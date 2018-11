ARASKI Irene Murua, la octava jugadora de Araski en Liga Femenina Irene Murua, con el dorsal 18, celebra una canasta desde el banquillo / Igor Martín La joven de 16 años, procedente de la cantera del Ointxe, debutó en la máxima categoría ante el Perfumerías Avenida OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 7 noviembre 2018, 01:02

La proyección de cualquier jugadora de baloncesto tiene una evolución que no siempre acaba en final feliz. Por el camino, tienen que converger muchas circunstancias para que se den las condiciones apropiadas encaminadas a un desarrollo prometedor. Quien mejor sabe de esto es Made Urieta, de cuya mano y decisión consensuada con su cuerpo técnico, han debutado en la máxima categoría del baloncesto nacional ocho jugadoras vitorianas o con un vínculo directo con Araski. En tres años en Liga Femenina, el bagaje se podría tildar de más que positivo. Dos de ellas, la capitana Laura Pardo y Cristina Molinuevo están en el primer equipo, Arrate Agirre decidió descender al Primera Nacional por razones personales, María Martínez de Alegría se integró en la dinámica del primer equipo hace tres temporadas, lo mismo que Nefer León que, desde septiembre se encuentra en Estados Unidos en la Liga Universitaria NCCA con las Spartans y debutó con 16 años, además de la guipuzcoana Izar Bedia o Ainara Camino que lo hizo la pasada campaña ante Perfumerías Avenida, mismo equipo contra el que la jovencísima Irene Murua lo hacía en Mendizorroza el pasado sábado. Esta junior del 2002 nacida en Mondragón y de padre vitoriano, formada en el club Ointxe con el que Araski mantiene un vínculo de colaboración, protagonizó su primera presencia en la élite del baloncesto español ante el equipo más laureado, el Perfumerías Avenida, actual campeón de Liga, Copa de la Reina y Supercopa. Parecía algo cantado, teniendo en cuenta que Urieta acostumbra a escoger momentos de la temporada para premiar a jugadoras que trabajan en los entrenamientos durante toda la temporada ayudando al primer equipo. «Muchas veces había soñado con este momento. Siempre ves por la televisión al Perfumerías Avenida y piensas que tiene que ser impresionante jugar contra ellas. Ha sido una gran ilusión. Durante la semana, ayudo en los entrenamientos. Sabía que podía jugar, pero nunca esperas si va a ser posible» comenta la guipuzcoana a EL CORREO. Murua había disputado previamente el partido del Primera Nacional. Una ducha, cambio de camiseta y a hacer la rueda de calentamiento «con las mayores». Sentada en el banquillo y con nervios sufrió un choque desequilibrado ya en el tercer período. En el último, fue su momento, el que toda niña sueña alguna vez en su vida. «Estaba nerviosa en la pista, pero cuando he metido la canasta, la verdad es que no sabía cómo contener la emoción».

En una liga cada vez más profesional, donde tanto hay en juego, el trabajo de cantera no aporta los réditos esperados ante la mayor inmediatez de obtener resultados con el fichaje de jugadoras foráneas. Araski puede ser un club atípico, limitado por un presupuesto que no permite demasiados fichajes, aunque obligado a hacerlo para mantener un nivel competitivo que garantice la continuidad en Liga Femenina, el mayor escaparate del baloncesto femenino.

Murua, solo tiene 16 años, mide 1,85 y es una jugadora con un gran potencial por explotar. Su versatilidad en pista, aunque llamada a ser una alerofuerte en el futuro, le permite en su categoría junior jugar también en posiciones interiores. «Me gusta más jugar por fuera pero como en mi liga también puedo jugar por dentro porque tengo ventajas, hago las dos cosas». Nunca olvidará que sumó dos puntos, un rebote y una asistencia para su equipo durante los cuatro minutos que estuvo en pista o que le tocó defender a Belén Arrojo, «una de las grandes promesas del baloncesto». Ella está llamada a serlo, aunque pretende compatibilizarlo con su formación académica que apunta a una dificultad alta, si finalmente se decanta por estudiar Matemáticas, una carrera universitaria complicada.