. Intento aportar puntos, defensa, ayudar a mis compañeras. Hacer equipo y jugar como un equipo. Ese es nuestro secreto que tenemos un vestuario muy unido. Las chicas son geniales y eso se traslada a la pista. Estamos en un buen momento, con tres victorias, quizás no con el mejor juego, pero estoy segura de que cuando alcancemos nuestro mejor momento, podremos ganar a cualquiera. Soy ambiciosa y quiero ganar partidos y aspirar a otras cosas con Araski ¿por qué no?

-¿La Copa de la Reina puede ser un objetivo real teniendo en cuenta que la jugarán en casa?

(Sonríe). Ha sido una gran noticia. ¡Qué te puedo decir! Es un privilegio poder jugar la Copa en Mendizorroza con nuestra afición. Eso será una motivación. Pero aún queda mucho tiempo. Ahora tenemos que seguir concentradas en la liga y en seguir con esta racha de victorias.

-Cuando dice que pueden ganar a cualquiera, ¿también incluye a Perfumerías Avenida?

Sí, claro. Tenemos que ser ambiciosas. Cuando saltamos a una cancha, siempre pensamos en ganar al rival. ¡Claro que Perfumerías Avenida es un equipazo pero… ¡nosotras también! (risas).

-El pasado jueves cumplió 28 años, ¿está en su mejor momento profesional?

Físicamente me encuentro muy bien. Después de una pasada temporada con muchos problemas físicos, mi cuerpo se ha recompuesto y eso me ha equilibrado también psicológicamente. Todo influye. Además, estoy feliz porque logré con la selección de mi país la plata en el Europeo del 3x3. Perdimos en la final ante Francia, pero es que son muy buenas. Es una motivación, poder ganar títulos con mi país.

- Y un camino que quiere continuar porque su sueño es ser olímpica en Tokio 2020

Es verdad. La modalidad de 3x3 es olímpica y tenemos opciones de poder estar en Tokio. Para una deportista, lo máximo es estar en unos juegos y me voy a preparar estos dos años para conseguirlo. Es otra motivación más para estar concentrada y dar lo mejor de mí siempre que salgo a una cancha de baloncesto. Yo lo vivo así.