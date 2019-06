Araski Van den Adel: «Estoy dispuesta a dar mi mejor versión» La holandesa Natalie Van den Adel ha renovado y jugará su tercera temporada con el Araski. / JESÚS ANDRADE La alero holandesa va a jugar su tercera temporada en el equipo vitoriano y promete que este verano «me prepararé para llegar en las mejores condiciones» OLGA JIMÉNEZ Domingo, 9 junio 2019, 23:49

Natalie Van den Adel (Dordrecht, 1990) cumplirá su tercera temporada en el Rpk Araski. La alero holandesa destaca por su versatilidad y compromiso, ya que puede jugar en tres posiciones diferentes, como 2, 3 y 4. A pesar de acabar con peores sensaciones la segunda parte de la temporada pasada, ha demostrado su capacidad de liderazgo y su talento para ser desequilibrante en pista. Feliz por su renovación, confiesa sentirse «una vitoriana más». Desde Amsterdam, donde prepara el Mundial 3x3 con su selección, atiende amablemente la llamada de EL CORREO

–Cumplirá su tercera temporada en el Araski. ¿Tenía claro que quería seguir?

–Sí. Primero, quiero dar las gracias al Araski por la confianza que depositan en mí. En lo personal, estoy súper feliz en Vitoria, muy contenta con el club y con Made. Me propusieron renovar y casi sin pensar la respuesta fue afirmativa porque era mi primera opción. Es verdad que me siento como una vitoriana más. Me siento como en casa porque el Araski es una gran familia. Además, también he entrenado a un equipo de niñas que me hace muy feliz y quiero seguir ayudando.

–¿Qué espera de la próxima temporada? ¿Es ambiciosa?

–¡Claro! Venimos de jugar la Copa de la Reina y el play off. ¿Por qué no aspirar a repetirlo? Creo que debemos tener alicientes para competir lo mejor posible. Además, la plantilla empieza a coger forma y los nuevos fichajes son de mucha calidad.

–¿Conoce a Tania Pérez y María Asurmendi?

–Son dos jugadoras de muchísimo talento y con mucha experiencia. Eso nos ayudará. Personalmente, no, pero he jugado contra ellas, y son dos jugadoras que se van a adaptar muy bien a nuestro estilo. María es una extraordinaria base con experiencia en Europa, y Tania tiene mucho carácter y es muy ganadora. Sin olvidar que siempre tenemos que jugar como equipo para lograr victorias.

–¿Cuál es el poder de seducción del Araski para que vengan jugadoras de tanto nivel?

–Pienso que en los tres años en Liga Femenina hemos ido mejorando mucho. Somos un equipo muy luchador, que ha disputado ya dos Copas de la Reina y dos play off, que mostramos mucha ambición en la cancha y que nunca nos damos por vencidas. La presencia de Made en el banquillo es también un aliciente, porque es una entrenadora que da siempre oportunidades.

–Explíqueme su capacidad para adaptarse a tres posiciones tan diferentes como 2, 3 y 4, ¿la versatilidad se entrena?

–(Risas). He tenido suerte con los entrenadores que tuve con 8 y 9 años. Con esa edad era una niña pequeña, por eso en Holanda jugaba en la posición de base y de escolta. Después, cuando crecí me adapté a jugar en la posición de 3. Pero mis entrenadores insistieron en que entrenara movimientos en el poste bajo, por eso, sé jugar también como 4. Eso me ha hecho tener esa capacidad y, es verdad, en el Araski he jugado en las tres posiciones, según lo que me pide Made. Yo estoy contenta por poder ayudar donde el equipo lo necesite, aunque mi posición natural es la de 3.

«Las cosas no me salían»

–¿Qué versión suya veremos la próxima temporada, la de la primera parte de este año o la más gris del tramo final?

–Sin duda, la del inicio de la pasada temporada. Llegué muy bien físicamente, las cosas me salían y estaba plena de confianza. Es cierto que la segunda parte de la temporada no fue tan buena, las cosas no me salían en pista, pero siempre he entrenado duro y he intentado animar a mis compañeras y ayudar en todas las facetas. Tengo muy interiorizado ese sentimiento de equipo. Este verano me prepararé para llegar en las mejores condiciones a la pretemporada. Quiero enseñar mi mejor versión.

–¿Se considera el termómetro del equipo en pista?

–No sé si es verdad. Siempre intento dar todo. Si es en defensa, en ataque o desde el banquillo animando a mi equipo. Soy una jugadora de equipo y no soy egoísta. De nada me sirve meter 20 puntos si mi equipo no gana.

–¿Seguirá entrenando a un equipo de la cantera?

–Sí, es lo que quiero. He sido muy feliz esta temporada y quiero seguir trabajando con las niñas. Me encanta enseñar y creo que puedo aportar cosas en la formación de estas jugadoras que ojalá puedan llegar en un futuro al primer equipo.

–Tendrá un verano ocupado preparando el Mundial 3x3.

–Estoy muy ilusionada con la selección de Holanda. Es una competición que me encanta. El año pasado logramos la medalla de plata en el Europeo y este año el Mundial se juega en nuestra casa, en Amsterdam. Es una motivación extra para poder subir al podio. Estos días estamos sumergidas en varios torneos amistosos como preparación para la cita que será entre el 18 y 23 de junio. Ojalá nos salgan bien las cosas (risas).