Laura Pardo: «Compartir vestuario con grandes jugadoras te hace aprender»
OLGA JIMÉNEZ
Miércoles, 25 septiembre 2019

Laura Pardo (Vitoria, 1989) afronta su novena temporada en Araski, la segunda como jugadora profesional después de aparcar el año pasado su trabajo. La capitana vitoriana está viviendo la época dorada del baloncesto femenino alavés, consciente de la velocidad de vértigo con la que ha crecido su club. En la antesala del comienzo de la Liga Femenina este fin de semana en Zaragoza, el domingo a las 11 horas ante Embutidos Pajariel Bembibre, atiende a EL CORREO durante la celebración del denominado Media Day, jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación. Su discurso no cambia, el objetivo seguirá siendo la permanencia, aunque en su foro interno rumie otros sueños. La prudencia le avala como capitana y referente de este equipo.

-¿Es más especial esta segunda temporada como profesional en su caso?

-Diferente. El año pasado tomé la decisión de aparcar mi vida laboral y dedicarme de forma profesional al baloncesto y estaba más expectante por cómo se me iba a dar el año. Esta temporada, conociendo lo que significa la plena dedicación al baloncesto, estoy más mentalizada para dar lo mejor de mí.

-¿Ha trabajado más su tiro de cinco metros o viene dado por la presencia de Tamara Seda en la posición de cinco?

-Sobre Tamara se cierran dos y hasta tres jugadoras porque intimida mucho en la pintura y es algo que debo aprovechar para quedarme abierta con espacios y asumir esos tiros, que los entreno y practico para tener buenos porcentajes. Más allá de eso, creo que lo importante es que el equipo funcione y no fijarme tanto en lo personal.

-¿Se frustra cuando no puede físicamente con jugadoras más fuertes y grandes?

-Asumo mis carencias físicas y la posición que ocupo. Es verdad que sufro muchísimo. El resto de equipos se refuerzan mucho en el juego interior y yo, físicamente, no puedo competir de igual a igual contra ellas, pero tengo que sacar otra lectura de juego y ganarles con inteligencia, apretando más en defensa.

-Es el ejemplo de que con trabajo y constancia su baloncesto ha mejorado para competir en la élite, ¿ha notado esa progresión?

-Sí que noto una evolución de hace pocos años a la actualidad. Compartir vestuario y entrenamientos con grandes jugadoras te hace aprender. Intento fijarme en lo que hacen, aplicarlo en mi juego para evolucionar y con todo ello adaptarme a las necesidades del equipo para ayudar y aportar.

-¿Cree que afrontan la temporada más igualada?

-Puede ser, pero está claro que hay varios equipos que por plantilla y presupuesto están varios peldaños por encima. Como Perfumerías Avenida, Girona que viene de ganar la Supercopa y es el actual campeón de Liga, el propio Valencia que ha hecho un grandísimo equipo o Lointek Gernika que, aunque venimos de vencerlas en la final de la Euskal Kop, es un equipo muy físico y muy largo.

-¿Este Araski ha subido una velocidad su juego?

-Puede ser. Repito que físicamente hay muchos equipos que nos superan, pero nuestra arma es apretar en defensa para poder salir al contraataque.

-Hábleme de las virtudes y defectos de este equipo

-No hablaré de defectos, prefiero denominarlas debilidades. Esta claro que no tenemos la misma fuerza y altura que otras plantillas, pero lo suplimos con muchas fortalezas y las más importantes es el propio grupo. Todas tenemos claro nuestro rol y nos sentimos importantes.

-El tercer título de la Euskal Kopa, ¿ha sido la guinda a una buena pretemporada y la antesala de una gran temporada?

-Creo que ha sido el premio a un trabajo muy duro que empezamos en agosto. Hemos demostrado que somos capaces de competir contra cualquiera y de ganar a un equipo de Eurocup. Es una motivación extra para el ánimo del grupo.

Récord de socios

-¿Considera que se ha creado mucha expectación con este cuarto proyecto en Liga Femenina?

-Bueno…siempre es una presión y responsabilidad. Al final, nosotras estamos muy centradas en nuestro trabajo.

-Es imposible desarmarla, ¿la permanencia no es un objetivo conformista?

-(Risas). Es realista. Es nuestro cuarto año en Liga femenina y no debemos olvidar que somos unas recién llegadas a la élite.

-Entonces, ni le pregunto por la posibilidad de competir en Europa a medio plazo…

-(Sonríe). Sería un sueño. Ojalá que de aquí a pocos años el club se lo merezca y de ese paso.

-Son ya 600 abonados, cifra récord en la historia de Araski ¿qué le pasa por la cabeza?

-Pues que cada vez somos más. Que la afición araskizale ha ido creciendo, siendo ejemplar, apoyándonos siempre y que nos hará muy felices ver Mendizorroza más lleno.

-Cuénteme el detalle de ceder a Izaskun García el honor de levantar el trofeo de la Euskal Kopa

-Pasamos muchas horas juntas. Las cosas que le pasan a una compañera las sentimos como nuestras. Venía de unos días muy complicados por el fallecimiento de su abuela y me pareció que era adecuado. Son cosas que no se piensan, se me ocurrió en el momento y se lo dije. Me lo agradeció y yo encantada.