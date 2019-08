«Tenemos un equipazo y podemos estar arriba, pero también abajo» Izaskun García asegura que «en Vitoria tengo todo lo que quiero», y las compañeras y el club son «mi otra familia». / ainhoa górriz Izaskun García | Base del RPK Araski La vizcaína tiene claro que con la llegada de Azurmendi el Araski posee «la mejor pareja de bases de la Liga» OLGA JIMÉNEZ Jueves, 29 agosto 2019, 01:22

Izaskun García (Muxika, 1992) cumplirá su tercera temporada en Rpk Araki. Integrada y feliz en «su otra casa», la vizcaína no siente la llegada María Asurmendi como competencia sino como un refuerzo de lujo para completar la «mejor pareja de bases» de esta Liga Dia. Sus temporadas suelen ser de más a menos, y es el termómetro de este «equipazo» plagado de jugadoras nacionales que «dan un plus».

-Es su tercera temporada en Araski ¿no barajó ninguna otra opción?

-No, ni pregunté. Lo tenía claro. Cuando en un club como Araski te dan todo, tú también les tienes que dar todo. He firmado otra temporada, pero espero que sean muchas más. El año pasado disfrutamos mucho, logrando meternos en play off, con la Copa de la Reina en Vitoria, creo que no se puede pedir más. Fue un año muy bonito. Todas esas vivencias también influyen para tener claro que quería continuar aquí.

-Se formó en Gernika; es feliz en Vitoria. ¿Piensa en regresar a casa?

-Sinceramente, ahora mismo no. Estoy súper integrada en Araski y muy a gusto, así que ni me lo planteo. Es un club que te lo pone muy fácil. Han sido ellos los que me han integrado, el cariño que me han dado. Recuerdo mi primer año, porque tuve muchas lesiones y no fue fácil para mí y siempre tuve el respaldo del club. Esas cosas nunca se olvidan. En Vitoria tengo todo lo que quiero y esta es mi otra familia.

-Ha llegado María Asurmendi como uno de los fichajes estrella, ¿lo ve como competencia directa?

-Jugamos en el mismo puesto, pero para nada. Creo que ahora mismo formamos la mejor pareja de bases de esta Liga. María es una trabajadora nata, da gusto entrenar con ella, las dos nos ayudamos mucho. Ya nos conocíamos de haber coincidido en Gernika y allí se vio que podíamos jugar juntas y separadas, que somos muy compatibles. Por esa parte, estoy muy tranquila porque sé que entre las dos vamos a ayudar al equipo y controlar los partidos mucho mejor.

-No rehúye los balones calientes. ¿Eso es innato?

-A mí me va la marcha. (Risas). Lo reconozco. A todas las jugadoras, cuando nos dan responsabilidad, nos gusta. Esa confianza que depositan te ayuda siempre para dar un paso adelante. Es verdad que en estas dos temporadas me han ayudado a crecer como jugadora.

-¿Qué significa ser la «mano derecha» de Made Urieta?

-Sé que lo ha dicho estos días, que tanto María como yo somos su mano derecha en pista. Es un lujo tenerla como entrenadora, pero como persona aún más. Todo es fácil con Made porque ella te ayuda en todo. Cuando tienes un problema lo intenta solucionar. Será una gozada seguir aprendiendo de ella.

-¿Es consciente de que este equipo ha levantado mucha expectación?

-Creo que tenemos un equipazo, pero es mejor ir con los pies en el suelo. La liga va creciendo cada año, cada temporada se hacen mejores fichajes, los equipos se refuerzan mucho. Este año el crecimiento de la competición me parece que se va a notar. Ya no sólo son Perfumerías Avenida y Girona, están Valencia, Gernika, Cadí La Seu, IDK Gipuzkoa. Miras equipo por equipo, y tienen jugadoras muy contrastadas. Yo estoy súper contenta esta pretemporada por el equipo que tenemos, pero la competición empieza el 29 de septiembre y soy consciente de que ganar partidos no va a ser nada fácil.

-¿El primer objetivo de la temporada será entrar en la Copa de la Reina?

-Yo coincido con Made. El primer objetivo es hacer una buena pretemporada, coger ese punto competitivo en los amistosos y llegar en la forma idónea para el debut ante Bembibre, y por supuesto ganar. El partido a partido, creo que es lo más saludable para no generar ni presión ni estrés. Lo iremos viendo. Vamos a luchar a muerte. Con la plantilla que tenemos podemos estar arriba, pero en esta Liga tan potente, también podemos estar abajo.

Empleos de verano

-Este Araski cuenta con ocho jugadoras nacionales. ¿Es un plus?

-Pienso que sí. Es más fácil entendernos. Se nota en la pista. Es lo que suele costar más con las extranjeras, porque en cada país se trabajan dinámicas diferentes. De todas maneras, las extranjeras que tenemos se están adaptando rápido, tanto Caliya Robinson como Tamara Seda, que ya ha jugado en España. Este equipo esta sobrado de carácter y quien venga a Mendizorroza no se va a aburrir.

-Los veranos de las jugadoras de baloncesto son de cinco meses. ¿Ha desconectado totalmente?

-La temporada se hace corta. El verano largo. He podido desconectar, entrenar para cuidar el físico y ver a la selección colgarse el oro en el Europeo. Es tremendo ver la calidad de las jugadoras que hay en España. Impresionante verlas jugar.

-Otros años cuando acaba la temporada suele trabajar…

-Pues sí. Estudié Educación Especial e Infantil y los últimos cuatro veranos he trabajado en una granja escuela con niños y enseñando euskera. Las jugadoras tenemos que tener otros ingresos. No podemos vivir del aire o tirar siempre de ahorros. No sólo yo, otras jugadoras también tienen que trabajar. Esa es la realidad. Poco a poco se van dando pasos, pero es complicado. Las jugadoras de fuera prefieren una liga corta para poder ir a otras. Las de aquí queremos que se alargue para no tener que ir fuera.