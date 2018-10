Un Rpk Araski hecho al más puro estilo Made Urieta La plantilla del Araski. / JESUS ANDRADE El equipo vitoriano afronta su tercera temporada en Liga Femenina con una plantilla renovada y más física que ha dejado buenos detalles durante la pretemporada OLGA JIMÉNEZ Jueves, 11 octubre 2018, 00:19

Lejano en el tiempo queda el 31 de marzo, fecha en la que se ponía el punto y final a la liga la temporada pasada. Seis meses y 13 días después, la distancia se quedará en olvido, para volver a disfrutar de una nueva temporada en la Liga femenina. Por tercer año consecutivo, el Rpk Araski pone su sello inconfundible de la mano de su entrenadora Made Urieta. «Este año tenemos una plantilla muy sólida y diez jugadoras que juegan a lo que a mí me gusta» comentaba a EL CORREO. A las pruebas nos remitimos si por pruebas sirven los amistosos disputados en pretemporada con un balance de cinco victorias y tres derrotas. Más allá de resultados y analizando con la lupa baloncestística, este Araski se divierte en pista. Con un juego más vertical, más opciones en ataque y una obligación aprendida para defender, el libro de ruta de Urieta está trazado a la espera de ser ejecutado en las próximas 26 jornadas.

Por el camino, objetivos tan atractivos como entrar en la Copa de la Reina que este año estrena un nuevo formato con ocho equipos, imitando a la exitosa Copa del Rey ACB y por supuesto, la guinda del play off. Suena a mucho o demasiado. Y es quizás porque en este club cuando mejor han salido las cosas es cuando no se han pensado demasiado y han brotado de forma espontánea, por buenas inercias. Sirvan como ejemplos, el ascenso a la máxima categoría, o el insuperable debut en Liga femenina disputando Copa y play off de liga hace dos temporadas.

Si Urieta es quien regala su idea y cree en ella hasta el final, el secreto es conseguir que sus jugadoras la entiendan. Los nuevos fichajes han elevado el tono físico del equipo. La americana Ariel Edwards parece llamada a ser el cuatro de esta liga. Disciplinada en su juego, versátil, con un tiro a media distancia letal, con habilidad para desarbolar a sus pares en el poste alto o penetrar y certera en el triple, lo tiene todo. Una jugadora que conoce la competición de su paso por Gernika, con carisma y un talento a raudales que puede convertirse en el fichaje estrella del conjunto alavés.

Jugadoras Nombre Fecha nacimiento Altura Posición Briana Alberta Roberson. USA 02/03/1995 1,70 Escolta Romina Maria Ciappina. Bélgica 15/01/1988 1,75 Alero Izaskun García Urlezaga. España 25/07/1991 1,65 Base Cristina Molinuevo García. España 28/05/1996 1,78 Escolta Paula Estebas Armas. España 21/02/1993 1,75 Base Natalie Van Den Adel. Holanda 25/10/1990 1,85 Alero Maja Vucurovic. Serbia 27/05/1991 1,88 Ala-pívot Laura Pardo Hervías. España 31/07/1989 1,86 Pívot Umi Diallo Diallo Dieng. España 12/01/1998 1,93 Pívot Ariel Joy Edwards. USA 19/05/1991 1,90 Ala-pívot

La escolta Briana Roberson es una gran defensora y con puntos en sus manos. Su experiencia debe ser un grado en partidos complicados, lo mismo que la belga Romina Ciappina, que ya mostró sus pequeñas dosis de especialista en la final de la Euskal Kopa. Respecto a la base Paula Estebas, Urieta la define como «un alma libre». Cuando entienda el juego y se adapte, puede ser una jugadora líder. Carácter le sobra. Lo mismo que a la serbia Maja Vucurovic, inédita en pretemporada tras sufrir un esguince de grado dos en el primer amistoso ante el Tarbes francés. Como buena balcánica, su alma ganadora y su versatilidad puede dar equilibrio y pelea.

Las que siguen

Hecha la presentación de las caras nuevas, falta por saber si las jugadoras que han firmado su continuidad son capaces de dar un paso adelante. Lo ha dado sin duda, Izaskun García, incuestionable su poderío físico además de sentirse con más galones para ser ella la que maneje los partidos, imprimiendo velocidad e intensidad. La veremos tirar más y mejor a canasta. La canaria Umi Diallo debe seguir progresando adecuadamente. En un puesto tan difícil como el de cinco donde se debe pelear con jugadoras poderosas y grandes, la joven pívot debe explotar su buen tiro de cinco metros y su juego de espaldas, además de ser más rotunda en su defensa y cierre del rebote. El equipo la necesita.

La holandesa Natalie Van Den Adel fue la primera en estampar su renovación. Jugadora de plena confianza para la entrenadora alavesa, ha asumido su papel de líder, mostrando también una mayor seguridad en su juego, no solo en ataque sino en su inestimable sacrificio defensivo. Nos quedan las jugadoras de casa, con una nómina de alavesas que se reduce esta campaña a dos, Laura Pardo y Cristina Molinuevo, ante las ausencias de Marta Tudanca en la Bundesliga, Arrate Agirre que ha decidido jugar en el Primera Nacional o Ane Aldalur que se ha dado un tiempo hasta reordenar su vida laboral. Con una plantilla de diez que se antoja algo corta, la idea como club de cantera por vocación, es que las jugadoras más jóvenes tengan sus oportunidades en el primer equipo como ha sucedió con Izar Bedia, Irene Murua o Ainara Camino.

La Liga Dia se inicia con un Open Day que llevará a los 14 equipos participantes a Torrejón de Ardoz. Las vitorianas volverá a debutar ante el Quesos El Pastor Zamarat, como ocurriera la pasada temporada. El tiempo dirá si vuelve a ser cosa exclusivamente del Perfumerías Avenida de Nicholls y Silvia Domínguez , o si se suman al carro de serios aspirantes el Spar Citylift Girona de Laia Palau, el Al-Qazeres de Paola Ferrari, el recién llegado Valencia con fichajes de relumbrón como María Pina o el propio Lointek Gernika que de la mano de Margaret Roundtree ha conseguido poner pie y medio en la Eurocup.