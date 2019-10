Izaskun García: «La que tenía que entrar, ha entrado» Izaskun García realiza un lanzamiento exterior ante la defensa de las zamoranas. / ABG MEDIA Made Urieta reconoce que el equipo no logró «atacar con fluidez» y que «con cierta suerte» se consiguió una victoria muy importante OLGA JIMÉNEZ Domingo, 13 octubre 2019, 22:26

Se trata de la jugadora más en forma de Rpk Araski en este comienzo de la competición, donde el equipo vitoriano equilibró ayer sus números con la segunda victoria del ejercicio en las primeras cuatro jornadas. Sobrada de físico, depurado el talento temporada tras temporada y con una energía que contagia y transmite a sus compañeras, Izaskun García es, hoy por hoy, la jugadora desequilibrante capaz de cambiar el rumbo de un partido. Si importante había sido su presencia en la pista durante todo el choque, su determinación en los últimos cinco segundos para jugarse la canasta ganadora fue aplaudida por compañeras y cuerpo técnico.

Acabó manteada en el parqué del Ángel Nieto, donde la vizcaína firmó un triunfo agónico y, sobre todo, muy necesario para la tranquilidad del conjunto vitoriano después de dos derrotas consecutivas anteriores. «Era la jugada que Made había marcado en el tiempo muerto. Hay días que entra todo y otros que no. En varias fases del partido he intentado varias penetraciones sin fortuna y en la jugada decisiva he podido conseguir la canasta. La que tenía que entrar, ha entrado. Estoy muy feliz por la victoria. Nos la merecíamos por todo el trabajo que hemos hecho en una cancha tan difícil como es Zamora», explicaba la base con visible cansancio tras el esfuerzo y la tensión vividas en la mañana de ayer.

«Complicado ganar fuera»

Por su parte, Made Urieta insistió en lo difícil que es obtener victorias fuera de casa y, por ello, celebraba un triunfo que resta algo de presión. «Es muy complicado ganar fuera de casa. El haber sabido sufrir con buenas rachas de juego encadenadas con malas, pero sin bajar los brazos, es lo que nos ha hecho estar en partido», remarcó.

La entrenadora del Rpk Araski reconoció, en cualquier caso, que se trató de un choque «muy igualado. Nos han penalizado mucho con el rebote ofensivo y las canastas fáciles bajo el aro. No hemos atacado con fluidez, con tiros con poca fe. En la segunda parte hemos salido mejor, pero pronto nos han recortado una diferencia de 9 puntos», recordó. A partir de ahí, el partido entró de nuevo en una fase de nervios y errores que dejó el triunfo en el aire.

«No hemos sabido rematar desde el tiro libre, pero con cierta suerte, una prórroga y la canasta después de un extraordinario uno por uno de Izas, nos hemos podido llevar el triunfo», analizaba la entrenadora amurriotarra.

Una Made Urieta que reconoció los problemas físicos de Tamara Seda, a la que «dosificamos para que pueda ayudarnos en partido. Su presencia en pista nos da muchas cosas. Tenemos que seguir cuidándola hasta que adquiera el mejor tono físico», matizó.

Pese a todo, la mozambiqueña aguantó ayer 29 minutos en pista para firmar una estadística con 12 puntos (67% en tiros de campo) y once rebotes. Para concluir con 16 créditos como la jugadora del Araski con mejor valoración ante el Quesos El Pastor.