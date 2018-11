Derbi, rivalidad y un abrazo Romina Ciappina y Margaret Roundtree se abrazan tras el derbi en Maloste / EL CORREO Roundtree y Ciappina se reencontraron después de jugar juntas en la temporada 13-14 en las filas de GDKO Ibaizabal. OLGA JIMÉNEZ Lunes, 12 noviembre 2018, 02:49

Un derbi con múltiples conexiones. Sobre el papel, un choque con revanchas en la memoria. Los últimos seis partidos entre Araski y Lointek Gernika habían caído del bando alavés. Demasiado dolor en las jugadoras vizcaínas. Demasiada frustración para Mario López que siempre se vio sorprendido por la pizarra de Made Urieta.

Maloste vibró como en las mejores citas de la temporada. Más de 700 personas se dieron cita en el pabellón de Gernika, el templo de un club que crece y que aspira a más. La entrada de la emprensa Lointek ha dado un espaldarazo en la confección de una plantilla que resulta temible. En la pista, el equipo es duro, físico, derrocha talento. Sin embargo, Araski siempre se le atraganta. Las vitorianas luchan, lucha y luchan. El club tiene una filosofía y va con ella hasta el final. En la grada, su afición no cesa. Más de 100 personas, los llamados «araskizales» se desplazaron a Gernika para fundirse con la afición vizcaína y dar todo un ejemplo de deportividad y cordialidad. Eso no fue noticia. O quizás sí. Detrás de cada derbi vasco entre ambos conjunto, las historias se suceden. Si las lágrimas de las jugadoras vizcaínas en Mendizorroza, en aquel play off de hace dos temporadas, encontraron el consuelo en un conjunto vitoriano pletórico y debutante, la historia dio la vuelta.

En Maloste hubo desconsuelo por parte de las gasteiztarras. Incluso en la mirada de Made Urieta, el brillo escondía cierta tristeza por lo que pudo ser pero no llegó.

La derrota dio paso a los reencuentros. Y entre ellos, el más emotivo, fue el que protagonizaron Margaret Roundtree y Romina Ciappina. Ambas fueron protagonistas en sus equipos. La americana siempre aporta. Es una superclase que suma en todas las facetas del juego. Su estadística lo atestigua: 12 puntos y 6 rebotes. En la otra parte, Ciappina fue protagonista. Sus triples ayudaron a la remontada de Araski. La belga venía de una tendinitis muy molesta en su tobillo. Plena de confianza y recuperada, es una amenaza exterior: 11 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias.

El abrazo. Ya con Maloste vacío. Ambas vivieron una temporada 2013-14 en las filas del GDKO Ibaizabal. Fue un año del descenso del equipo a Liga Femenina 2, donde americana y belga establecieron un pacto de amistad enterna. «Es como mi hermana. Para siempre», confiesa Ciappina emocionada. Las palabras. Ambas departen durante minutos, mientras las luces se van apagando en Maloste. Los recuerdos de aquellos meses donde las preocupaciones les unieron. Ciappina fue la máxima anotadora de aquel equipo con casi 9 puntos por encuentro. Roundtree se marchó a Gernika en febrero en lo que sería la primera etapa de la de Carolina del Norte en el club granate. Compatieron experiencia con la argentina Cecilia Liñeira que casualmente estuvo después en Araski.

Ciappina preguntó antes de fichar por Araski y Roundtree, «su hermana», le aseguró que era el mejor club. Con añoranza por no estar donde quiere, la americana saluda a sus excompañeras. Laura Pardo, Cristina Molinuevo. Con ellas coincidió en el primer año en Liga Femenina, que concluyó con una terrible lesión de Roundtree, cuando se rompió el tendón de Aquiles.

Las conexiones en el baloncesto femenino crean unos vínculos para toda la vida. La historia de Ciappina y Roundtree es una de las tantas. Quizás un buen relato antes de afrontar 15 días sin Liga Femenina debido a la ventana FIBA. Momento para regresar a casa en el caso de algunas, para reunirse con su selección en el caso de otras, o para continuar con los preparativos de boda, como el caso de la serbia Maja Vucurovic. Esto, lo contamos en otra entrega.