El Araski gana en Leganés con una remontada para la historia

Anxo Táboas. ADG Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Kutxabank Araski enlazó ayer su segundo triunfo al superar a un rival directo, el Innova-TSN Leganés, y se aleja de los últimos puestos de la clasificación de la Liga Femenina. Una gran defensa en el último cuarto, en el que solamente concedió seis puntos, permitió al cuadro vitoriano firmar una remontada memorable en el debut de Mollenhauer. El talento de Toussaint y las actuaciones de Morro y Dembelé fueron claves para firmar una victoria épica tras remontar veinte puntos en el último cuarto.

No obstante, tardó en entrar en el partido el Araski, que recibió un parcial de 8-0 en los primeros minutos que frenó Morro. Sin embargo, tras el estreno de Mollenhauer, el equipo vitoriano dio la vuelta al marcador con los triples de Brotons y Lahtinen al enlazar nueve puntos sin respuesta local culminados con una canasta de Dembelé.

Estiró la renta el Araski al comienzo del segundo cuarto con un dos más uno de Morro, pero replicó desde el exterior Lahuerta. No obstante, el buen nivel defensivo del cuadro alavés provocó varias pérdidas que permitieron acercar la renta a los diez puntos. Sin embargo, Made Urieta fue castigada con una técnica por pedir una falta sobre Hill y la aprovechó Andelova para iniciar la reacción local. Se unieron los problemas de faltas de Dembelé, Morro y Jourdain, que permitieron al cuadro local apretar el marcador. De hecho, el tiempo muerto de Urieta no evitó que el equipo de Javi Fort retomara la iniciativa, liderado por Andelova, que anotó dos triples, y que Togores pusiera el 35-30 al descanso merced a dos tiros libres cuando ya expiraba el segundo acto.

Innova TSN-Leganés Lahuerta (9), Andelova (7), Driessen (7), Herlihy (15) y Dodson (10) -quinteto inicial-, Togores (5), Espín, Bermejo y Sangare (11). 64 - 70 Kutxabank Araski Dembelé (13), Hill (6), Toussaint (7), Jourdain (11) y Morro (16) -quinteto inicial-, Lahtinen (7), Sanz (2), Mollenhauer, Brotons (7) y Urbaniak (1). Árbitro Báez Batista (Comité canario), Martínez Prada (Comité asturiano) y Piñeiro Amondaray (Comité gallego). Eliminaron a la jugadora local Lahuerta (min. 37).

Parciales 16-20, 19-10 (35-30), 23-10 (58-40), 6-30 (64-70).

Un triple de Herlihy y un dos más adicional de Dodson acercaron la renta local a la decena de tantos tras el intermedio, que superó con una bandeja de Lahuerta. Los rebotes ofensivos castigaron esta vez al Araski, ya que Dodson aprovechó dos acciones que mantuvieron un colchón interesante para la escuadra madrileña.

Dura desventaja

Volvió Made Urieta a parar el choque, pero la defensa zonal volvió a ser castigada desde fuera del arco, esta vez por Togores, que asistió también a Sangare. Ni desde la línea de personales fue capaz de acertar el Araski, que recibió una nueva canasta de Herlihy sobre la bocina que puso el 58-40 antes del cuarto periodo. El último acto arrancó con una canasta del Innova-TSN que elevó la diferencia a los veinte puntos. Todo parecía perdido. Pero el Araski aún tenía cosas que decir en el Pabellón Europa. De hecho, firmó un parcial de 2-11 que culminó Morro con un triple y una bandeja tras un corte. Tras un tiempo muerto de Javi Fort, una canasta inverosímil de Driessen pareció frenar el buen momento del conjunto alavés.

Sin embargo, aunque Lahtinen erró un triple, una canasta más adicional de Dembelé resucitó las opciones del equipo vitoriano a falta de tres minutos. Una falta en ataque de Hill pareció apagarlas, pero Jourdain acertó desde más allá de los 6,75 antes de que Toussaint firmara dos canastones que dieron la vuelta al marcador para alargar un parcial que llegó al 0-19 cuando Dembelé puso el 64-70 definitivo.

Temas

Araski