«Dentro de la derrota, el marcador es para destacar», subraya Made Urieta
MIKEL URIARTE
Domingo, 20 octubre 2019, 00:01

Made Urieta asumió con naturalidad la derrota de este sábado y la superioridad del Girona en Mendizorroza (56-68). El actual campeón de Liga no dio opción alguna a su equipo y pese a realizar algunas cosas bien, no realizó el bando local un encuentro completo, sobre todo al inicio, algo que le penalizó desde el primer cuarto. «Las sensaciones son agridulces, porque la puesta en escena del Girona ha sido muy buena no dejándonos jugar cerca del aro, lo que nos ha obligado a tirar con ansiedad. Nos ha costado atacar en la primera parte, aunque la defensa en el cinco por cinco hemos estado muy bien. De todas formas, con 25 pérdidas contra un equipo como este es muy difícil», asumió la preparadora de Amurrio

Urieta, eso sí, resaltó el coraje que mostraron sus jugadoras en el segundo tiempo, cuando peor estaban las cosas. «En la segunda parte nos han castigado con un parcial 0-7, pero el equipo no se ha dejado morir con veinticuatro puntos de desventaja. Hemos visto entonces los mejores minutos por nuestra parte, basados en la garra, en defender las líneas de pase o en hacerles que tiraran con ansiedad. Les hemos metido 27 puntos en ese cuarto final, una pasada. No creo que les haya pasado eso en lo que va de temporada. El marcador, dentro de la derrota, es también para destacar», resaltó.

Durante esos momentos finales se vio la mejor versión de Van Den Adel, algo que hacía mucho tiempo no se había producido por parte de la alero holandesa. «Nos ha ayudado mucho en el último cuarto, como Asurmendi. Se ha sentido cómoda con sus emparejamientos porque son más pequeñas que ella y ha aportado», afirmó al respecto la preparadora del rpk Araski. El inicio como local ha sido de lo más complejo para las suyas y ahora llega otra fase del curso algo más equilibrada para las vitorianas. «El calendario ha querido que los partidos de casa sean contra los favoritos y es complicado, porque es difícil ganar fuera en esta liga. Tenemos ahora una salida a Lugo, un rival complejo, pero si competimos como los últimos minutos de hoy –por ayer– vamos a tener nuestras opciones».

Asurmendi y el «esfuerzo»

Por su parte, María Asurmendi echó de menos una mejor puesta en escena del cuadro vitoriano. Eso sí, para la base del Rpk no se dejaron llevar en ningún momento. «Me quedo con el esfuerzo que hemos hecho hasta el final y no haber bajado los brazos. El 'average' es importante y por eso hemos competido. Queda la espinita de no haberlo hecho desde el inicio. Creo que hemos salido a verlas venir, un poco asustadas por el físico que tiene Girona y en cuanto sales un peldaño por debajo de ellas, no perdonan», remarcó.

La navarra espera que un calendario más liviano impulsará al cuadro alavés. «El inicio en casa ha sido complicado, sobre todo recibiendo a los cocos. El equipo está bien y vamos a ver cómo se da ahora».