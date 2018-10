«El equipo se ha agarrado al partido», apunta Made Urieta

La entrenadora de Rpk Araski fue crítica con los peores momentos protagonizados por sus jugadoras, pero reconoció el corazón de las suyas a pesar de no haber realizado el mejor baloncesto. «Saco cosas negativas. La falta de carácter en la primera parte cuando hemos bajado los brazos porque no anotábamos. Eso me ha dolido, porque eso tiene que estar siempre. Pero después hemos dado un arreón y nos hemos metido en partido al descanso a pesar de no estar afortunadas. El tercer cuarto ha sido bueno, con buenas defensas y control del rebote lo que nos ha permitido correr en transición. En el último cuarto hemos tirado de corazón para administrar la renta de seis puntos y estirarla hasta el final. Hoy ha salido cara. Pero mi lectura positiva es que el equipo se ha agarrado al partido y no hemos permitido que nos ganen en casa».

Respecto a la actuación de Izaskun García, ha reconocido que «ella es todo carácter. Todo lo que pido en cancha es ella. Es la definición de lo que pido. Su carácter, su coraje. Es la más pequeña pero se pega con cualquiera. No da un balón por perdido. Tiene siempre una muy buena actitud que provoca que se lleve al equipo en volandas y que esos arreones que ella da, sean definitivos».

El próximo partido llevará a las vitorianas a Ferrol el próximo sábado (19:00 horas), ya con Romina Ciappina recuperada y ante un equipo que ha arrancado con muchos problemas, sumando tres derrotas.