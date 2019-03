«Debemos ser sólidas en Mendizorroza para intentar entrar en el play off» La entrenadora Made Urieta posa en Mendizorroza antes de un entrenamiento. / IGOR MARTÍN La preparadora Made Urieta pide «ambición» a sus jugadoras para certificar ese «objetivo bonito» de volver a estar con las mejores de laliga femenina OLGA JIMÉNEZ Domingo, 10 marzo 2019, 15:36

La entrenadora Made Urieta mira al tramo final de liga con ambición. Pasado el disgusto de la Copa de la Reina, el Rpk Araski quiere dar otro paso más y meterse en puestos de play off, como ocurriera hace dos temporadas. Los partidos en Vitoria pueden decidir ante rivales directos en la clasficación. El calendario es engañoso ante equipos que se juegan la vida, caso del Sant Adriá en zona de descenso, o que pelean por el mismo objetivo, como el Nissan Al-Qázeres. Las visitas a Valencia y Cadí La Seu no resultarán desplazamientos fáciles para las alavesas, como demuestra la derrota de esta mañana en Zaragoza contra el Mann Filter por 70-56. El «partido a partido» sigue siendo el lema preferido de la entrenadora vitoriana.

– Restan cinco jornadas para concluir la liga regular, ¿se plantean como objetivo meterse en el play off?

–Es verdad que es una cuenta atrás. Algo más de un mes de competición oficial con partidos contra rivales directos en esa lucha por entrar en el play off. Empezando esta semana ante el Mann Filter, que es un rival muy duro. Somos conscientes de que quedan pocos encuentros, pero creo que mentalmente siempre es más apropiado ir partido a partido. Está claro que lo tenemos en nuestra mano.

–Ganaron en Mendizorroza al Mann Filter de manera holgada. ¿Tanto ha cambiado?

–Realmente, la filosofía de juego es la misma. Está claro que este equipo ha mejorado mucho con respecto a la primera parte de la mano de jugadoras importantes como su pívot principal Quinn Dornstauder con puntos y rebotes, o, por supuesto, Brown, que sigue siendo una amenaza letal desde el perímetro. Pero como te decía, hay jugadoras que están asumiendo más responsabilidades y están llegando mejores resultados. No olvidemos la calidad de Vega Gimeno, Tania Flores o la base Laia Flores que a pesar de su juventud acumula mucha experiencia. Una pieza fundamental en categorías inferiores de la selección, pertenece a una generación que ha conseguido muchas medallas de oro. Ahora está en un buen momento de juego.

Una derrota «dura»

–¿Han pasado página a la Copa de la Reina?

–Ese fin de semana de la Copa en Vitoria, tras perder ante Cadí La Seu, pasamos página. La derrota fue dura. No queríamos perder, evidentemente, pero éramos muy realistas en cuanto a la dificultad que presentaba el partido. Se nos quedó ese mal sabor porque no pudimos regalar una victoria a nuestra afición, pero hicimos grandes minutos de juego durante el partido que al final no pudieron tener recompensa. Pero estuvimos muy cerca de conseguir nuestra mejor versión, aunque en la segunda parte bajamos muchos enteros y perdimos el choque.

–¿Qué le pide a sus jugadoras en este tramo final?

–Ser ambiciosas para certificar ese objetivo bonito del play off. Para ello, quiero que mi equipo se muestre sólido, sobre todo, en los partidos que nos restan en casa, que son los que nos pueden marcar el camino del play off, ante Sant Adriá, que viene con apuros para eludir el descenso y necesita la victoria, y Cáceres, que es un rival directo y ante el que seguramente nos jugaremos esa plaza.