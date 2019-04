Baloncesto «La filosofía del Araski tiene mucho de corazón y menos de empresarial» Livia López posa con un balón de la Liga Femenina en el centro de Vitoria. / BLANCA CASTILLO López realiza una valoración positiva de la liga y desgrana las líneas maestras del cuarto proyecto del equipo en la élite OLGA JIMÉNEZ Lunes, 22 abril 2019, 00:21

Livia López, presidenta del Araski desde 2010, año de creación del club, subraya el nuevo éxito que supone mantener a su equipo en la élite del baloncesto nacional por tercer año consecutivo. Es consciente de que esta puede ser una de sus últimas entrevistas como cabeza visible del club verde tras aceptar la propuesta del PNV para formar parte de sus listas en el Ayuntamiento, a la espera de los resultados electorales. Lo asume con tranquilidad y con trabajo. El nuevo proyecto para la próxima temporada ya está en marcha y lo comparte con EL CORREO.

-¿Qué balance realiza de la temporada?

-Por nuestra parte, a nivel interno en el club, estamos contentos porque todo hay que mirarlo con perspectiva. El trabajo que ha hecho el equipo de principio a fin ha sido excelente. Ha sido un tercer año de confirmación del proyecto en Liga Femenina. El primero fueron fuegos artificiales, el segundo fue el asentamiento, aunque daba vértigo, y este tercero ha dado estabilidad, con hitos históricos como es ser anfitrión de la Copa de la Reina o volver a meternos en un play off por el título de liga. Fuera de la pista, se ha ampliado el músculo social, la mayor repercusión y visibilidad que, sin duda, es lo que necesitamos para tener un futuro estable.

-¿Cree que la afición ha entendido la dificultad que supone mantener un equipo en la élite del baloncesto femenino?

-Hay de todo, pero el sentir general es que la gente es consciente del mérito que tiene un proyecto como este, con un equipo en la élite, una estructura de cantera y ser fieles a una filosofía clara. Pero es normal que el aficionado o aficionada a veces piense que el equipo ha perdido en tal o cual cancha, que ha tenido una peor o mejor racha. Es cierto que esas valoraciones necesitan de datos que, a veces, no trascienden o no se conocen. Es cierto que la gente, cada vez, sabe un poco más de la Liga, de las jugadoras y eso es un avance en el crecimiento.

-¿Cuántos peajes supone mantener la filosofía del club basada en la proyección de cantera?

-No es fácil. Tiene mucho de corazón y eso, a veces, se pelea con lo empresarial o con lo fácil. Una cosa es creer en algo, pero luego por el camino se presentan muchos obstáculos. La actual junta directiva cree en ello, pensamos que se pueden sacar jugadoras de casa, aunque somos conscientes de la necesidad de traer de fuera porque aportan un plus. Pero cuantas más jugadoras de Euskadi, Navarra, La Rioja o del entorno podamos tener, significará que somos un club referente que dará oportunidades a las jóvenes y locales. Esa es nuestra apuesta y es un camino largo. Igual podíamos tener mejores resultados deportivos con otra filosofía, pero somos consecuentes con nuestra apuesta y así lo entienden también quienes nos apoyan, desde la propia afición, patrocinadores e instituciones.

Contratos de siete meses

-Hablando de club escaparate, ¿podrían sacar rédito económico con la venta de algunas jugadoras?

-Asumimos que somos un club trampolín, que da oportunidades y minutos. A golpe de talonario no podemos competir con otros más fuertes económicamente. Nos hemos ganado la confianza del mercado y el boca a boca de las jugadoras. Es cierto que hay un nicho de jugadoras que valoran esta filosofía, con roles importantes, sin grandes estrellas. Respecto a lo de club vendedor, en el deporte femenino aún estamos lejos de eso. En el baloncesto femenino no existe la propiedad sobre las jugadoras. No existen contratos de larga duración. El sistema es diferente. Firman por una temporada, que en realidad son siete meses. No digo que a medio o largo plazo pueda darse que los clubes empiecen a explotar sus productos como otra fuente de ingresos. Ahora mismo, no. Nada impide que cuando acaban su etapa escolar o de instituto se puedan marchar a Estados Unidos, como el caso de Nefer León. También nos pasó con Itsaso Conde cuando se marchó a León.

-Las jugadoras firman por 7 meses y los 5 restantes muchas trabajan en otras cosas. ¿Para cuándo la profesionalización real de la Liga Dia?

-Esta es la dura realidad que no trasciende. Ahora se empieza a conocer. Esto pone en evidencia que la Liga debe mejorar las condiciones de las protagonistas. Es indudable el crecimiento y el mayor seguimiento en estos últimos tres años, pero el camino debe continuar por esa vía de dar pasos firmes. Te diría que en algunas cosas estamos en fase inicial, cosas que existían pero que no se abordaban. Todos hablamos de esa profesionalización, pero el punto de partida es que se contemple en una remodelada ley del deporte. A nivel fiscal, sí somos profesionales y tenemos responsabilidades fiscales, pero en otras cuestiones, como tener representatividad en la asamblea de la federación española, no estamos reconocidas como liga profesional. Salvo la Primera y Segunda División de fútbol y la ACB, todo lo demás no está dentro del paquete profesional.

Competir con el mercado

-Como club, han tenido que aprender de gestión profesional casi sobre la marcha.

-Es verdad, con el tema de visados de jugadoras extranjeras, por poner un ejemplo. Pasas por muchos filtros hasta que empiezas a saber quiénes son los agentes que intervienen en esos procesos, cómo son los protocolos. Y que estás en manos de funcionarios que desconocen el ámbito deportivo porque están acostumbrados a tramitar otro tipo de situaciones, con un día a día más relacionado con temas de inmigración. Mira, te pongo el ejemplo este año del caso de Maja Vucurovic, jugadora serbia y, por tanto, comunitaria. La fichamos, le sacamos el billete de avión para venir, y a 10 días del viaje, nos enteramos de que Serbia no es territorio Schengen y, por tanto, tienes que tramitar visado. No va a tener problemas, pero eso lleva un trámite, de papeles, personarse en el consulado español y autorizar en el pasaporte que puede venir a España para trabajar. En su caso, tuvo la confirmación dos horas antes de coger ese avión.

-¿Significa que terminarán por profesionalizar toda la estructura del Araski?

-Bueno, hemos ido dando pasos pequeños. Se empezó desde el altruismo puro y duro, sin que nadie cobrara. Después se puede recompensar con una cifra simbólica, luego unificas figuras para que puedan tener un compromiso laboral. Hay cuestiones que están claras que corresponden al ámbito de alguien en concreto y otras no. En el deportivo sí se han dado esos pasos y en la estructura organizativa todavía queda. Tenemos la figura de la secretaria, pero claro, con el matiz de que abarca muchos frentes, como secretaria, contable, administrativa y además con partes de la comunicación y además community manager. Esa es nuestra realidad a día de hoy. Yo como presidenta, soy cara visible pero también me he encargado del ámbito financiero, establecer contactos con empresas y patrocinadores, una especie de gerencia altruista. Y en lo deportivo pues seguiremos avanzando porque te recuerdo que los dos responsables de la dirección deportiva del club son los dos entrenadores del primer equipo. Recuerdo que al principio no teníamos ni fisioterapeuta ni médico, no había ambulancias en los partidos. Es ir sumando para suplir carencias.

-¿Pensamos ya en la próxima plantilla del Araski o aún es pronto?

-Uff. Eso es más de la dirección deportiva. Está claro que en nuestra filosofía como club, la prioridad es mantener en el primer equipo a las jugadoras de casa porque son un pilar fundamental. Es el caso de Laura Pardo, Cristina Molinuevo y también de Izaskun García. A partir de ahí, se irá viendo cómo se construye la plantilla. El verano es muy largo. Nos encantaría que se quedaran jugadoras que te dan ese plus de calidad como ha sido esta temporada Ariel Edwards, pero es lógico que tenga ofertas ante las que nos va a ser muy complicado competir. Es nuestra realidad.

-¿Nos puede desvelar cómo son los veranos de fichajes en el Araski?

-Para empezar, muy largos. Voy a ser franca, todo queda en manos de Made. Yo sufro con ella, pero como apoyo para tomar decisiones, ya no solo en cuanto a lo que cuestan los fichajes sino las condiciones que piden para venir. Pero la decisión técnica la toma ella y eso es una montaña rusa. Made tiene un control del mercado previo, pero a partir de ahí hay que escuchar a agentes, saber qué perfil encaja en la filosofía, en lo personal, que haga vestuario. Son muchas cosas a tener en cuenta, no solo lo que pueda aportar deportivamente. Made no piensa solo en el resultado final, piensa en las consecuencias de traer una u otra jugadora. Te confieso que una semana antes de la Copa de la Reina tuvimos la opción de traer una jugadora para reforzar el equipo y fue Made la que decidió apostar por sus nueve jugadoras y las dos del filial. La confianza que tenemos en el trabajo de Made no tiene precio y da una gran tranquilidad.