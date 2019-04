Una cuestión de fe para el Araski La entrenadora del Araski aleccionando a las suyas en el transcurso del duelo ante el Mann Filter. / Carlos Gil El equipo confía en sus posibilidades de entrar en play-off que pasan por ganar en La Seu, aunque una derrota tampoco les cerraría de golpe la puerta OLGA JIMÉNEZ Vitoria Lunes, 1 abril 2019, 22:48

«Vamos a ir a muerte a La Seu». Lo dice Made Urieta, una ganadora. El alma de un vestuario roto tras dejar pasar una oportunidad inmejorable de ganar a Nissan Al-Qázeres y obtener el pasaporte matemático hacia el play-off. En esto de la cara y la cruz, Araski se ha movido cual péndulo, saboreando victorias in extremis como ante Sant Adriá o derrotas crueles como el pasado sábado en Mendizorroza. Uno de los mayores males de este equipo es la gestión de los finales de partidos. La inexperiencia ha pasado factura. La entrenadora alavesa se expresa sin medias tintas. «Nos volvimos locas, muy nerviosas y solo era cuestión de tener paciencia, de seguir con nuestro ritmo para manejar la ventaja de 10 puntos a falta de 3 minutos. En la propia cara de las jugadoras se veía que estaban totalmente inseguras, por no decir 'cagadas'. Estos partidos son para valientes, para jugadoras a las que no les tiembla la muñeca y saben gestionar sus emociones en los finales de partido».

Ese rol lo asumen Ariel Edwards y Binta Drammeh, pero ambas fallaron también para desconsuelo del grupo. Pasada la página del infortunio lo antes posible, el poner fin a la temporada o alargarla un poco más, se afronta entre el deseo y la realidad. Ganar en la Seu es complicado. El Cadí es el equipo revelación, tercero pase lo que pase y cabeza de serie que se medirá al IDK Gipuzkoa en los cuartos de final del play-off. Esta situación resta tensión en las locales, pero no ambición. Un equipo que tritura a sus rivales, que los deshace ante un juego intenso y de ritmo alto. Araski lo sufrió en Liga y en la Copa de la Reina, y de ese aprendizaje, el objetivo es ir a ganar a una cancha donde solo lo ha conseguido esta temporada Pefumerías Avenida en las doce visitas que ha recibido. El dato asusta, pero no es menos cierto que «este Araski es capaz de ganar a cualquiera y perder contra cualquiera» sentencia su entrenadora.

La victoria en La Seu supondría para las alavesas el pase directo a cuartos de final por el título de Liga como séptimo clasificado para encontrarse con Spar Citylift Girona con factor cancha a favor de las catalanas. Una derrota ofrece también opciones siempre y cuando pierda Nissan Al-Qázeres. Como séptimas si pierde también Mann Filter o como octavas si gana el equipo zaragozano. La cosa se complica si gana el conjunto extremeño y pierde el aragonés ya que Araski se clasificaría como octavo, pero una victoria de Bembibre que ya no se juega nada provocaría un cuádruple empate a 10 victorias donde el perjudicado sería el equipo vitoriano, ya que suma dos victorias por cinco de las extremeñas y tres de las aragonesas, relegándole al noveno puesto.

El domingo a las 19:00 horas y en horario unificado, la Liga DIA echará humo por arriba, con seis equipos ya clasificados para el play-off (Perfumerías Avenida, Spar Citylift Girona, Cadí La Seu, Lointek Gernika, Valencia e IDK Gipuzkoa) y tres equipos (Araski, Mann Filter y Nissan Al-Qázeres) en la puja por las dos plazas restantes y también por abajo donde Sant Adriá y Quesos el Pastor pelean por eludir el descenso de categoría.

«Estamos rotas, pero somos capaces»

Umi Diallo completó un buen partido ante Nissan Al-Qázeres, con diez puntos y mucha pelea en la pintura. Su eliminación por cinco faltas, a cinco minutos para el final, fue determinante. «Soy joven, los árbitros no me respetan como a otras jugadoras y que me queje yo no es lo mismo que lo hagan jugadoras con más experiencia en la Liga. Pero tendré que trabajar duro para preservarme de las faltas y ganarme el respeto» apunta Diallo.

En su segunda temporada en Vitoria y tras disputar su primera Copa de la Reina, la de Lanzarote es ambiciosa. «Estamos rotas, pero somos capaces de ganar en La Seu. Sabemos que es un equipo que se nos da mal, pero con trabajo y mentalidad podemos ganar. Hay que creer porque queremos jugar el play off». Para ello, una de las claves que apunta la pívot de Lanzarote es «aprender a controlar los partidos cuando vamos ganando y también el rebote, para no dar segundas opciones a nuestras rivales».

Estará en el play-off:

-Si gana a Cadí La Seu.

-Si pierde ante Cadí La Seu y también pierde Mann Filter.

- Si pierde ante Cadí La Seu, gana Nissan Al-Qázeres y pierde Mann Filter.

No estará en el play-off:

-Si pierde ante Cadí La Seu, gana Nissan Al Qázeres, pierde Mann Filter y gana Bembibre (cuádruple empate que deja a Araski en 9ª posición