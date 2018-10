«Tengo diez jugadoras que saben jugar el baloncesto que me gusta» Made Urieta, entrenadora de Araski. / HUGO MADARIAGA OLGA JIMÉNEZ Lunes, 8 octubre 2018, 01:16

Made Urieta cumplirá su tercera temporada en Liga femenina al frente del banquillo del Rpk Araski. Tras una pretemporada con los contratiempos de las lesiones de Laura Pardo y Maja Vucurovic, esta última pendiente de su tobillo para debutar en liga, las sensaciones son buenas. Las alavesas se han reforzado con cinco fichajes y han dado un paso más en lo físico, justo lo que necesitaba la entrenadora alavesa para poder tener un equipo veloz que sabe ejecutar el contraataque como mejor arma ofensiva. Con Natalie Van Den Adel y Ariel Edwards como jugadoras destacadas durante estas semanas de preparación, Urieta comparte con Campeonas, sus reflexiones previas al debut liguero.

-¿Qué sensaciones le deja la pretemporada?

- El balance es muy positivo. Estoy muy contenta con el trabajo del día a día. Sí que es cierto que en los entrenamientos vemos un nivel en las jugadoras mucho más alto del que luego son capaces de transmitir en los partidos. Tenemos que conseguir que esas jugadoras tengan el plus de confianza para poner ese nivel en competición. Todas trabajan muy bien. Hemos tenido momentos delicados por lesiones o enfermedades que han sabido suplir con su fortaleza interior.

-¿Habla quizás de Briana Roberson o Romina Ciappina que en ocasiones pasan desapercibidas?

- Bueno, sobre todo en el caso de Briana Roberson, es una jugadora muy silenciosa, que parece que no está pero aporta mucho al equipo. En la final de la Euskal Kopa, jugó 36 minutos porque estaba aportando muchos intangibles que es lo que a mí me gusta. El caso de Romina, al ser una especialista, cuando no le entran los tiros se viene abajo muy pronto. Pero quiero de ella más cosas que tirar. Tiene que aportar más.

-Por continuar con la aportación de los nuevos fichajes, Ariel Edwards ha sido la jugadora más destacada esta pretemporada ¿sorprendida con su rendimiento?

- Ya conocíamos la clase y el talento de esta jugadora. Pero añadiría que tiene una calidad humana impresionante que suma mucho para el equipo. Siempre está con una sonrisa, educada y amable. Es una líder silenciosa y va a dar mucha guerra esta liga.

-¿Y cuándo veremos la mejor versión de Paula Estebas?

- Paula es un alma libre. Le está costando un poco entender el juego de Araski. Viene de Logroño donde era la capitana y jugadora franquicia y ésta es su primera experiencia fuera de casa. Ahora ha cambiado su rol y escenario donde aún no se siente del todo cómoda, pero estoy segura de que puede aportar muchísimo.

-¿Maja Vucurovic podrá estar para el debut liguero?

- En principio, creemos que sí. Este lunes y martes podrá hacer algo de pista. Veremos su evolución el miércoles y ojalá pueda ayudar. Pero si no está, no tomaremos riesgos y esperaremos a que el tobillo esté curado totalmente.

-De las tres temporadas en Liga Femenina, ¿es el equipo que más se adaptada a su estilo?

- Es cierto que este año tenemos una plantilla muy sólida y diez jugadoras que juegan a lo que a mí me gusta. Están entendiendo la filosofía de juego, les está gustando y sólo hace falta que en competición podamos sacarla.

-Su estilo de baloncesto rápido exige unas condiciones físicas altas ¿lo aguantarán sus jugadoras?

- Siempre les digo que, para mí, lo ideal no es que una jugadora juegue 35 minutos, sino que pueda estar 25 minutos al cien por cien. Eso es lo ideal porque querrá decir que el nivel que estamos poniendo durante 40 minutos no es muy elevado y como hay equipos que no tienen plantillas tan profundas, con un fondo de armario que les baja el nivel, podemos aprovecharnos de ello.

-¿Qué nivel tienen los equipos de esta temporada en Liga Dia?

- Hemos podido seguir a los equipos en esta pretemporada. Nuestros rivales directos de las tres primeras jornadas que son Zamora, Bembibre y Ensino, han hecho una gran pretemporada. El Quesos El Pastor, que es nuestro primer rival, es un equipo muy dinámico que defiende muy agresivo. Será un partido lleno de trampas y muy difícil. Bembibre tiene a Roselis Silva y hace unos días hicieron pasar apuros a Perfumerías Avenida y Ensino es un recién ascendido con una plantilla compensada y una estrella como Traoré que viene de ser una de las grandes jugadoras con Senegal tras completar un gran mundial.

-¿Es una obligación ganar en las tres primeras jornadas?

- Nosotras siempre salimos a ganar. Pero perder alguno no será un fracaso. Incluiría la cuarta jornada que nos enfrentamos también a un rival de nuestra liga, como es el Baxi Ferrol al que podemos ganar. Luego ya viene Perfumerías Avenida, y eso ya son palabras mayores.

- ¿El primer objetivo es estar en la Copa que este año se abre a ocho equipos?

- Creo que va a ser una liga donde todos los equipos van a estar jugándose algo. O bien para no descender, o estar en play off o en la Copa de la Reina. ¿Dónde tiene que estar Araski? Te podría decir que ojalá entre los ochos primeros, pero la realidad es que los equipos se han reforzado de una manera increíble. De los últimos siete años, esta temporada el nivel de fichajes ha subido muchísimo, con grandes inversiones y plantillas muy compactas. También te digo que, si mis chicas juegan con confianza y con toda la ilusión con la que entrenan, podemos ganar a cualquiera.